Evartin toinen kuninkuus: "Eloonjäämisbileet!"

Terhi Piispa-Helisten

Voittajana ja elossa on hyvä olla, vaikka taivas aukeaa, kuten kävi Seinäjoen kuninkaallisten seremonioissa. Evartti ja hoviväkensä: monet vaiheet kesän aikana kokenut valmentajansa Antti Ojanperä erottuu porukan pisimpänä, ehkä iloisimpanakin.

Ojanperä viittasi heinäkuun alun hurjiin vaiheisiinsa. Valmentaja oli ensin kolarissa treenilenkillä hevosen rattailla, käsi murtui, mutta sairaalassa havaittiin vakavampikin ongelma. Ojanperän sydämessä aortta oli laajentunut ja sydän leikattiin välittömästi. Onnettomuus oli ehkä onni.

Kun Seinäjoen taisto oli ohi, Evartti on ja pysyy ravikuninkaana. Paljon enempää draamaa tähän tarinaan ei siis voisi mahtua, mutta kuninkuuskisan päätösmatka oli oma lukunsa. Päätösmatkalla saatiin jännittää mm. pääseekö Evartti vapaaksi neljännestä sisältä, vai juuttuuko se ansaan, joka estäisi sitä hakemasta toista seppelettään? Saatiin jännätä edelliseen liittyen sitä, voisiko lähimpänä haastajana seppeleen taistossa oleva H.V. Tuuri päästä livahtamaan karkuun, kun 15-vuotias Camri viimeisissä kuninkuusraveissaan (kilpailuoikeus päättyy suomenhevosilla 16-vuotiaana) oli kilpakumppaneiden välissä sisäradalla, ja hallitsevan kuninkaan väylät olivat tosiaan yli kaksi ja puoli kierrosta tukossa.

Vastaus on tietenkin: mikään ei voinut estää Evarttia etenemästä toiseen kuninkuuteensa: eivät toisen kerran uralla tulleet akuutit suolisto-ongelmat talvella, eivät valmentajan onnettomuus ja sydänvaivat, ei vastustajan (Iikka Nurmonen) ovela shakinpeluu - ei mikään. Pieni mutta karismaattinen Evartti vain eteni kuin satelliitti radallaan kohti toista seppelettä - tietenkin sen jälkeen kun vatsaongelmat selätettiin ja selvisi, että oriista tulee edelleen kilpahevonen. Unohtaa ei pidä työtä, jonka valmentajapariskunta Antti Ojanperä-Jutta Ihalainen on tehnyt väsymättä taustalla. Eikä auta unohtaa metronomintarkkaa työtä ohjissa. Santtu Raitala onnistuu tällä hetkellä useimmissa asioissa, mitä hän kilpakärryillä yrittää. Varsinkin tänä pihtiputaalaistallin onnettomuuden ja siitä selviämisen kesänä saman paikkakunnan ohjasmestari on ollut tärkeä osa rakennelmaa. Hän on käynyt auttamassa hevosten vauhtiharjoittelussa, kun tallin isäntä on ollut sairauslomalla.

"On tämä niin jäätävää draamaa nyt", huokaili silminnähden helpottunut Antti Ojanperä, 40.

"Tässä olisi ainesta vaikka useampaankin elokuvaan. Kuitenkin huhtikuussa, kun ajoin Evartilla ensimmäisiä kertoja, tunsin nopeasti, että oriilla on kaikki entiset ominaisuudet tallella ja alettiin rakentaa varovaisesti kohti tätä. Matkalla oli käänteitä, ja muutama viikko sitten ori vielä onnahtelikin kahden treenin päätteeksi, ja aattelin, että tässäkö tää oli? Harmittavasti emme saaneet vesikävelylaitteeseen varaosia, sillä juuri sitä ori olisi kaivannut."

