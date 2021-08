”Kesä painetaan täysillä töitä. Talvella Floridassa on aikaa vetää hieman henkeä" – Heidi Torsti lähti heti koulusta päästyään Amerikkaan töihin

Chris Tully

Heidi Torstin (oik.) ja Jonas Czernysonin ajokkeina 3-vuotiaat tammat Goodgollymissmolly ja Extra Fancy

Hevoset ovat aina kuuluneet Heidi Torstin elämään. Poniraviurheilusta alkanut ura jatkui ravihevosten pariin. Peruskoulun jälkeen Heidi suoritti maaseutuyrittäjän tutkinnon hevosten ollessa suuntautumisvaihtoehtona Osaran maatalousyksikössä.

"Kotona hevosia on ollut koko ajan. Hevosten parissa työskentely oli minulle itsestään selvyys jo nuoresta lähtien”, kertoo Eurasta kotoisin oleva Heidi Torsti.

Ensikosketuksen amerikkalaiseen hevosurheiluun Heidi sai työskenneltyään Hunterton-farmilla. Työpaikka järjestyi valmistumisen jälkeen, kuten monen muunkin suomalaisen kohdalla, Martti Ala-Seppälän kautta.

Myönteisen ensikosketuksen jälkeen Heidi halusi jatkaa Amerikassa työskentelyä. Seuraavaksi työpaikaksi valikoitui Jonas Czernysonin valmennustalli. Ruotsalalaisvalmentaja on ollut Amerikassa jo 30 vuoden ajan. Pohjoismaiselle raviyleisölle Czernyson tuli viimeistään tutuksi hänen valmentamansa Mavenin selvittäessä tiensä Elitloppetin finaaliin vuonna 2014.

Aiemmin suurempaa valmennustallia pyörittäneellä Czernysonilla on tällä hetkellä valmennuslistallaan viitisentoista hevosta. Heidin virallinen titteli on amerikkalaiseen tapaan second trainer.

Käytännössä Heidillä on pienessä tallissa monipuolisesti työtehtäviä.

"Teen sinällään ihan perus hevosenhoitajan työtä. Hoidan, valmennan ja käyn raveissa itsenäisesti. Tärkeintä, että hommat tulevat tehtyä”, naurahtaa Heidi.

Vuonna 2005 Hambletonian Oaksin Jalopylla voittanut Jonas Czernyson noudattaa samaa kaavaa kuin useimmat valmentajat. Talvisin hevosia valmennetaan Floridan lämmössä ja kilpailukauden lähestyessä hevoset siirretään pohjoisempaan New Jerseyhyn.

"Talvella täällä on lähes jatkuvasti 25 astetta lämmintä. Valmennusolosuhteet täällä Palema Trottingin tilalla ovat hyvät. Pystytään valmentamaan hevosia ilman sääolosuhteiden aiheuttamia taukoja. Esimerkiksi viime talvena New Jerseyhyn jääneillä valmentajilla oli ollut vaikeuksia lumen ja jäätymisen kanssa”, listaa Heidi Floridassa valmentamisen hyötyjä.

Heidi pitää amerikkalaisesta kilpailusysteemistä. Talvella keskitytään valmentamaan hevosia. Samalla henkilökuntakin voi ladata akkujaan. Kesällä kilpailusesongin aikana ei juuri muuta ehdi tehdä kuin käydä raveissa.

”Kesä painetaan täysillä töitä. Talvella Floridassa on aikaa vetää hieman henkeä."

"Onhan systeemi erilainen kuin Euroopassa, jossa ajetaan periaatteessa ympäri vuoden kilpaa. Talvisin on mukava päästä välillä muiden asioiden pariin. Sen sijaan että kiertäisi vuoden ympäri raveissa."

Hambletonian ja Hambletonian Oaks ovat kolmivuotiaiden lämminveristen tärkeimmät kilpailut Amerikassa. Czernysonin pienestä, mutta iskukykyisestä tallista oli mukana kaksi tammaa Oaksin karsinnoissa. Chablis ja Dutiful eivät päässeet jatkoon. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ajetuista karsinnoista selvisi viisi parasta 7. elokuuta ajettaviin finaaleihin. Heidi ei itse ollut paikalla Meadowlandsissa, sillä hän oli Lexingtonissa muiden hevosten kanssa.

"Hevosemme ovat menneet ihan asiallisesti viime vuosina. Ravivalmennustoiminta on aaltoliikettä. Hevosmäärän ollessa suhteellisen pieni tapahtuu helpommin haitariliikettä suuntaan tai toiseen”, toteaa Heidi realistisesti.

Useissa yhteyksissä on todettu amerikkalaisen raviurheilun olevan hyvin suorituskeskeistä. Hevosten on pystyttävä nuorena kilpailemaan korkealla tasolla. Heidi allekirjoittaa tämän olettamuksen osittain.

Czernysonilla hevosten vaihtuvuus on kuitenkin melko vähäistä kaksi- ja kolmevuotiskauden välillä. Yhtenä vähäisen vaihtuvuuden syynä Heidi mainitsee, että puolet tallin hevosista on ruotsalaisen Per Rodertin omistuksessa. Rodertin menestyneimpiä hevosia Pohjoismaissa on ollut kaksinkertainen Elitloppet-finalisti Royal Fighter. Ori osallistui St Michel -ajoon 2016 Per K Erikssonin valmennuksesta käsin.

Heidi vahvistaa kuitenkin, että parhaimmat palkintorahat jaetaan nuorten hevosten lähdöistä.

"Meilläkin on muutama vanhempi hevonen valmennuksessa. Ei niiden palkintorahoja tavallisissa lähdöissä voi verrata nuorten hevosten lähdöissä maksettaviin palkintorahoihin”, toteaa Heidi.

Puheen kääntyessä palkintorahoihin on Heidiltä hyvä kysyä niiden kehittymisestä amerikkalaisessa raviurheilussa. Vastaus ei ole aivan yksinkertainen.

Amerikkalaisessa raviurheilussa palkintorahat vaihtelevat Heidin mukaan melko paljon ratojen välillä. Ei kuten vaikkapa Ruotsissa tai Suomessa, jossa tietyntyyppisissä lähdöissä maksetaan radasta riippumatta samansuuruisia palkintorahoja.

"Radoilla, joilla me kilpailemme, ovat palkinnot ainakin minun täällä oloni aikana säilyneet melko samanlaisina. Palkintotaso on edelleen aivan asiallinen."

Heidin tulevaisuuden suunnitelmat ovat avoinna.

"Minulla ei ole ollut tapana suunnitella elämääni kovin paljoa etukäteen. Katsotaan mihin elämä kuljettaa”, naurahtaa Heidi.

Nykyiseen työnantajaansa Heidi on tyytyväinen. Czernysonilla palkkaus on kohdillaan. Kun tekee työnsä hyvin, ei valmentaja puutu Heidin päivittäiseen tekemiseen juuri lainkaan.

Kotonaan Eurassa Heidi ei ole käynyt sitten 2019 vuoden lopun, eli juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Läheisiinsä Heidi pitää kuitenkin tiiviisti yhteyttä. Yhtenä yhdistävänä tekijänä on, kuinkas muuten, hevoset.

”Minulla on etävalmennussuhde kolmeen äidilläni olevaan hevoseen. Yritän täältä valtameren takaa antaa neuvoja, kuinka hevosia kannattaisi valmentaa”, toteaa Heidi hymyillen.