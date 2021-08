Kimmo Taipale Välkyn Tuiskun kunkkareista: "Enempäänkin oli saumaa - uusia hevosia tarttui matkaan"

Terhi Piispa-Helisten

Välkyn Tuisku ja Kimmo Taipale - kaksinkertainen kuninkuuskilvan mitalistivaljakko.

Taipaleen ja Välkyn Tuiskun kohtalon hetki kuninkuuskilvassa oli meno ensimmäiseen kurviin sunnuntain avausmatkalla. Vauhti oli kovaa ja tiukassa paikassa tuli hyppy. Loppujen lopuksi ilman tuota laukkaa sijoitus olisi voinut olla jopa pykälän parempi, kuka tietää?

Taipale perheineen ja Välkyn Tuisku viettivät matkansa Pohjanmaalle Kurikassa Otto Salojensaaren ja Terno Grönstrandin luona, ja seurauksena mukaan lähti yksi uusi hevonen, Lottopotti Pee (Tutuari). Samoin perjantain kuninkuusravihuutokaupassa Taipale oli mukana kolmantena kimpassa ostamassa 21500 euroa maksanutta Suvelan Evoa (Jokivarren Kunkku), jonka huusi Petri Niemelä.

Lottopotti Pee on aloittanut uransa hyvin, sillä viisivuotiaalla ruunalla on kaikkiaan neljästä startista kaksi tuoretta voittoa riviä komistamassa Jukka Mattilan valmennuksesta. Noiden kesäkuun lopun ykkösten jälkeen hevonen on tosiaan ehtinyt muuttaa Kurikkaan ja nyt se siirtyi Korpilahdelle.

"Pitivät Kurikassa aivan mahtavan hyvänä meitä, mutta siitä oli seurauksena, että tuli ostettua uusi hevonen mukaan", Taipale kertoo.

"Kovin moneen tällaiseen viikonloppuun vuodessa ei ole varaa, vaikka onneksi Välkyn Tuisku sentään tienasi jotain matkasta. Enemmän olisi kyllä huolittu siitä. Siihen oli tiettyjä mahdollisuuksiakin, mutta ihan nappiin marginaalit eivät ole olleet Välkyn Tuiskun ja minun puolella kunkkareissa, vaikka hyvin on mennytkin, ja tiukkaahan tuon kolmosen kanssakin oli, mutta se kääntyi meille."

"Lauantaina Välkyn Tuisku oli vielä vähän tasapaksu, mutta pyhänä se oli jo selvästi terävämpi. Mailiin satsattiin lujasti, mutta siinä tuli tiukassa paikassa kovassa vauhdissa laukka ensimmäiseen kaarteeseen tosiaan. Se ei ollut kaukana, että olisimme päässeet keulaankin, mutta jouduin pikkuisen korjaamaan, kun siinä oli aika ahdasta moneen suuntaan ja hyppy tuli. Kova kiinniotto vähän tukehdutti hevosta, kun jouduin vielä uudestaan löysäämään reippaasti, että saatiin uusi paikka parijonossa puolustettua. Loppu oli vaisua maililla, ja olin aika maani myynyt sen jälkeen. Varsinkin kun tuli sakkoa ja kieltoa loppukaarteessa tapahtuneesta kontaktista Enon Vilpin kanssa, vaikka minun näkökulmasta ei tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin ensimmäisen kaarteen rata-ajot olisivat ehkä ansainneet pikkurangaistuksia. Tosin nuo rapsut tulivat minulle vasta ravien jälkeen."

"Jälkeenpäin ajatellen olisimme varmaan olleet aika kärjessä siinä maililla ilman sitä laukkaa. Jotenkin tuntuu, että jos keulaan olisimme päässeet, ori olisi kestänyt siinä missä Jokivarren Kunkkukin. Siinä tapauksessa olisimme olleet lähempänä kärkeä koko kisassakin tietenkin. Pitkä matka oli sitten taas hyvää Välkyn Tuiskua. Ajoin siinä vain Uljas Suomalaista vastaan kolmannesta sijasta. Ehkä olisi voinut olla aktiivisempikin, jos olisi ollut eri tilanne kokonaiskisassa. Hevonen palautui hyvin, ja jos seuraavassa treenissä ei ilmene ihmeitä, seuraavaksi koitetaan ehkä Tähtisprintterissä."

Mikä on tilanne tallissa muuten?

"Ihan mielenkiintoisia nuoria hevosia on tallissa nyt. Korpilahdelle muutto on tuonut isoja raviareenoita tavallaan lähemmäs, joten hyvillä mielin jatketaan onnistumisten jahtaamista."

Elina Paavola

Kimmo Taipale.