Ruudikas kuningatarkandidaatti Liisan Tulilintu taistelee kelloa vastaan - ”Jos toimenpiteet ovat auttaneet, aikaa on riittävästi”

Anu Leppänen

Harri ja Terhi Kotilainen ovat saaneet kokea onnistumisen elämyksiä Liisan Tulilinnun kanssa. Tulevana viikonloppuna edessä on kauden päätapahtuma, Seinäjoen kuningatarkisa. Liisan Tulilinnun viimeistelystartit eivät sujuneet nuottien mukaan.

Heinäkuussa 58 vuotta täyttänyt Harri Kotilainen otti Liisan Tulilinnun valmennusvastuun maaliskuussa 2018. Tamma oli osoittanut äärettömät vauhtivaransa jo alku-urallaan, mutta yli-innokkuus ja epävarmuus olivat ehkäisseet pidempikestoisten menestysjaksojen muodostumisen. Nimi todellakin oli Liisan Tulilinnun kohdalla enne, ruudikas tamma kun tuntui roihahtavan tämän tästä liekkeihin.

Tuli-Vieskerin tyttären voittosumma oli Äänekoskelle Kotilaisen ja hänen Terhi-tyttärensä hoiviin siirtyessä vain noin 20 000 euroa.

Kotilaisten ja Liisan Tulilinnun yhteistyö alkoi kullanhohtoisesti. Tamma syöksyi kauden 2018 aluksi neljän ykkössijan mittaiseen voittoputkeen, ja jo kadotettuna lupauksena pidetystä salamannopeasta Liisan Tulilinnusta alettiin jälleen kohista ravipiireissä.

Vanhat vinkeet eivät suinkaan olleet tammalta unohtuneet, vaan edelleen piisasi säpinää, epävarmuutta ja vaarallisen näköisiä tilanteita. Susanna Raevaaran ja Aaro Vepsäläisen omistama Liisan Tulilintu nousi – välillä notkelmien kautta kulkien - kuitenkin sinne, minne se kuuluukin eli sukupuolensa huipulle. Tänä päivänä Liisan Tulilinnun tilillä on palkintorahaa jo yli 132 000 euroa.

Viime kesän kuningatarkisassa Liisan Tulilintu ylsi uransa kirkkaimpaan meriittiin, seppeletaiston kakkossijaan. Silloin tamma oli Liisan Tulilinnuksi yllättävän tyyni koko viikonlopun ajan.

”Kyllähän Liisan Tulilintu on muutenkin tasoittunut ja varmistunut ja ollut hallittavissa, mutta tuolloin tamma oli kyllä erikoisen rauhallinen. Mailinkin pystyi ajamaan johtavan viereltä, vaikka yleensä Liisan Tulilintu on alkanut röyhätä siinä. En osaa sanoa, miksi tamma oli niin rauhallinen. Pitää muistella, miten asiat silloin tehtiin, ja koettaa toistaa tasan tarkkaan samat kaavat tälläkin kerralla”, nauraa Harri Kotilainen ja jatkaa:

”Liisan Tulilinnulle on elintärkeää se, että kaikki on mallillaan, eikä mikään kiristä tai purista. Tammalla täytyy olla hyvä ja rento olo.”

10-vuotiaan Liisan Tulilinnun yllä viipyilee kuningatarkisan alla kysymysmerkki. Tamma ei ollut keskikesän kisoissaan Härmässä ja Mikkelissä parhaimmillaan.

”Tamman hengitysteistä löytyi juhannuksen Härmän kisan jälkeen limaa. Hevonen lääkittiin, ja luulimme, että vaiva on voitettu, mutta Mikkelissä tunsin jo alleajossa, että tamma puhaltaa eikä palaudu. Kirikään ei sitten irronnut, vaikka Liisan Tulilintu sai nätin reissun. Limaahan siellä hengitysteissä taas oli”, Kotilainen huokaa.

”Tammaa on jälleen lääkitty varoaikojen puitteissa. Lisäksi hevosta on höyrytelty. Alkuviikosta ajetaan kotona rapiammin, ja sitten näkee tarkemmin, missä mennään.”

Kello tikittää kohti kauden päätavoitetta, viikonloppuna edessä olevaa Seinäjoen seppeletaistoa.

”Jos toimenpiteet ovat auttaneet, aikaa on riittävästi”, Kotilainen näkee. Hän kehuu, että muuten Liisan Tulilinnun vireessä ei ole moitteen sijaa.

Tulevien päivien sääennusteet miellyttävät Kotilaista. Helteen on luvattu hellittävän.

”Liisan Tulilinnulle sopisi, jos kelit viilenisivät ja tulisi sateita. Kuumilla ja kuivilla ilmoilla tulee noita hengitysongelmia. Monet muut ovat sanoneet hevostensa osalta tänä kesänä samaa.”

Kotilainen kertoo, että Seinäjoelta suunnataan lauantain lähdön jälkeen kotitallille.

”Ei se Liisan Tulilinnulle ole mikään kynnyskysymys, mutta jos jäätäisiin yöksi Seinäjoelle, niin tammalle pitäisi ottaa sen mieluinen ponikaveri mukaan, ja se menee aina säätämiseksi. Liisan Tulilintu saa viettää yön kaverinsa kanssa kotilaitumella ja ladata akkujaan. Näin toimittiin viime vuonnakin.”

Kotilainen sanoo seppeletaiston olevan äärimmäisen herkkä kokonaisuus, jossa ei ole varaa virheisiin. Hänen mukaansa yksikin väärä valinta saattaa vesittää mahdollisuudet.

