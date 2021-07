Komean uran ravannut konkariruuna Big Headache hyvästeli kilparadat

Arkistokuva: Anu Leppänen

Hyvästit kaviourille. Rehdin ruunan Big Headachen ura kesti peräti kymmenen kautta.

”Se oli siinä”, toteaa huippuruuna Big Headachen kasvattaja, omistaja ja valmentaja Timo Hulkkonen suojattinsa urasta. Hän oli jo aiemmin ilmoittanut, että vaikka Big Headachella on kilpailuoikeutta jäljellä ensi vuoden loppuun asti, tämä kausi on ruunan viimeinen radoilla.

11-vuotiaan Big Headachen karriäärin päätösstartiksi jäi heinäkuun alun kahdeksanteen sijaan päättynyt Suur-Hollola-ajon finaali. Big Headache oli ilmoitettu Mikkeliin 18. heinäkuuta, mutta ruuna vedettiin startista pois.

”Halusin lopettaa heti Suur-Hollolan jälkeen, mutta Annaleena (Peippo) sai ylipuhuttua ilmoittamaan Mikkelin stayermatkalle. Hän sanoi, että ruunalla on niin kunniakas ura, että olisi oikein saada ykkönen vielä tauluun. Ajattelin, että silloin olisi pitänyt mennä Suonenjoen Mansikka-ajoon, mutta siihen oli ilmoittautuminen jo päättynyt”, sanoo Leppävirralla talliaan pitävä Hulkkonen.

”Big Headachella oli sitten Mikkelin viimeistelyissä ongelmia, eikä meillä kiusata hevosia. Jätettiin ruuna startista pois ja laitettiin ura pakettiin. Takaa on tulossa radoille nuorempia hevosia.”

Big Headache menestyi jo varsana mainiosti. Vuoden 2013 Kriteriumissa ruuna sijoittui Express Duon ja Greenleaf Slimin jälkeen kolmanneksi. Derbystä tuli neljäs sija.

Big Headache oli kilpaurallaan melkoinen kosmopoliitti, sillä ruuna oli useampaan otteeseen Ranskassa Philippe Daugeardilla treenissä. Kaudella 2016 Big Headache oli lyhyen pätkän myös Ruotsissa Petri Salmelan valmennuksessa.

Big Headachen uran suurimmat voitot ovat tulleet Ranskan radoilta. Rahallisesti arvokkain saavutus oli kuitenkin viimekesäinen Suur-Hollola-ajon kolmossija. Kaiken kaikkiaan Big Headache tienasi kaviourilta 373 388 euroa. Ruuna voitti uransa 129:sta kisastaan 18, ja lisäksi lohkesi 39 himmeämpää totosijaa.

”Kriteriumin kolmonen oli kova juttu, ja se oli iso yllätys. Toinen saavutus, jota muistelen lämmöllä, on tuo Suur-Hollola-ajon kolmas sija. Sen kisan jälkeen Philippe ja Big Headache hyvästelivät toisensa, ja näki, miten ruuna oli koskettanut hevosmiestä. Tippa oli hänellä linssissä. Big Headache kisasi kaikki Ranskan-starttinsa Philipen treenistä”, Hulkkonen kertoo.

”Aavistuksen jäi ruunalla puuttumaan absoluuttisesta huipputasosta. Big Headache oli juoksuriippuvainen. Se ei tullut johtavan kupeelta eikä keulasta, mutta takaa kiriessään ruuna oli omimmillaan.”

Hulkkonen jatkaa, että Big Headache on kotioloissa säyseä.

”Helppo hevonen, joka ei vaadi erityisiä konsteja. Mutta on sillä omat juttunsa. Aina kun Big Headachen vie tarhaan, niin se ottaa oman aikansa ja pysähtyy katselemaan maisemia ja muita hevosia. Sama toistuu sitten talliin palatessa. Nurmosen Tiina oli täällä viime kesänä lomittamassa, ja hän sanoi, että kun tilillä on noin paljon rahaa, niin kujeet annetaan anteeksi”, Hulkkonen nauraa.

Hän valaisee Big Headachen nimen taustaa.

”Varsominen oli vähän vaikea, eikä me oltu oikein taimingissa. Varsa oli potenut hapenpuutetta, ja Annaleena syötti sitä pari päivää tuttipullolla. Siitä sitten keksin sen nimen, suuri päänsärky eli Big Headache. Ruuna on Annaleenallekin tärkeä hevonen, joskin Enska (Next Direction) on tainnut ajaa nyt suosiossa ohi.”

Hulkkonen sanoo, että Big Headache jää ainakin toistaiseksi kotitiluksilleen viettämään eläkepäiviään.

”Kiertoon ruuna ei missään nimessä lähde, mutta tarkoitus ei kuitenkaan ole rakentaa tänne museotakaan, se vie kuitenkin aina tulevaisuudelta tilaa. Käydään eläinlääkärin kanssa asioita läpi, ja mietitään, mikä on ruunan kannalta paras ratkaisu. Big Headache on hieno hevonen, ja vielä oma kasvatti, jonka kanssa on kuljettu pitkä matka.”