Kuninkuusravien huutokauppavarsat julki - mukana hienoja sukuvarsoja

Kuninkuusravit / Iita-Maria Ahtiainen

Kahden varsan hinta nousi Lahden kuninkuusravien huutokaupassa kaksi vuotta sitten yli 20 000 euron.

Seinäjoen Kuninkuusravien varsahuutokaupan myyntilistat on julkaistu. Tarjolla on 11 suvukasta nuorta hevosta.

Huutokaupan ensimmäisenä varsana myydään kaksivuotias Hissun Kaapo. Sen emänemä on Rentukas (Vesku). Sen jälkeläiset Vieskeristä, Hissun Viku ja Hissun Virva, ansaitsivat kumpikin urallaan yli 70 000 euroa. Hissun Virva myös osallistui kuningatarkisaan.

Numerolla neljä myytävä kolmevuotias Tukkijätkä on emänsä Pyrypolun Luparan kolmas varsa. Vanhemmat sisarukset ovat menestyneet mainiosti radalla. Seitsemänvuotias Sippimies (Sipori) on tienannut lähes 60 000 euroa ja vuotta nuorempi Ukkoherra (Vixen) on ollut puolessa uran 28 startissa kolmen joukossa.

Kolmevuotias Suvelan Evo myydään numerolla 10. Sen sisaruksista menestyneimpiä ovat Suvelan Tähti (Saran Salama) ja Tähtituula (Tutuari).

Evon emälinja on vahva: emänemä Iso-Tähti (Hiluri) on muun muassa jättänyt lähes 100 000 euroa ansainneet Tähti-Option (Viesker) ja Tähtihuvin (Vokker). Kolmas emä Purton-Tähti (Vejani) on emänä Tähti-Tilille (Vokker).

Huutokauppa järjestetään perjantaina 30.7. kello 17.30 Seinäjoen raviradalla heti ravien jälkeen. Varsoihin pääsee tutustumaan radan varikkoalueella jo kello 15 eteenpäin.

Huutokaupassa myytävänä olevat varsat myyntijärjestyksessä:

1. Hissun Kaapo (Jokivarren Kunkku – Hissun Seri – Santeri Dahlia)

2. Valistus (Tuli-Viesker – Ilon Sävel – Aatami)

3. Mixen (Vixen – Milborg – Turo)

4. Tukkijätkä (Frans – Pyrypolun Lupara – Santeri Dahlia)

5. Vilpin Onni (Enon Vilppi – Veeralii – Pulssi)

6. Laurilan Kultsi (Sipori – Laurilan Cindy – Joihuri)

7. Larvan Kingi (Jokivarren Kunkku – Niemisen Likka – Teme)

8. Shekin Vilppi (Enon Vilppi – Shekin Alma – Etu-Shekki)

9. Toman Toivo (Caijus – Kattaus – Joihuri)

10. Suvelan Evo (Jokivarren Kunkku – Neiti Suvitähti – Vokker)

11. N.P. Onni (Koivikon Kalle – Tutuli – Hovi-Ari)

Varsojen tietoja ja kuvia pääsee nyt tutkimaan kuninkuusravien verkkosivuilla.