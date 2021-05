"Se on kova leikkaus ja kestää yleensä kahdesta kolmeen tuntia" – MT Hevoset käy sunnuntain jaksossa Laukaan klinikalla

Jukka Heiskala

Juha Jokinen haastattelee Tiina Eskosta sunnuntaina ilmestyvässä jaksossa.

Sunnuntaina kello 11 ilmestyvässä MT Hevoset- jaksossa vieraillaan hevoskansan suussa Laukaan klinikkana tunnetun Hevosklinikka Laukaan tiloissa. Laukaassa ja Kuopiossa hevosklinikan arkea yrittäjänä pyörittävä eläinlääkäri Tiina Eskonen kertoo klinikoiden toiminnasta ja hevoseläinlääkinnän kuulumisista.

Yksi kaikkien hevosenomistajien pelkäämä sana on ähky, joka on yleisnimi erilaisille hevosen suolisto-ongelmille. Pahimmillaan ähky on hevoselle kohtalokas, ellei apua saada ajoissa. Viimeinen keino sen hoidossa on leikkaus.

"Me leikataan neljä–viisi ähkyä vuodessa. Ähkyleikkauksessa hevonen on tässä pöydällä ja maha avataan keskilinjasta. Meillä siinä on vähintään kaksi lääkäriä ja välillä kolmekin ihmistä. Se on kova leikkaus ja kestää yleensä kahdesta kolmeen tuntia", Eskonen kuvailee.