”Eikä se aina ole edes omissa käsissä. Jos vastustaja sammuu eteen, niin se voi olla siinä. Pienet siirrot lähdön aikana saattavat tuoda tai viedä seppeleen. Lisäksi kunnonajoituksen tulee onnistua täydellisesti. Huippuvire ei saa tulla kahta viikkoa ennen tai jälkeen kisan.”

Vaikka viime vuonna Liisan Tulilintu loistavasti Virin Camillan jälkeen kuningatarkisassa kakkoseksi taistelikin, Kotilaiselle jäi siitä huolimatta jossiteltavaa.

”Viimeiselle matkalle tammalle laitettiin kääntölaput ja korvahuput, tai niissä ei ollut ollut aiemmin naruja. Niinhän siinä kävi, että minulla menivät narut sekaisin, ja kun yritin avata lopussa korvia, niin vedinkin laput silmille. Tamma hölmistyi tästä kaikesta ja hiljensi, mutta lähti vielä uudestaan. En tiedä ratkaisiko se mitään. Usein erot ovat pienet, ja joku uusi kikka voi olla avainasia, mutta se voi toisaalta tulla kalliiksikin. Nämä seikat on mietittävä tarkkaan jo etukäteen.”

Onko Kotilaisella sitten hihassaan tälle vuodelle kikkoja?

”Jotain silmälappuja saatetaan taas kokeilla. Vaikka Liisan Tulilintu on meneväinen, se ei silti aina lähde selästä kirimään. Esimerkiksi kesällä 2019 Jyväskylässä tammalla oli kokolaput, ja lisäksi kengät otettiin pois, ja se toi kyllä kirihalukkuutta. Tamma laukkasi noihin aikoihin aina lähtöön, ja niin silloinkin. Liisan Tulilintu jäi laukassaan kärjestä 60 metriä, mutta ehti vielä Virin Camillasta ja Hetviinasta ohi. Pitää miettiä jotain tällaista varustusta pitkälle matkalle. Suunnitelmat ovat vielä ajatuksen asteella. Vaatiiko tilanne sitten riskinottoa vai varmistelua, siitähän ratkaisut riippuvat.”

Vaikka Liisan Tulilinnun keskikesä on ollut mollivetoinen, Kotilainen katsoo kohti lakeuksia suhteellisen luottavaisena.

”Viimevuotinen saavutus oli hieno, ja jos kolmen sakkiin yllettäisiin nyt, niin se olisi valtava juttu. Kyvyt Liisan Tulilinnulla riittävät ihan mihin vain, eikä tittelikään ole mahdottomuus. Tamman kohdalla on vain se arvoituksena, että millä päällä se milloinkin on ja minkälaisen juoksun se minäkin päivänä tekee. Suoritusvarmuus ei ole Liisan Tulilinnun parhaita puolia, kuten taas esimerkiksi Hetviinalla on”, Kotilainen miettii.

Kuningattaren valtaistuin on tyhjillään, kun hallitseva valtiatar Virin Camilla ei löytänyt kuntoaan ajoissa, ja tamma jättää tittelitaiston väliin. Kotilainen sanoo, että Hetviina on hänen suosikkinsa kuningattareksi. Hän nostaa esille myös nuoret kilpasiskot Ciiran Tähden, Suven Sametin ja kotimaakunnan Lakan Leijan.

”Jännittävä ja tasainen kisa on odotettavissa”, Kotilainen povaa.

Kotilainen on kokenut kehäkettu. Hänen uransa suurimmat täysosumat ovat tulleet suomenhevosilla. Meriittilistalta löytyvät Pohjoismaiden mestaruus, Keskisuomalainen Derbyn voitto sekä kolme Villinmiehen Tammakilvan ykkössijaa. Ravikuninkuutta tai kuningattaren titteliä hän ei vielä ole hevosillaan voittanut. Kotilainen sanoo, että seppeleen saaminen olisi suurinta, mitä hän voisi radoilta saavuttaa.

”Iso osa treenattavista on ollut suomenhevosia, ja jos seppeleeseen joskus yltäisin, niin olisi se piste i:n päälle. Jos se tulisi vielä Liisalla, jolla on ne omat haasteensa, niin se olisi unelmien täyttymys. Totta puhuen, se on yllättänyt, että tamman kanssa on päästy näin pitkälle. En olisi sitä uskonut”, Kotilainen sanoo.

”Aina kun sinulla on aisoissa suomenhevonen, jossa huomaat olevan ainesta, niin se kuninkuus- tai kuningatarkisa alkaa siinnellä mielessä. Kun tuolla touhuaa pimeinä vuodenaikoina ja viima lyö kasvoihin ja huumori on koetuksella, niin seppeleiden ajatteleminen auttaa jaksamaan. Se on kuitenkin niin vähästä kiinni, mistä hevosesta tulee kuningas ja kuningatar. Moni, joka olisi kruunun ansainnut, ei sitä ikinä saavuta. On se niin vaativa kisa.”

Kotilainen on ohjastanut yli 40 vuotta jatkuneella urallaan liki 6 200 starttia. Hän sanoo, että suuretkaan koitokset eivät jännitä.

”Nukun yöni hyvin, mutta sellaista tervettä kutinaa on, kun isot lähdöt lähestyvät. Jos sitä kutinaa ei tuntisi, niin silloin pitäisi vaihtaa lajia.”