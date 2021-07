Missikisan voittaja Wassi yllättävään osoitteeseen – Tapio Mäki-Tulokkaalle työn alle lahjakas suomenhevonen

Anu Leppänen

Esa Holopainen ohjasti Wassin Kriteriumin Missikisan voittoon syyskuussa 2018. Tuolloin tamma kisasi Seppo Suurosen treenissä. Nyt Wassi tekee paluuta Tapio Mäki-Tulokkaan opeilla.

Neljä- ja viisivuotiaana lahjansa paljastanut Wassi tekee paluuta Tapio Mäki-Tulokkaan väreistä. 7-vuotiaaksi varttunut tamma on ollut loukkaantumisen ja varsomisen vuoksi sivussa radoilta runsaat kaksi vuotta.

Wassilla on vuoden ikäinen jälkeläinen Jokivarren Kunkusta. Varsan nimi on Wataru.

Wappu Stablen omistama Wassi aloitti uransa Seppo Suurosen treenistä. Nelivuotiskauden yhdeksän starttia toivat peräti viisi voittoa ja lisäksi yhden kakkossijan. Wassi vei nimiinsä Kriteriumin Missikisan ja tammojen Derby-sarjan. Viimeksi mainitussa taakse jäi sittemmin tammahuipulle kivunnut Ciiran Tähti. Pikkupelimannissa Wassi oli kovien oriiden Landen Paukun, Vixelin ja Sirukassonin jälkeen kunniakkaasti neljäs.

Lyhyeksi jääneen viisivuotiskauden Wassi kilpaili Kaisa Tupamäki-Kukkamon käsistä. Sesonki sisälsi vain kaksi kisaa, ja kausi päättyi jo toukokuussa.

Apassin tyttären ennätys on 28,8ke, ja voittosummaa on kertynyt 21 700 euron edestä.

”Yllätyksenä tuli, kun Wassia tarjottiin treeniin. Ei suomenhevosille kovin usein täältä paikkaa kysellä”, lämminveristen kanssa loistavasti menestynyt Tapio Mäki-Tulokas naurahtaa.

”Kyseessä on oikein mielenkiintoinen hevonen. Wassi loukkasi nelivuotiaana takajalan hankositeensä, ja vamma oli alkanut vihoitella viisivuotiaana uudestaan. Tamma oli päätetty sitten siementää. Varsomisen jälkeen Wassi oli kasvattajallaan Anne Kärkkäisellä, ja sieltä tamma tuli sitten eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen tänne. Ei Wassi ole ehtinyt meillä vielä kauan olla”, Tapio Mäki-Tulokas valottaa taustoja.

Vaikka Mäki-Tulokas on profiloitunut vahvasti lämminverivalmentajaksi, kyseessä ei ole ensimmäinen hänen treenaamansa suomenhevonen. Wassi on kuitenkin tällä hetkellä tallin ainoa kotimaisen rodun edustaja.

”Kun hommaa opeteltiin, niin meillä oli Savolaisen Pentiltä hankittu Liinan-Veto. Sitten mulla oli Ypäjällä meidän oma kolmevuotias varsa nimeltään Kotimainen, mutta se meni nyt Nikulaisen Teuvolle, kun tänne ei viitsinyt nuorta oria tuoda. Katsotaan Kotimaisen kohdalla sitten ajan kanssa, mihin se jatkossa sijoittuu”, Mäki-Tulokas tuumii.

Mäki-Tulokkaan vaikutelma hänen uudesta suojatistaan Wassista on ollut myönteinen.

”Kiva ja hieno hevonen. Suku on kunnossa, ja emälinjalta on tullut nopeita ravureita. Aletaan laitella tammaa rauhassa, ja tähdätään koelähtöön loppukesästä. Vaikka Wassin voittosumma on varsin suuri, niin koetetaan etsiä aluksi kilttejä startteja ja ajaa hevosta sisään sarjoihin. Suomenhevostamma ehtii varsomisen jälkeen tehdä vielä pitkän uran ja nousta huipullekin, jos vain siihen on rahkeissa varaa. Lämminveripuolella aikajana on lyhyempi, ja siellä vastaava on vaikeampaa.”