Antti Ojanperä satsaa: Björn Goopilta kovan luokan ruuna Royal Navy Neo Pihtiputaalle - supistamissuunnitelmista pidetään silti kiinni

Satu Pitkänen

Voittosummalla mitattuna maan valmentajatilastoa ylivoimaisesti johtava Antti Ojanperä panostaa taas, mutta vastaavasti lähtöpuolellakin on ollut hevosia. Tallin pääluku on tarkoitus vakiinnuttaa kolmeenkymmeneen.

7-vuotias Royal Navy Neo on Pihtiputaan kuningaskunnan uusin vahvistus. Ruuna aloitti uransa Anders Zackrissonin treenistä. Kauden 2018 loppupuolella Royal Navy Neo siirtyi Björn Goopin muonavahvuuteen.

Vuosi 2019 oli ruunan tähänastisen uran menestyksekkäin, vaikka kausi käsittikin vain viisi kisaa. Näistä Royal Navy Neo voitti neljä. Joukossa oli huomenna jälleen Rättvikissä ravattavan keskipitkän matkan mittelön Sommartravetin finaalin 300 000 kruunun arvoinen täysosuma.

Viime kausi meni Royal Navy Neolla penkin alle, mutta tämä vuosi on tuonut taas käänteen parempaan. Ruuna voitti keväällä kahdesti ja porhalsi Färjestadissa ykkösenä maalilinjan leikatessaan kovan täyden matkan tuloksen 12,5.

Elitloppet-viikonlopun Hopeadivisioonafinaalissa Royal Navy Neo meni täyden matkan vieläkin kovempaa, ennätykseensä 11,6, mutta sillä jäätiin korkealuokkaisessa kamppailussa kolmannesta sisältä kahdeksanneksi.

From Aboven pojan Royal Navy Neon uran kokonaistienestit ovat reilut 103 000 euroa. Ruuna on vienyt nimiinsä 45:stä startistaan 11. Kakkosia on lohjennut viisi ja kolmosia kaksi kappaletta.

”Royal Navy Neo on ollut tässä rapian viikon verran. Hedmanin Petri sen löysi, ja kimppaa muodostetaan ruunan ympärille. Päälle puolet osuuksista on jo myyty. Royal Navy Neo on iso ja hieno hevonen. Se kiehtoi, että kyseessä on vahva menijä”, Antti Ojanperä kuvailee.

Hän jatkaa, että tänään perjantaina on ruunalla tarkoitus ajaa vetoja.

”Royal Navy Neo on tsekattu eläinlääkärin toimesta läpi, ja hyvässä aikataulussa edetään. Katsotaan starttiajankohtaa sitten myöhemmin”, Ojanperä sanoo.

Hän kertoi aiemmin MT Ravinetille, että tallin hevosmäärää on tarkoitus laskea kolmenkymmenen tietämiin. Suunnitelmasta pidetään edelleen kiinni.

”Tässä on nyt reilut 30 hevosta tontilla. Hevosia on lähtenyt ja joitakin on tullut. Aina niissä valinnoissa on omat vaikeutensa, mutta kolmeenkymmeneen on pääluku tarkoitus vakiinnuttaa, plus miinus pari aina tilanteen mukaan.”