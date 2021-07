Uutiset

Tammahambon sankarittarella kaikki kunnossa ennen Tammakriterium-karsintoja Uutiset ”MAS For You on kehittynyt tosi paljon starttien myötä. Tällä hetkellä se on yksi muutamasta ikäluokan kärkitammoista”, toteaa Tanja Goman-Nieminen.

Terhi Piispa-Helisten

Suur-Hollolan sunnuntaina MAS For You kellotti tiukan loppukirikamppailun jälkeen 13,4ake ja vei 3-vuotiaiden tammahambon.

Loimaalla hevosiaan valmentavalla Tanja Goman-Niemisellä on kaksi valmennettavaa mukana Tammakriterium-karsinnoissa tiistai-iltana Teivossa. MAS For You otti uran avausvoiton viimeksi Lahdessa kolmevuotiaiden lämminveritammojen Tammahambosta. Jukka Torvisen ohjastuksessa voitto irtosi ajalla 13,4a täydeltä matkalta. Se on myös tamman ennätys. Yhden poisjäännin myötä MAS For Youn lähtörata on nyt vaihtunut kolmannessa karsinnassa seitsemään. ”Poisjäännin myötä osallistujia on vain kahdeksan, eiköhän sieltä nopealle avaajalle löydy hyvä juoksupaikka. Mikäli tamma on samanlainen kuin viimeksi on meillä hyvät saumat finaaliin. Jatkamme samoilla varusteilla kuin viimeksi”, kertoo Tanja Goman-Nieminen. MAS For Youn Goman-Nieminen osti toissa syksynä Ypäjän varsahuutokaupasta. Hyvä emälinja sekä rakenne kiinnittivät tulevan ostajan huomion. ”Il Villaggio ei tainnut olla ihan kuumimpia isäoreja silloin. Hinta jäi veroineen reiluun 8 000 euroon”, muistelee Tanja parin vuoden takaista ostohetkeä. Tänä vuonna Il Villaggio on niittänyt menestystä myös Suur-Hollola-voittaja MAS Champin isänä. MAS For Youn loistavasta rakenteesta kertoo sen saama I- palkinto varsanäyttelystä huutokaupan jälkeen. ”Tammat tuntuvat sopivan hyvin meidän systeemiimme. Ennen tämän ostoa olimme jo hankkineet saman ikäisen tammavarsan. Orivarsa ei olisi edes sopinut rutiineihimme. Tammojen hinnat jäävät myös usein halvemmiksi kuin oriiden huutokaupoissa." Pixie Dust on tallin toinen edustaja Teivossa. Viimeisessä karsinnassa kolmannelta radalta matkaan kiihdyttävälle Jarmo Saarelan ohjastettavalle tehtiin varustemuutoksia ennen Tammahamboa. Siellä tamma kesti kovan avauksen jälkeen viimeiselle rahasijalle. ”Se on isokokoinen hevonen, jolle on hankala pysyä rauhallisena starteissa. Viimeksi varustemuutokset auttoivat ainakin tammaa ravaamaan koko matkan. Startin luulisi vieneen sitä eteenpäin. Jos se suorittaisi omalla tasollaan, voisi sillä olla mahdollisuus kovasta vastuksesta huolimatta lunastaa finaalipaikka.” Tanja Goman-Nieminen tuli suurelle yleisölle tutuksi muutama vuosi sitten Edwina Ordenin valmentajana. Lahjakas tamma ehti voittaa kolmevuotiaana muun muassa Tammakriteriumin sekä SHKL cupin ennen loukkaantumistaan. Tänä keväänä tamma varsoi orivarsan Suprise Lordista ja se on todettu kantavaksi Broadway Hallista. ”Todella mielenkiintoista nähdä muutaman vuoden kuluttua radalla, mikä lopputulos on. Yhdistäessämme Surprise Lordin kovuuden kilpahevosena Edwina Ordenin vahvaan emälinjaan”, toteaa Tanja Goman-Nieminen toiveikkaana tallinsa nuorimmasta asukista. Korjattu kello 17:18 Edwina Ordenin toinen merkittävä voitto SHKL cupiksi. Aiheet MAS For You Tammakriterium Tanja Goman-Nieminen