"Evartti on niin valtavan kilpailuyksilö. Se keskittyy vain olennaiseen. Ennen 3100 metriäkin näytti, että se on ihan takki tyhjä, mutta niin se vain tuli kovaa maaliin, korvat kiinni. Yksi jännä piirre on, että sen varsatkin ovat valtavan hienoja ja fiksuja. Toivottavasti tässä on elämää vielä ainakin tuplasti, ja pääsee ajamaan niillä varsoilla ja muilla. Vielä täytyy olla aika varovainen murtuneen käden ja sydämenkin kanssa jonkin aikaa, mutta kyllä tässä nyt malttaa, kun tuntuu, että on saanut lisää aikaa."

Santtu Raitala oli tunnemyrskyssä kisan ratkettua.

"Tämä on ilman muuta isointa mitä olen elänyt", Raitala puhkui.

"Tässä on nyt ollut niin paljon kaikkea, että on sulattelua. Ori taisteli uskomattomasti. Peli meni jännäksi, mutta otimme tietoisen riskin. Sisäradalla säästää niin paljon metrejä, että otimme sen ansan mahdollisuuden, että sisään juututaan. Iikalla oli hyvin taktiikat hallussa meitä vastaan ja hän oli joko pussittamassa meitä tai jättämässä toiselle radalle, joten valitsimme tämän. Se uhkapeli onnistui!"

H.V. Tuuri ja Nurmoset, isä Ossi (valmentaja) ja poika Iikka rattailla, tekivät kuninkuudesta taistelun. Nuori Nurmonen on itsekin pätevä valmentaja, mutta tässä tapauksessa hän oli päästrategi rattailla. Nurmonen ja H.V. Tuuri onnistuivat pussittamaan pahimman vastustajansa pitkällä matkalla ja saamaan jokerikorttina vielä Camrin hevosten väliin. Kuitenkaan kuninkuusravien ensikertalaisen 11-vuotiaana, H.V. Tuurin, rahkeet eivät aivan riittäneet lopulliseen haastoon, mutta hopea ei ollut häpeä. H.V. Tuuri on urallaan ehtinyt valloittaa Pariisin kylmäveriottelun, kärsiä loukkaantumisesta ja nousta myös uudestaan evarttimaisesti huipulle. Helmikausi on toistaiseksi nimenomaan tämä 11-vuotiskausi mm. Solvallan Elitkampenin 18,6-ennätyksineen.

"Hyvä suoritus tämä oli hevoselta", Iikka Nurmonen arvioi - takki silminnähden tyhjänä.

"En kyllä keksi mitä olisimme voineet tehdä toisin, jotta olisimme saaneet vielä paremman tuloksen. Kaikki kivet yritettiin kääntää."

Tapio Perttunen vei tammojen seppeleen Suven Sametilla ja oli tavallaan lähellä uusia Pentti Savolaisen tempun. Savolainen vei Vekselillä ja Vekkuliinalla molemmat seppeleet Joensuussa 1984. Perttusen oriiden kilvan ensikertalainen Vixeli olisi ollut myös haastaja pitkälle matkalle ellei se olisi laukannut toivottomasti mailin alussa. Vixeli vei nimittäin 3100 metriä "pystyyn".

"Kyllä hyvä fiilis on näilläkin lopputuloksilla", Perttunen myhäili.

"Tottakai mietityttää se laukka. Ilman sitä olisi kai ollut kova taisto seppeleestä. Toisaalta lähtöauto ajoi täällä nykivästi tänä viikonloppuna ja Vixeli oli vain nuorena liian innokas. Toisaalta voin jossitella, että olisin itse ottanut enemmän varmanpäälle. Vixeli on joka tapauksessa yksi kyvykkäimmistä kylmäverisistä, sen se näytti. Toivottavasti meillä on sillä, Uljas Suomalaisella (Perttusen toinen hevonen kuninkuusikilvassa) ja Suven Sametilla vielä monta uutta kuninkuusravikeikkaa edessä. Enhän minäkään tästä enää nuorru, mutta hevoset ovat vielä nuoria ja kovin lahjakkaita."