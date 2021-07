Next Direction voitti ”sen toisen lähdön” - tie Suomen mestaruuteen käy Pohjois-Pohjanmaan kautta

St Michel -ajossa Face Time Bourbonin takana toiseksi taistellut Next Direction voi hyvin ja tähtää Suomen mestaruuteen.

Terhi Piispa-Helisten

Seuraavaksi Ylivieska, sitten Vermon Suomen mestaruus? Timo Hulkkosen tallin kirkkaan supertähden Next Directionin syyskesän suunnitelmat alkavat hahmottua.

Sekä mailin että täyden matkan absoluuttisten Suomen ennätysten haltija Next Direction teki kasvattajansa, valmentajansa ja osaomistajansa Timo Hulkkosen tyytyväiseksi St Michel -ajon kakkossijallaan.

”Siinähän ajettiin kahta lähtöä, ja me voitettiin se toinen. Kyllä sijoitus tuntui hyvältä”, leppävirtalainen Timo Hulkkonen sanoo viitaten Face Time Bourbonin ylivoimaisuuteen.

Next Direction on takonut St Michelistä upean suoran: kakkonen-ykkönen-kakkonen.

”Odotettavissa oli, että ”Enska” pystyy pärjäämään Mikkelissä. Ruuna käytettiin Härmän vaisumman kisan jälkeen klinikalla, ja kurkunpäätulehdus sieltä löytyi. Lisäksi katsottiin veriarvot, ja hemoglobiinit ja raudat olivat alhaalla. Niitä ei testattu enää uudestaan ennen Mikkeliä, ja mun mielestä ruunasta puuttui pikkuisen St Michelissä. Varmaan ne arvot eivät olleet vielä täydelliset”, Hulkkonen pohtii.

Next Direction on voittanut kahtena edellisvuonna Suomen mestaruuden. Kolmas titteli on ruunan seuraava suurempi tavoite. SM-lähtö ajetaan Vermossa 4. syyskuuta.

”Ruunalle kuuluu hyvää. Mikkelin jälkeen Enskaa on vähän hoideltu. Tarkoitus on ajaa yksi startti ennen SM:ää, luultavasti Ylivieskan Malja-ajo”, Hulkkonen suunnittelee.

Malja-ajo ravataan Ruunakunkkarien yhteydessä 14. elokuuta. Next Direction ei ole vielä koskaan urallaan kilpaillut Ylivieskassa.