Kymi GP: Short In Cashin Nikkanen joutui lennonjärjestäjäksi

Kymi GP:n jännimpiä tarinoita on se, miten huippuohjastaja Björn Goop voi ohjastaa Kouvolassa iltapäivällä suomalaisvalmennettavaansa Short In Cashia ja Bodenissa Ruotsin Lapissa illalla norjalaista Moni Vikingiä niin ikään tallistaan.

Terhi Piispa-Helisten

Ehtiihän sitä! Björn Goop, 44, on kiireinen raviartisti. Hän ajaa kahdessa maassa kilpaa lauantaina.

Yksi hevosista, joka kutsuttiin hyvissä ajoin Kymi Grand Prixiin 2021, oli Short In Cash (Ready Cash), Ruotsissa syntynyt kaksinkertainen Vincennesin valloittaja. Hevosen on kasvattanut suomalainen Stall Nikkanen OY eli Nikkasen perhe. Jo oriin emä Shorthanded Sally on Nikkasen omaa kasvatustoimintaa. Short In Cash kilpailee kasvattajan ja MP Silva Oy:n omistuksessa.

Paikka oli varma ajoissa, mutta liike-elämästä juuri, 1. kesäkuuta tarkalleen, eläkkeelle jäänyt Tapio Nikkanen joutui silti käärimään hihansa, jotta palaset saatiin kohdalleen. Short In Cashin valmentaja Björn Goop halusi nimittäin ehdottomasti ajaa itse hevosensa - samoin tallin Moni Vikingin illalla Bodenissa jokseenkin samansuuruisesta ykköspalkinnosta (100000 euroa=miljoona kruunua). Onneksi ravit Bodenissa ajetaan illalla, ja asia muuttui mahdolliseksi. Se ei tapahtunut kuitenkaan helpolla.

"Saa olla tämä ainoa kerta, kun minä toimin tällaisen matkan järjestäjänä", Nikkanen huokaa.

"Isompia ongelmia oli muutama. Ensinnäkin Utti Kouvolan lähellä on sotilaskenttä. Sitten on tämä korona ja sitten vielä se, että samalla lennolla on menossa myös Amerikan kansalainen Jerry Riordan. Nyt asia on kuitenkin järjestyksessä, mutta muutaman kerran on pitänyt vedota isänmaallisuuteen ja muihin tunteisiin. Kone tulee Tallinnasta, matkanjärjestäjä on Seinäjoelta ja armeijan sekä rajavartiaston kanssa on sovittu kuinka toimitaan."

Nyt kun kaikki järjestyi ja Short In Cash on viivalla, miten siihen pitää suhtautua?

"Hevosella on hyvä kapasiteetti, mutta ei me tietenkään ykkössuosikkeja olla, varsinkaan takarivistä. Toivotaan oikein kovaa ajoa ja hyvää suoritusta oriilta, niin saadaan mittautettua, missä tällaisissä ympyröissä mennään sen kanssa. Ollaan mukana kivikovassa ja hienossa kilpailussa ja yritetään nauttia siitä, että tänne on päästy. Juuri ollaan menossa Kouvolaan (perjantaina iltapäivällä).

"Ori ei ole menestynyt viime starteissa, mutta meistä hevosessa ei ole ollut vikaa, vaan kaikki ei vain ole mennyt nappiin. Hevosen treenit ovat menneet hyvin ja se on matkalla. Ensin se siirtyi Halmstadiin, missä se odottelee lentoa Riordanin tallilla, ja siitä lähdetään vasta, kun Ranskan lento on ilmassa, ettei tarvitse odotella kuumassa autossa. Malmöstä lennetään Kouvolaan. Hevonen on kokenut ja hyvä reissaaja, joten eiköhän se suju. Plussaa on myös, että pystytään jatkamaan kengittä, kun se oli arkojen kavioiden kanssa vähän epävarmaa jossain vaiheessa. Kaviot ovat kunnossa taas. Viime kerran laukka johtui tiukasta paikasta lähdössä, ei hevosesta itsestään."

Mistä hommista jäit eläkkeelle?

"Viime vuodet ovat olleet hallitustyötä mm. metsäkonefirma Logsetissä ja robottikadunlakaisukoneita valmistavassa Trombia Technologiesissa. Nyt voi keskittyä enemmän näihin hevosiin, rakkaaseen harrastukseen."

Kymi GP-ravit ajetaan Kouvolassa huomenna kello 13 alkaen. T75-jackpot sulkeutuu klo 15 ja MT:n 26-kanavan, TotoTV:n ja C Moren studiolähetys alkaa kello 13.

Silja Nikkanen

Musta hurmuri Short In Cash kasvattajansa ja osaomistajansa Tapio Nikkasen seurassa.