Venicen täyssisko uusiin käsiin – ”Päästiin myyjän kanssa sopimukseen perjantai-iltana. Lauantain starttia sainkin jännittää radan varressa omistajan ominaisuudessa”

Antti Savolainen

Kirsi Nikka on tunnettu muun muassa muutaman vuoden takaisen menestyjän, 11,5-aikaisen ja reilut 93 000 euroa juosseen Boryn takaa.

Tähänastisen uransa Markku Niemisen käsistä tehnyt huipputamma Venicen (Quite Easy – Vivace) neljävuotias täyssisko Wallis vaihtoi omistajaa.

"Päästiin myyjän kanssa sopimukseen perjantai-iltana. Lauantain starttia sainkin jännittää radan varressa omistajan ominaisuudessa”, kertoo tyytyväinen Kirsi Nikka uusimmasta ostoksestaan.

Wallis matkasi Nikan matkassa Kokkolan Lohtajalle heti Seinäjoelta neljänteen sijaan uudella ennätyksellä 1.15.1a 2140 m päättyneen startin jälkeen.

"Tamma teki hyvän esityksen Seinäjoella. Niinpä ilmoitin sen sunnuntaiksi Tornioon Nuorten Sarjaan”, toteaa Nikka.

Kilpailu-uran jälkeen Nikka kaavailee Walliksesta siitostamma. Siitosuralle ei ole kuitenkaan kiire.

”Tarkoitus olisi ajaa useampi vuosi kilpaa. Uran alussa sillä on ollut ongelmia yrityksen puutteen suhteen. Nythän se on esittänyt reippaampia otteita. Tarkoituksena on kuitenkin kilpailuttaa sitä aluksi helpommissa lähdöissä meilläpäin."

Kirsi Nikan hevosmäärä ei kuitenkaan lisäänny. Torstaina Kokkolassa starttaava Minneapolis (i. Maharajah) on vaihtanut omistajaa.

"Uusi omistaja halusi, että ajetaan vielä Kokkolan startti meiltä käsin. En olisi ostanut Wallista, jollen olisi saanut myytyä toista alta pois”, kertoo Nikka neljävuotiaan Minneapolisin tulevaisuudesta.