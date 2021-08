Petri Salmelan osaomistama Captain Corey hambokarsintansa ykkönen - Svanstedt on kuningas

Åke Svanstedtin valmennettavat veivät molemmat The Hambletonianin karsinnat viime yönä The Meadowlandsissa New Jerseyssä. Toisen karsinnan voittajalla Captain Coreylla on myös suomalaiset osaomistajat, Petri Salmela ja Kenneth Liljamaa.

Anu Leppänen

Ei huono! Petri Salmelan osaomistama kolmevuotias jenkkiori Captain Corey voitti tyylikkäästi rapakon takana oman karsintansa ja on ensi lauantain The Hambletonianin finaalin suosikkeja.

The Hambletonian on Amerikan, ehkä maailmankin, arvostetuin ravikilpailu. Karsinnat siihen ja tammoille rajoitettuun Hambletonian Oaksiin ajettiin viime yönä. Finaalit ratkaistaan samassa paikassa lähellä New Yorkia ensi lauantaina. "Hambon" ykköspalkinto on 500000 dollaria - Oaksin 250000. The Hambletonian ratkaistaan silloin 96. kertaa.

USA:ssa jo vuosia valmentaneen Åke Svanstedtin, "Kung-Åken" talli oli vahva oriiden taistoissa. Pikkuyllättäjä Delayed Hanover (Southwind Frank) kiri selvällä kahden hevosenmitan erolla ykköseksi kilometriajalla 09,1 ja 50000 dollarin palkintoon juostuaan liki koko matkan kolmantena. Dexter Dunn lainaohjasti voittajaa. Svanstedtin oma ajokki Ambassador Hanover (Chapter Seven) oli keulasta kolmas ja otti näin myös finaalipaikan, kun viisi parasta kummastakin karsinnasta pääsee mukaan. Koko kisan ennakkoon suurin suosikki Dancinginthedark M (Readly Express) laukkasi loppukaarteessa, eikä Marcus Melanderin valmennettava ollut loppusuoralla taistelemassa finaalipaikoista.

Toisessa hambokarsinnassa Svanstedt ajoi jälleen keulaan, tällä kertaa Captain Coreylla (Googoo Gaagaa). Tässä tapauksessa keulahevonen myös kesti varmaan tyyliin, vaikka Dexter Dunnin kannustama Really Fast (Muscle Hill) yritti maalisuoralla turhaan haastaa. Really Fastia valmentaa Nancy Takter, jolla on myös ruotsalaistausta, onhan hänen isänsä Jimmy Takter yksi lajin suurimpia nimiä. Isä on eläkkeellä ja tytär jatkaa tallin toimintaa. Captain Corey meni 09,2.

Captain Coreyn suomalaiset osaomistajat Petri Salmela ja Kenneth Liljamaa tulevat Torniosta. Salmela asuu edelleen synnyinseudullaan, vaikka hänen menestyksekäs oma valmennustoimintansa tapahtuu Ruotsin puolella Bodenissa ja pääkaupungin Tukholman lähellä eli kahdessa eri tallissa.

Really Fastin ajaksi tuli 09,4 ja kolmanneksi nousi takajoukoista Venerate (Love You), ikäluokan kaksivuotiaiden kisojen ykkösnimi. Venerate ravasi 09,6, ja Kimmo Kempin Kemppi Stablen sekä Steve Stewartin kasvattamalla oriilla voi myös olla sanansa sanottavanaan finaalissa. Marcus Melanderin päivä oli pettymys, sillä Dancininthedark M:n lisäksi myös In Range (Bar Hopping) putosi kuudentena finaalista. In Rangen omistajista AMG Stable OY:n Esa Pehkonen ja Kim Vörlin ovat suomalaisia.

Melander sai sentään yhden finalistin avauskarsinnan nelosessa Sonofamisteryssä (Muscle Hill), joten ruotsalaisvalmentajien panos vuoden 2021 The Hambletonianin finaalissa on vahva. Lähtöradat arvotaan tiistai-iltana Suomen aikaa livelähetyksessä The Meadowlandsin facebook-sivulla ja youtubessa.

Voit katsoa lauantain (31.7.) lähdöt tästä linkistä Meadowlandsin kotisivulta. Captain Coreyn lähtö oli 10., ensimmäinen hambokarsinta kuudes lähtö ja Oaksin karsinnat lähdöt viisi sekä yhdeksän.

Oaksin karsintoja hallitsivat yllättäjät. Lady Chaos (Cantab Hall) vei ensimmäisen karsinnan keulasta ajalla 10,1. Toisessa Awesome Trixin (Trixton) voittoaika oli sama mutta taktiikka eri. Awesome Trix kiri takaa vahvasti ykköseksi isona yllättäjänä, 25:n voittajakertoimella.