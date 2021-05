Ruotsin mestari Very Kronos kutsuttiin Elitloppettiin – seitsemän paikkaa on jaettu

Anu Leppänen

Svante Båthin valmentama Very Kronos sai kutsun Elitloppettiin.

Toukokuun viimeisenä sunnuntaina Solvallassa ajettavaan Euroopan suurimpaan sprintterikilpailuun Elitloppettiin on kutsuttu lisää hevosia. Norjalainen Finlandia-ajon voittaja Hickothepooh sai sunnuntaina kutsun Vermon voittajaseremonioissa ja tänään vuorossa oli Very Kronos.

7-vuotias Very Kronos on tunnettu kilpauransa ajan kovaluokkaisena, mutta myös helposti kuumenevana hevosena. Käytännössä ori on pärjännyt aina kun on malttanut ravata. Svante Båthin valmentama Very Kronos on kilpaillut tällä kaudella kolmesti. Tuorein kisa on Paralympiatravetin kunniakas kakkossija kilometriajalla 1.11,0a / 2100m, rattailla oli Erik Adielsson, joka on ajanut hevosen kaikki startit. Ori on voittanut 45 startistaan 23. Ennätys 1.10,9a on täydeltä matkalta ja voittosumma on 4,6 miljoonaa kruunua.

Ruotsia edustavan Very Kronoksen omistaa Kjell Johansson. Hoitaja on Mia Båth. Ready Cashin pojan on kasvattanut Allevamento Kronos S.R.L. Very Kronos voitti viime syksynä myös Ruotsin mestaruuden.

"Very Kronoksen loppukiri Åbyssa oli viiden tähden suoritus ja ori on mielenkiintoista nähdä Elitloppetissa", kisan manageri Anders Malmrot kommentoi tapahtuman kotisivulla.

Elitloppettiin on kutsuttu seitsemän hevosta: Ecurie D., Don Fanucci Zet, Vivid Wise As, Aetos Kronos, Dorgos De Guez, Hickothepooh ja Very Kronos.

