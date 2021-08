Evartin "lähiomainen" Jutta Ihalainen: "Kylmät väreet menevät"

Terhi Piispa-Helisten

Näistä asemista lähdetään 3100 metrille Seinäjoen kruunajaisissa 2021.

Lyhyen matkan draamaa piisasi muutenkin enemmän kuin laki sallii. Menestyskandidaateista Vixeli laukkasi kiihdytykseen, Lissun Eerikki - toki kaukana kärjestä mutta voimissaan - laukkasi loppukaarteeseen. Yksi yllättävä käänne oli se, ettei Jokivarren Kunkulla päästetty tallikaveria Evarttia keulaan. Hallitseva kuningas ja myös tämän kisan hallitsija toistaiseksi, pikkuori Evartti ja hovikuskinsa Santtu Raitala eivät häkeltyneet juoksupaikasta eikä alle 20:n pysytelleestä todella raikkaasta temposta lyhyellä matkalla. Valjakko otti ratkaisumetreillä pelin hallintaansa, vaikka muutkin tulivat loppua vahvasti.

Evartti teki kuninkuusravien kilpailuennätyksen 19,7 vielä ennakkoon ilmoitetusta poiketen kengät jalassa. H.V. Tuuri ja Iikka Nurmonen olivat ymmärrettävästi erilaisella taktiikalla liikkeellä, kuin eilisellä täydellä matkalla, joka ajettiin keulasta. Lopputulos oli sikäli sama, että Evartti oli ykkönen, Tuuri kakkonen.

Tasainen kärkinelikko lähetysi maililla maalia, kun keulan Jokivarren Kunkkukin rutisti eilisestä poiketen vakuuttavasti maaliin asti ja sen sisäpuolelta Antti Teivaisen kannustama Tapio Perttusen tallin Uljas Suomalainenkin yritti työntyä sisärataa taisteluun "mitaleista", kun Jokivarren Kunkku nousi loppumetreillä ulospäin. Välkyn Tuisku laukkasi ensimmäisen kaarteen rajussa vauhdissa mutta antoi alas ja pääsi toiseen ulos Evartin peesiin. Kimmo Taipaleen ajokin voimat ehtyivät kuitenkin lopussa. Sen sijaan Joriini tuli takaa lujaa "pääryhmästä".

"Nyt on värisyttää koko kroppaa", kommentoi Jutta Ihalainen, Ojanperän tallin vastaava valmentaja isännän ollessa sairauslomalla.

"Tämä menee kyllä videosulkeisiksi, sillä en pystynyt katsomaan vaan oli selostuksen varassa. En osaa kuvailla näitä tunteita, kun tämä Evartti on ollut varsasta asti niin valloittava persoona, että se otti heti paikan sydämessäni. Sitten on ollut mm. käyntiä Viikin eläinsairaalassa erittäin vaikeassa tilanteessa. Viime talvena viimeksi, ja siitä ollaan nyt tässä pisteessä. Käsittämätöntä. En osaa kuvailla kaikkea, mitä sisällä tapahtuu, yksinkertaisesti. Hevonen on uskomaton."

Jokivarren Kunkku kävi näyttämässä, 19,9, mutta jätettiin pois pitkältä matkalta.

"Ei haluttu riskeerata mitään. Hevonen näytti mitä se osaa, ja näyttää toivottavasti jatkossakin. Sitä silmälläpitäen jätimme nyt varmuuden vuoksi oriin pois kolmelta kilometriltä, mutta mitään suuria ongelmia oriilla ei ainakaan juuri tämän tiedon perusteella ole. Päätös oli vaikea mutta selvä."

Ihalainen toivoi eilen mm. hyviä yöunia todella raskaan kesän jälkeen.

"Ihan hyvin nukutti. Kävin kyllä kuudelta ruokkimassa muutaman muunkin kunkinkuusosallistujan meidän hevosten ohella, mutta sain vielä nukuttua lisää. Lasten mielestä asuntoauto tallin vieressä oli varsinainen seikkailu, joten siellä rintamallakin oltiin tyytyväisiä. Hevosetkin olivat, täällä on vähemmän kärpäsiä, kuin kotitallissa."

Pekka Luukkonen ja ohjastava Ari Moilanen joutuivat kokemaan jo toista kertaa Seinäjoella Lissun Eerikin epävarmuuden Viime vuonna tuli hylkäys, eikä kokonaiskisassa voi silloin voittaa. Nyt ei hylätty, mutta loppukaarteen laukka jätti tosi kauas.

"On kova paikka", Moilanen huokaili.

"Toivoin pääseväni ajamaan ensimmäisenä kolmatta rataa, mutta eteen nousi vastustaja, joka ei sitten edennytkään toivomallani tavalla. Laukassa ei ollut häiriötä. 'Erkki' on herkkä ja vauhti oli kovaa. Siinä oli pieniä marginaaleja, mutta kukaan ei varsinaisesti härinnyt. Koitetaan ottaa pitkältä matkalta se mitä on otettavissa."

Tapio Perttunen menestyy Seinäjoella, mutta harmitteli Vixelin kiihdytystä:

"Auto lähtee täällä nyt vähän nykivästi, ja se koitui meidän kohtaloksi."

Ossi Nurmonen on valmentajana jännässä paikassa H.V. Tuurin kanssa:

"Tosi positiivinen ori on koko ajan, yllättää ja yllättää. Onko tämä nyt sitten kahden kauppa? Luotto hevoseen on hyvä pitkällä matkalla. Ei tässä nyt mitään hirmu ässiä ole hihassa, mutta kertooko rankkarin laukoja jalkapallossa, mihin ampuu? No, en minäkään, vaikka enhän minä edes ohjasta tätä hevosta."

