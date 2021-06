Kohti Kunkkareita kuljetaan viiden pääkisan potentiaalisen ehdokkaan voimin – sarja alkaa verkossa perjantaina ja MT26:lla viikonloppuna

Elina Paavola

Liinan Liekki, jota tässä ohjastaa omistajaperheen Juho Kurhela, on ensimmäisen Kohti Kunkkareita -ohjelman tähti tämän viikon perjantaina.

MT Hevoset matkaa aiempien kesien tapaan kohti kunkkareita samannimisellä ohjelmasarjalla. Viime vuoden tavoin ohjelma on nähtävissä verkossa perjantaisin ja MT26-kanavalla sekä lauantaina että sunnuntaina.

Vajaan tunnin Kohti Kunkkareita -ohjelmassa etsitään tällä kertaa ennakkosuosikkien sijaan hevosia, jotka lähtevät kesäkuun asetelmien mukaan yrittämään Seinäjoelle altavastaajina. Jos tavoite onnistuu, pääsy vuoden päätapahtumaan olisi taustajoukoille pitkäaikaisen haaveen toteutuma.

Joka jaksoon otetaan mukaan myös pätkä eteläpohjalaista kuninkuusravien historiaa. Kisaan osallistuneet hevosten omistajat ja valmentajat muistelevat aiempien vuosikymmenien tunnelmia.

Ensimmäisessä jaksossa perjantaina 2. heinäkuuta esittäytyy kuningatarkisaan tähtäävä Liinan Liekki ja sitä valmentava ja omistava Kurhelan perhe Alavudelta.

10-vuotias tamma on kesän ollessa vielä alkupuolella juossut tänä vuonna jo toistaiseksi parhaan kautensa kaikilla mittareilla. Se on myös kaunistellut niin ryhmä- kuin tasoitusajon ennätyksiään. Voittoprosentti on tältä kaudelta huima 50.

Kuninkuusravien historiaa muistelee ensimmäisessä jaksossa Antti Alanko Seinäjoen Ylistarosta. Hänen omistamansa Puhetyttö kruunattiin kuningattareksi vuonna 1982.

Ohjelma on katsottavissa maksutta verkosta, jossa se julkaistaan perjantaina kello 11.

Kukin jakso nähdään MT26-kanavalla antennitalouksissa myös lauantaina noin tuntia ennen TotoTV:n lähetystä.

Ohjelma uusitaan sunnuntaina kello 10 paitsi tällä viikolla tuntia ennen Suur-Hollola-ajon TotoTV:n lähetyksen alkua. Samoin St Michel -ravien sunnuntaina lähestysaika on juuri TotoTV:n alla.

Viiden viikon ajan eli elokuun ensimmäiseen viikonloppuun asti ei ilmesty MT Hevosten tai Talkkarin lähetystä sunnuntaisin. Se palaa normaalille esityspaikalleen sunnuntaina 8. elokuuta.

