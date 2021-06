Uutiset

Kasvattaja haluaa erottua massasta – ”Viimeistään vieroitukseen mennessä varsa pitäisi saada myytyä. Tänä vuonna on ollut ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että varsoja on myyty jo emän mahaan” Uutiset Jari Hyvärinen pitää ovet auki Eurooppaan.

Elina Paavola

Jari Hyvärisen kakki kasvatit ovat myynnissä. Kuvan kuukauden ikäinen tammavarsa Too Lovely For You Arctic Hopesta ja kuvan emätamma Lovely Louannista on tosin varsin mieleinen kasvattajalleen.

Jari Hyvärinen pyörittää Kiuruveden Korpijoella oriasemaa ja kasvattaa lämminveriravureita. Omia ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa omistettuja siitostammoja on 15. Tälle kesälle varsoja on tulossa yhteensä seitsemän. Tammoja siemennetään täydet 15. For You Stablen tiloissa asuvat ja keinosiemennyspukille hyppäävät Arctic Hope, Main Wise As, Surprise Lord ja Young Angus Kemp. Lisäksi Säihkeen Sähinä käy kotitalliltaan Iisalmesta hyppäämässä. Tarjolla on myös pakaste- ja tuorespermaa siirtoina eri puolilta Eurooppaa. Korona tosin on tuonut omia mutkiaan matkaan Keski-Euroopasta tulevalle spermalle. ”Oripuolella teemme yhteistyötä eläinlääkäri Raisa Francisin kanssa. Hän kasvattaa ratsuhevosia. Orit hyppäävät tässä meillä EU-hyväksytyllä lähetysasemalla, olen itse käynyt siittola-avustajan koulutuksen. Tammat siemennetään Raisan Kotalan tilalla parinkymmenen kilometrin päässä”, Hyvärinen kertoo. Hyvärisen varsat tunnetaan Too For You -liitteestä. Varsat hän kasvattaa myyntiin. Hän kertoo saaneensa niistä asiallisia hintoja. Varsoja on helppo esitellä sosiaalisessa mediassa. Myös ilahduttavan moni vanha asiakas on palannut uudestaan kaupoille. ”Viimeistään vieroitukseen mennessä varsa pitäisi saada myytyä. Tänä vuonna on ollut ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että varsoja on myyty jo emän mahaan.” Hyvärinen painottaa, että kasvattajan pitää erottua massasta, jotta varsat saa myytyä. ”Erottumisen pitää perustua hyviin tammoihin tai jonkin erilaisen orin käyttöön.” Toinen tärkeä seikka on, että varsoja paikan päälle katsomaan tuleville asiakkaille on oltava tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. ”Ihan jo sen takia astutan yleensä korkeintaan kaksi tammaa samalla orilla vuodessa. Toinen asiakas voi hyvinkin tykätä jonkun tietyn isäorin jälkeläisistä ja sama ori on jollekin toiselle heti pois laskuista.” Monessa Hyvärisen jalostushevosessa ja -ideassa on italialainen ulottuvuus. Sen alku juontaa vuosituhannen vaihteeseen, kun ravihevosia siihen mennessä lähinnä kilpailumielessä pitänyt mies oli töissä Italiassa Jori Turjan tallilla neljän kuukauden ajan ja koki herätyksen hevosten sukujen merkitykseen. ”Se oli avartava reissu kaikin puolin, kun olin siihen asti ollut melkein vain täällä kotikylällä. Siihen aikaan 18-aikainen lämpöinen oli täälläpäin semmoinen, että sillä saattoi voittaa vähän kovempiakin lähtöjä, mutta Italiassa se oli aivan tavallinen hevonen. Jorin tallikämpässä oli paljon sukukirjoja, joista sitten opiskelin, mitä mistäkin yhdistelmästä oli tullut.” Ensimmäiset omat kasvatit syntyivät vuonna 2004. Ensimmäinen ori Udeo Degli Dei saapui Suomeen kaudelle 2008, mistäpä muualta kuin Italiasta. Sitä seurasi Pickaflick. ”Ne olivat ehkä vähän vieraita oreja suomalaisille. Nykyisille oreille tammoja on tullut ihan mukavasti myös tänä vuonna. Main Wise Asin kohdalla tosin ihmettelen vähän, ettei varauksia ole vielä tullut enempää. Hieno ori tosi kovilla kilpailunäytöillä ja jälkeläisetkin ovat jo pärjänneet. Olisiko sekin vähän vieras suomalaisille kasvattajille?” Tälle kaudelle Hyvärisellä on omille tammoilleen myös uusvanhaa italialaista maustetta. Viime vuonna kuolleen mestariperiyttäjä Toss Outin pakastespermaa löytyi vielä markkinoilta kolmelle tammalle. Hyvärinen painottaa hyvien yhteistyökumppanien merkitystä kasvatustyössä ja orin pidossa. Esimerkiksi Laukon kartanossa ravureita kasvattanut Erkki Lagerstam on ollut ja on edelleen hänelle tärkeä mentori. Hyvärinen on kiinnostunut kansainvälisestä raviurheilusta ja haluaa pitää ovet auki myös ulkomaille. ”Italiassa asuvat Anne ja Holger Ehlert ovat isona apuna. Norjalaisen Gudmund Haugstadin kanssa kasvatamme hänen norjalaisista tammoista varsoja Suomen rekisteriin täällä Kiuruvedellä. Tavoitteenani on saada jollain aikavälillä myytyä varsoja myös ulkomaille.” Elina Paavola Jari Hyvärinen tutkii tarkkaan tilastoista, millaisia varsoja eri sukuyhdistelmistä on tullut. "Isot pojat ovat jo kokeilleet ja maksaneet oppirahat. Miksi siis keksiä polkupyörä uudelleen?" Elina Paavola Young Angus Kemp on yksi Jari Hyvärisen siitosoreista. Elina Paavola Jari Hyvärinen kasvattaa yhteistyössä norjalaisen Gudmund Haugstadion kanssa varsoja Suomen rekisteriin. Laitumella Hyvärisen puheilla siitostammat Rita Sensation (oik.) sekä Musclemania. Rita Sensation on Norjan Tammaderbyn voittaja vuodelta 2010. Aiheet Anne Ehlert Erkki Lagerstam Gudmund Haugstad Holger Ehlert Jari Hyvärinen Jori Turja Raisa Francis Too For You Stable oriasema ravuri siitosori siitostamma varsa