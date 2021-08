”Kerran ori vei mua oikein kunnolla, ja lensin sen kyydistä tantereeseen. Pariin viikkoon en koskenutkaan hevosiin, mutta sitten mentiin taas” - Niclas Lahtinen tähtää ammattilaiseksi, valmentajadebyytti edessä tiistaina

Lissun Eerikin pikkuveli Vilberth on Lahtisten ja Jenny Honkosen tallin suurin stara - ja omanarvontuntoinen ori tietää sen itsekin. Vilberthiä pitelevän Niclas Lahtisen valmentajaura alkaa tulevana tiistaina virallisesti.

Hevoset ovat kulkeneet Niclas Lahtisen rinnalla koko hänen 18-vuotisen elontaipaleensa ajan. Vakaana aikomuksena on, että hevoset myös pysyvät hänen elämässään hamaan tulevaisuuteen saakka.

”Tarkoitus on tulla raviammattilaiseksi”, naulaa viime lauantaina täysi-ikäisyyteen yltänyt nuorimies.

Hänen isänsä on Jyväskylän liepeillä Vesangassa talliaan avopuolisonsa Jenny Honkosen kanssa pyörittävä Tero Lahtinen.

”Isä on ammatinvalinnan takana tietenkin iso tekijä. Hevoset ovat kuuluneet mun elämääni siitä lähtien, kun opin puhumaan. Vaikea on kuvitella arkea ilman niitä.”

Niclas Lahtinen virittelee kuitenkin myös turvaverkkoa, mikäli hevosala ei kannakaan. Hän opiskelee Viitaniemen ammattikoulussa hitsaajaksi. Opintoja on jäljellä vielä pari vuotta.

”Sitten saavat kouluhommat riittää. Hevosalan tiedot ja taidot aion ammentaa käytännön kautta, koulussa istuminen ei mua enää huvita, eikä ole kyllä koskaan huvittanutkaan. Raviurheilu on sellainen laji, että tässä ei tule koskaan valmiiksi, ja matkaa riittää. Mää olen vasta ihan alkumetreillä, ja oppimisen nälkä on kova”, Lahtinen muotoilee.

Hän jatkaa, että sekä ohjastaminen että valmentaminen kiinnostavat yhtä lailla. Unelmana olisi tulevaisuudessa yhdistää molemmat osa-alueet. Ulkomaatkin siintelevät tulevaisuuden horisontissa, mutta ensin on tarkoitus koettaa siipien kantavuutta kotimaan kaviourilla.

Hevoset ja opinnot täyttävät nuorukaisen päivät.

”Ei tässä oikeastaan aikaa harrastuksille ole. Joskus käyn sählyä kavereiden kanssa pelaamassa.”

Lahtinen työskentelee opintojensa ohessa isänsä tallilla. Lisäksi hän on hankkinut työkokemusta Petäjävedeltä Antti Tupamäen luota.

Lahtisten ja Honkosen tallissa on 13 ajohevosta. Lisäksi laitumella on kaksi varsaa, ja muonavahvuudesta löytyy myös kaksi siitostammaa. Tallilta on vajaan kymmenen kilometrin matka Killerin raviradalle.

”Meillä on tässä omat ajopaikat, mutta kyllä me Killerillä käydään hiitillä jos ei kerran viikossa niin ainakin kerran kahdessa viikossa. Kolmestaan tässä hommataan isän ja Jennyn kanssa. Heillä on pieni lapsi, joten välillä olen tässä yksinkin. Systeemi toimii hyvin, mutta töitä riittäisi vaikka kellon ympäri. Viisas pääsee kuitenkin vähemmällä, ja koetetaan välttää turhia hommia”, Lahtinen lausuu.

Tallin lippulaiva on uransa 13:sta kisastaan viisi nimiinsä vienyt 6-vuotias Vilberth. Kyseessä on suomenhevosten aateliin kuuluvan Lissun Eerikin pikkuveli. Emä Lisbeth voitti Satakunta-ajon ja Villinmiehen Tammakilvan. Vuoden 2007 kuningatarkamppailussa tamma sijoittui kolmanneksi. Jälkeläis- ja kilpanäyttöjen ohella Lisbeth tunnetaan itsensä Vieskerin siskona.

”Vilberth tietää itsekin olevansa tallin tähti, käytös on sen mukaista”, Niclas Lahtinen nauraa.

Hänen isänsä on tullut tunnetuksi siitä, että hän ei kavahda ottaa treeniinsä niitä kaikista raisuimpiakaan hevosia.

”Tallin tilanne näyttää nyt paremmalta. Siinä oli joitakin vähän turhan ilkeitä hevosia, mutta ne lähtivät pois. Nuoria on tulossa mukavasti”, Niclas Lahtinen valaisee.

Hän elää jännittäviä aikoja. Valmentajauran debyytti on edessä tulevana tiistaina Forssan Pilvenmäellä. 3-vuotias Mountain Wolverine siirtyi täysi-ikäisyyden kunniaksi osaomistajansa treenilistalle. Ori on jo lahjansa osoittanut, mutta epävarmuus on lyönyt menolle leimaa.

”Ori on laukkaillut omaa tyhmyyttään. Se haluaa kyllä kilpailla, nuo hypyt ovat sellaista varsamaisuutta. Mountain Wolverinea ei ole vielä treenattu tosissaan. Se on päässyt helpolla, eikä oriin kuulukaan olla valmis. Jos hevosella on kaikki kohdallaan tiistaina, niin voi se pärjätäkin. Ehjä startti on kuitenkin ensisijainen tavoite, ettei jouduta koelähtöön”, Niclas Lahtinen summaa.

Hän on ohjastanut 12 kertaa kilpaa, ja otteet ovat olleet kypsiä, joskin nuoruuden uhmakkuuttakin on ollut havaittavissa. Voittotili on vielä avaamatta, mutta plakkarissa on kaksi kakkosta ja kaksi kolmosta.

”Kyllä mää lähden ajamaan kilpaa kauemmaksikin, jos joku ilmoittaa hevosen. Intoa riittää”, Lahtinen muotoilee.

Tero Lahtinen vaihtoi kattotyöt ravialaan tuhkimotarinan kautta. Muutoksen mahdollistajana toimi hänen Ypäjän varsahuutokaupasta 1 000 euron pilkkahintaan ostamansa Funny Farm. Ori ravasi pitkän ja menestyksekkään uran. Tienestit nousivat noin 84 000 euroon, ja elohopeannopean Funny Farmin ennätys kirjattiin sen uran lopussa numeroin 11,6.

Funny Farm tuli tutuksi myös Niclas Lahtiselle.

”Ilman sitä ei varmasti oltaisi tässä, ei isä enkä minä. Mää ajelin Funny Farmilla jo, kun olin vasta 7-8-vuotias. Kerran ori vei mua oikein kunnolla, ja lensin sen kyydistä tantereeseen. Pariin viikkoon en koskenutkaan hevosiin, mutta sitten mentiin taas. Funny Farm oli fiksu kaveri, mutta kovaleukainen”, Niclas Lahtinen muistelee.

Isänsä ohella hän nostaa ohjastajista esikuvakseen Antti Teivaisen ja valmentajista Risto Tupamäen.

”Antti on vaan niin kova kuski. Hän on ollut mun suosikki pienestä pitäen. Ristosta on jäänyt hyvät muistot. Sitä en unohda, miten hän puhui, että kaikille hevosille pitää antaa mahdollisuus.”