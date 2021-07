Evartti on kuningas - ainakin vielä tämän päivän

Terhi Piispa-Helisten

Pikkuista kovempi jengi! Evartti ei ole maailman isoin, mutta ehkä kovin, Antti Ojanperää ei hevillä pidetä poissa Kunkinkuusraveista. Sitten on vielä Santtu Raitala ja ehkä kovimpana kaikista: Jutta Ihalainen.

Kun draamaa ei olisi jo valmiiksi riittävästi Antti Ojanperän tallin ympärillä, tallin kahdesta kuninkaasta ja kuninkuuskandidaatista 2021 Evartti hallitsi mestarillisesti - Jokivarren Kunkku meni reippaasti alle tasonsa. Mestarillinen oli taas myös Santtu Raitalan ohjastus hallitsevan kuninkaan rattailla - aivan kuten viime kaudestakin Seinäjoelta muistetaan.

Keulassa ravannut Iikka Nurmosen ajokki H.V. Tuuri harasi sitkeästi vastaan rinnalla vahvasti rummuttaneen Vixelin hyökkäyksiin maaliin asti. Näiden takana matkalla vaaninut Evartti oli kuitenkin selvästi nopein loppusuoralla. Hyvin kelkassa kesti myös Kimmo Taipaleen suojatti Välkyn Tuisku ja alussa viidenneksi sisäradalle juuttunut Lissun Eerikki rynnisti voimalla Seinäjoen loppusuoraa - ehkä parhaiten, ehkä enteellisesti.

Viime vuonna Seinäjoella tulleen seppeleen jälkeen Evartin elämä oli - jälleen kerran - vaakalaudalla. Uskomattomasti Evartti on jälleen noussut huipulle, jo toisen kerran vastaavan suoliongelman ja monen muun mutkan takaa.

Tässä ei siis kaikki, vaan oriin valmentaja Antti Ojanperän terveyden ympärillä on myös ollut huikeaa draamaa. Mies joutui heinäkuun alussa valmennettavan treenilenkin yhteydessä kolariin, jossa käsi murtui. Se ei ollut "vielä mitään", mutta sydämestäkin löytyi korjattavaa, ja onnettomuus oli ilmeisesti onni. Sen avulla vika huomattiin ja korjattiin. Siihen nähden oli jopa uskomatonta nähdä Ojanperä raveissa tänään.

"Kyllä tämä toipilaalle vähän tuntuu kropassa, pitkä päivä", Ojanperä myöntää.

"Niin varmaan pitääkin. Väsynyt mutta onnellinen. Jokivarren Kunkun esitys oli outo. Se ei ollut väsynyt päällepäin, mutta ei saanut irti kropastaan. Hevonen tähystetään hengitysteistään. Tutkitaan vähän ja katsotaan, ollaanko mukana huomenna missä määrin?"

Ojanperän puolison Jutta Ihalaisen urakka tallin vetäjänä on ollut viime viikkoina yli-inhimillinen ja Seinäjoellakin hän oli vastuussa. Toki apua on löytynyt ja löytyy: mm. vakio-ohjastaja Pihtiputaan mestariohjastaja Raitala on käynyt 3-4 päivää viikossa auttamassa hevosten treenaamisessa. Kuitenkin Ihalainen on varsinainen voimainainen, sillä perheeseen kuuluu myös kolme lasta.

"Yöunet ovat olleet tässä jo aika pitkään viiden tunnin luokkaa", Ihalainen myöntää.

"Kyllä tässä jaksaa, mutta jotenkin on sellainen haave, että kuninkuusravien jälkeen saisi muutamat kunnon yöunet. Ja muutimme systeemiä viime kaudesta siten, että nyt oriit eivät mene kotiin väliyöksi, vaan jäävät tähän vierastalliin ja me siihen viereen asuntoautoon. Huomenna on Main Stagella jo ykköslähtö ja kotonaoloaika olisi typistynyt niin vähäisiin tunteihin, että tehtiin näin."

"Evartti on uskomaton ja palkitsee meitä. Se vaikuttaa aivan omalta itseltään myös startin jälkeen, joten siellä vaikuttaisi ainakin olevan kaikki hyvin. Jokivarren Kunkun esitys jätti kysymysmerkkejä, ja siitä ei vielä tiedä."

Koko kärkiviisikolle jäi lauantain täydeltä matkalta makea vesi suuhun, mutta ehkä kaikkein eniten Lissun Eerikin joukkueelle, vaikka se joutuu ponnistamaan päätöspäivälle viitossijalta. Se on kuitenkin hyvä lähtökohta verrattuna esimerkiksi viime vuoden mailia, jossa ori vei alussa laukkaa ja hylättiin.

"Kyllä se ykkörata tässä tuntui aikamoiselta ansalta, mutta tällä kertaa selvittiin", Pekka Luukkosen valmentaman 'Erkin' vakikuski Ari Moilanen myhäili velmuun tyyliinsä.

"Ensin mentiin aika töminällä siipeen, sitten otettiin uusi yritys ja päästiin kuin päästiinkin ravia, mutta jäätiin jonkun verran. Jos se laukkaa, peli on menetetty, sillä se tahtoo viedä, mutta selvittiin nyt jännästä paikasta. Lopun Lissun Eerikki tuli kyllä vahvasti, ja jotenkin on nyt odottava tunnelma. Mailin kasirata selvitettäneen, joskin siitä jää alussa. Pitkä matka on sitten kiinnostava."

H.V. Tuurilla ei ollut vastausta Evartille loppusuoralla, mutta Maaningalla Savossa asustavan oriin taustavoimat eivät ole masentuneet.

"Hyvä se oli, joskaan ei ihan parasta Tuuria kuitenkaan", tokaisi Ossi Nurmonen.

"Jotain köhinää siinä on ollut Mikkelistä asti. Sielläkään ori ei ollut parhaimmillaan vaikka voitti. Nyt ollaan toivossa, että se petraa vielä, kun sai tämän 'hiitin' alle. Väliviikot on nimittäin menty hyvin helpolla. Ei olla ainakaan luovutettu!"

Raivoisan kova oli kuninkuuskilvan Vixuskin. Tapio Perttusen valmennettava oli se, joka teki täyden matkan juoksusta kovan. Oriillä näytti moneen otteeseen olevan jo niskalenkki keulan H.V. Tuuristakin, mutta ei. Silti nuori ori, 7, ponnistaa päätöspäivään mielenkiintoisista asemista. Samoin tekee hyvin mukana peesaillut Välkyn Tuiskukin.

"Paljonkohan ollaan perässä", huuteli Kimmo Taipale Välkyn Tuiskun rattailta radalta tultuaan selvästi vesi kielellään sunnuntaita kohti.

"Vähän pettymys", huokaili Hannu Hietanen PM-ori Joriinin, kotimaakunnan toivon, ohjastaja.

"Alussa valitsin ehkä väärän selän empimisen jälkeen, missä meni joitain sijoja. Ei oikein päästy matsiin mukaan ja vähän tasaisen tahkeaa oli meno. Starttiväliä oli neljä viikkoa, ja pitää uskoa, että tämä kävi hiitistä huomiselle."

Kuninkuuskilpa on siis vasta alkanut. Hyvin moni on työntämässä edelleen lusikkaansa soppaan.

Lissun Eerikki ja Moilanen selvittivät ykkösradan karikot. Onko tässä musta hevonen kuninkuuskamppailuun sunnuntaina?