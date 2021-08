Face Time Bourbon jatkoi Belgiassa siitä mihin Mikkelissä jäi

Terhi Piispa-Helisten

Kuvassa nähdään Face Time Bourbonin ylivoimaa Mikkelissä - eilen nähtiin oriin ylivoimaa Belgiassa.

Monsissa Belgiassa satoi päivän mittaan rankasti, eikä 1083 metrin mittaisella kaviouralla rikottu ennätyksiä, kuten ei tehty Mikkelissäkään. Muutenkin lähes sama toistui, vaikka Valloniassa kilpailtiin 2300 metrin matkalla. Ykköspalkinto oli 57600 euroa, mikä nosti Face Time Bourbonin voittosumman yli kolmen miljoonan euron.

Eric Raffín ei osallistunut ykkösradalta kiihdytykseen Face Time Bourbonilla, vaan keskittyi pääsemään sujuvasti ulos sisäradan loukustaan. Ensimmäisellä takasuoralla valjakko liukui kohti keulaa parijonosta. Loppukaarteessa hevonen ja Raffín sanoivat "adieu". Loppusuoralla kuski keskittyi taas ottamaan yleisöään, kun ranskalaisori porskutti karkuun ilman, että olisi näyttänyt ponnistelevan aivan tosissaan. Kilometriajaksi tuli 13,1. Ce Bello Romain tuli toiseksi ja norjalaistamma Rebella Matters kolmanneksi.

Voit katsoa lähdön (ja koko ravitkin) Monsin radan youtubekanavalta tästä linkistä n. kohdasta 2 tuntia 22 minuuttia.

Sebastien Guaratón valmentama Face Time Bourbon vaikuttaa ylivoimaiselta nimeltä eurooppalaisella ravihuipulla tällä hetkellä. Mikkelissä nähtiin melkoisen harvinaislaatuinen vieras, sillä oriilla kilpaillaan varsin harvakseen.

"Haluamme säästää kultakimpalettamme, ja kaikki tapahtuu hevosen paras edellä", italialainen pääomistaja Antonio Somma (Scuderia Bivans Srl, jonka värit ohjastajalla nähdään) kommentoi.

"Seuraava startti on todennäköisesti kotikaupunkini Napolin Lotteria kolmas lokakuuta. Sen jälkeen tulee yksi startti vuodenvaihteen tienoilla Vincennesin talvimeetingissä ja sitten Prix d'Amerique. Elitloppet on mahdollista ensi keväänä, mutta ei kannata mennä asioiden edelle. Hevoset ovat hevosia, ja toisaalta Face Time Bourbonin ei tarvitse enää todistaa mitään. Minulle se on paras."