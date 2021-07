Hevosmaailma-Talli varsakaupoilla – Lissun Eerikki teki mieluisan esityksen Mikkelissä

Anu Leppänen

Lissun Eerikki on tuonut Hevosmaailma-Tallille monta ilonhetkeä. Reteristä odotetaan oriin työn jatkajaa.

Lissun Eerikin omistava Hevosmaailma-talli elää jännittäviä aikoja, kun on vajaa kaksi viikkoa aikaa Seinäjoen kuninkuusraveihin. Pekka Luukkosen valmentamalla Lissun Eerikillä ajettiin Suurmestaruudessa varovaisesti, mutta hevonen teki hyvän esityksen.

”Ori oli startin jälkeen kuin ei olisi edes juossut. Jälkikäteen ajatellen onni, että hevonen oli hieman vaisu Härmässä. Hevosta ehdittiin hoitaa hyvissä ajoin Seinäjokea ajatellen. Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa”, kertoo Hevosmaailma-Tallin kimpanvetäjä Mervi Lepistö.



Vaikka vasta 10-vuotiaalla Lissun Eerikillä on kaiken mennessä hyvin jäljellä monta kilpailuvuotta, Hevosmaailma-Talli on turvannut raviurheilun jatkumisen kimpan ympärillä. St Michel -viikonloppuna omistajakimpan nimiin siirtyi kesällinen orivarsa Reteri sen kasvattaja Outi Sairiselta. Isä on Parvelan Retu ja emä Lissun Eerikin täyssisko Lissun Eerika.

”Tosi mielenkiintoinen varsa. Eihän toki kesällisestä varsasta osaa sanoa varmaksi mitään. Mutta hyvät liikkeet sillä on, ja Parvelan Retu isänä lisää vielä mielenkiintoa”, kertoo Lepistö hankinnasta.



Kaikki Hevosmaailma-kimpan jäsenet ovat mukana uudessa tulokkaassa.

”Muutaman vuoden ajan olemme miettineet Erkille jatkajaa. Laitoin kyselyn kimpalle varsan hankkimisesta, ja kaikki halusivat olla mukana. Meillä on tosi mukava kimppa, jossa ikähaitari on todella suuri .”



Syksyllä on edessä pihattopaikan ja sen jälkeen valmentajan valinta.

”Pekka on sanonut olevansa periaatteessa eläkeläinen. Erkinhän hän on luvannut valmentaa. Pitää konsultoida Pekkaa siitä, mihin varsa kannattaisi viedä valmennukseen.”



Emä Lissun Eerika on vasta neljävuotias ja sen takia starttaamaton. Tammalla on kuitenkin tarkoitus aloittaa kilpaileminen ensi vuonna.

”Tamman omistaja Outi Sairinen teetätti tarkoituksella varsan nuorella tammalla. Se on ollut liikkeessä varsomiseen asti. Ensi vuonna hänellä oli tarkoitus aloittaa kilpaileminen Lissun Eerikalla”, kertoo Mervi Lepistö nuoresta starttaamattomasta emästä.