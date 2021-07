Uutiset

Taksvenla ei kelvannut varsana ostajille – nyt se täyttää kasvattajiensa haaveen jo toistamiseen Uutiset Viikonloppuna pohjalaistamma kilpailee ravikuningattaren tittelistä jo toistamiseen kotiradalla Seinäjoella.

Elina Paavola

Jokaisen suomenhevosravurin omistajan haave on yltää kuninkuuskilpailujen päälähtöön. "Meillä on sattunut hyvä tuuri, että päästään jo toisen kerran. Tai ennen kaikkea on sattunut hyvä hevonen”, Veijo Hakala myhäilee Taksvenlasta.

Kotimaakunnalla on vahva edustus Seinäjoen kuningatarkilpailussa. Lapualta tulee viime vuoden tapaan kaksi tammaa, Lakan Leija ja Taksvenla. Niistä enemmän odotetaan Lakan Leijalta, mutta ei Taksvenlakaan ole mukana pelkästä osallistumisen riemusta. Tammalla on viime starteistaan kolmossija Mikkelin avoimesta tammalähdöstä ja kakkonen Seinäjoen kovasta tammavoltista. Mikkelissä ajettiin 1 600 metriä ja Seinäjoella 2 600 metriä, joten tamma on osoittanut sekä vauhtia että voimia. Taksvenla on noussut suomenhevostammojen kärkikaartiin aikuisiällä. Se aloitti uransa viisivuotiaana, mutta vasta seitsemänvuotiaana tamma alkoi osoittaa varsinaisia menestyshevosen otteita. ”Sitä yritettiin nuorena myydäkin, mutta kaikki moittivat pieneksi. Ajattelin sitten, että jääkööt kotiin, kun ei kerran kelpaa”, Taksvenlan omistaja, kasvattaja ja valmentaja Veijo Hakala kertaa. ”Nelivuotiaana se meni koelähdön läpi vain ratahyvityksen turvin, eli aika pitkä tie siitä on kuljettu.” Kuninkuusravien pääsarjoihin pääseminen on iso asia. Vielä suuremmaksi saavutuksen tekee, että Taksvenla on Hakalan perheen oma kasvatti toisessa polvessa. ”Onhan se jokaisen suomenhevosomistajan toive ja täyttymys, että tuonne pääsee. Kaikki sinne yrittää, mutta harvat pääsevät, ja meillä on sattunut hyvä tuuri, että päästään jo toisen kerran. Tai ennen kaikkea on sattunut hyvä hevonen”, Veijo Hakala myhäilee. Taksvenla 11-vuotias tamma Lapualta, isä Apassi – emä Taksveera – emänisän Valpurin Vesa

Voittanut 65 195,00 euroa, ennätykset 23,4aly (2019) ja 25,5ke (2021)

Toisen poplven kasvatti osalllistuu toistamiseen Seinäjoella kuningatarkilpaan, viime vuonna yhteistuloksissa 8:s.

Omistaja ja valmentaja Veijo Hakala on myös kasvattanut tamman, jota ohjastaa tänä vuonna viime vuoden ravikuningattaren kuski Hannu Torvinen. Kuningatarkilpailu on siis Taksvenlan uran toinen. Viime vuonna se oli osamatkoilla yhdeksäs, yhdeksäs ja kahdeksas, ja kahdeksas se oli myös kokonaiskisassa. ”Viime vuonna se oli vähän tasapaksu. Se ei loistanut millään matkalla, vaan meni vähän käsijarru päällä joka lähdössä”, Veijo Hakala kuvailee. ”Ainakin itse odotan, että se voisi nyt olla korkeammalla kokonaistuloksissa, jos juoksut vaan jotenkin onnistuvat. Odotukset ovat, että se voi olla vaikka puolenvälin paremmalla puolella.” Toisin kuin viime vuonna, nyt Taksvenla joutuu starttaamaan kahdelle ensimmäiselle matkalle takarivistä. Eturiviin arvottiin kahdeksan tämän kauden nopeinta, eikä Taksvenlan tilastoaika riittänyt eturivin paikoille. Sen kauden paras aika on viime startissa Mikkelissä juostu aika 24,6a. ”Ajan suhteen jäi jossiteltavaa, kun rata oli Mikkelissä sateen jäljiltä märkä ja hidas. Eturivistä tämä sekoittaisi nopeudellaan aika monen pakkaa, mutta takarivistä ollaan toisten armoilla. Toisaalta takarivi voi olla ihan hyväkin paikka, kyllä tämä sieltäkin osaa tulla, jos vaan on sellaisella päällä.” Elina Paavola Taksvenla on Hakalan perheessä toisen polven kasvatti. Valmentaja-omistaja Veijo Hakalan isä Mikko Hakala osti sen emänemän lapualaistilalle. Veijon tytär Henna osallistuu valjastamiseen. Hakalan perheen tallissa on nykyisin kaksi ajohevosta, eläkeläisratsu ja neljä shetlanninponia. Aktiivinen raviharrastus alkoi tilalla 1980-luvun lopussa, kun Veijo Hakalan isä Mikko Hakala hankki Taksvenlan emänemän Taksan siitostammaksi. Taksasta jäi yhteensä viisi tähtijuoksijaa, joista valiojuoksija Taksvärkki oli Hakaloiden nimekkäin ravuri ennen Taksvenlaa. Hyvä oli myös Taksvärkin isoveli Taksvel, joka oli Taksan ensimmäinen Hakaloilla tekemä varsa. ”Taksvel voitti 15 kertaa, vaikka kuoli jo kuusivuotiaana, kun suolet tippuivat nivuskanavaan”, Veijo Hakala kertoo. ”Välillä hevosia oli turhan paljon, eikä varsoja ehditty ajaa niin paljon kuin olisi pitänyt. Hevosia oli enimmillään toistakymmentä, ja monena vuonna syntyi kolmeakin varsaa. Nyt ei ole syntynyt varsoja useampaan vuoteen, kun tuo meidän siitostammamme juoksee kuningatarkilpailussa.” Kotiradan suurtapahtumaan valmistaudutaan Lapualla surullisissa tunnelmissa. Syöpää sairastanut Mikko Hakala menehtyi pari viikkoa sitten. ”Isä oli innokas hevosmies ja hän on aikanaan Taksvenlankin pohjakunnon ajanut. Hän varmaan on uskonut tähän hevoseen meistä eniten”, Veijo Hakala arvioi. ”Viimeisinä päivinään isä antoi ohjeeksi, että eläkää täysillä ja muistakaa ilmoittaa hevoset. Ehkä se kertoo jotakin siitä, kuinka innostunut hän oli hevosista.” Kuninkuusraveja voi seurata MT26-kanavalla, ja ravinetti.fi kertoo uutiset paikan päältä. MT on Seinäjoen kuninkuusravien yhteistyökumppani. Elina Paavola Viime vuoden kuningatarkisassa Taksvenla meni Veijo Hakalan mukaan vähän käsijarru päällä joka lähdössä. ”Ainakin itse odotan, että se voisi nyt olla korkeammalla kokonaistuloksissa, jopa puolenvälin paremmalla puolella." Elina Paavola "Eläkää täysillä ja muistakaa ilmoittaa hevoset", oli pari viikkoa sitten syöpään menehtyneen Mikko Hakalan viesti jälkeläisilleen. Se mielessä suunnataan lauantaina radalle. Aiheet Taksvenla Veijo Hakala kuningatarkilpailu 2021 kuninkuusravit 2021