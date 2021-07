Antti Ojanperä toipuu kotona ja pohtii tulevaa - ”Pikkuhiljaa taaperran eteenpäin”

Terhi Piispa-Helisten

Kittilässä syntynyt, Rovaniemellä varttunut ja nykyään Pihtiputaalla asuva ja talliaan puolisonsa Jutta Ihalaisen kanssa pitävä Antti Ojanperä pääsi sairaalasta kotiin perjantaina. Edessä on kuukausien mittainen sairausloma.

Torstaina 1. heinäkuuta sattuneen onnettomuusketjun seurauksena sairaalahoitoon joutuneen Antti Ojanperän sydän leikattiin perjantaina 9. heinäkuuta. Häneltä löydettiin synnynnäinen ja iso aortan laajentuma onnettomuuden hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Kyseessä on hengenvaarallinen vaiva. Ojanperän sydän operoitiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Murtunut kyynärpää leikattiin kahteen otteeseen, ensin Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalassa ja sitten Taysissa. Ojanperältä murtui rytäkässä myös häpyluu. Sen annetaan luutua itsestään.

Ojanperä kertoo, että Tampereen yliopistollisesta sairaalasta hänet siirretiin takaisin Keski-Suomen keskussairaalaan viime viikon torstaina. Kotiinsa Pihtiputaalle hän pääsi jo seuraavana päivänä.

”Mie itse olin sitä mieltä, että voisin siirtyä jo kotiin. Sairaalassa tuntuivat tyhjentävän osastoa viikonloppua kohti, ja sanoin, että kyllä miekin joutaisin jo lähteä. Ei siinä ollut mitään sen ihmeempää syytä enää jäädä. Tulehdusarvot olivat tulleet alas, verenpaineet olivat ok ja kiputilat pysyivät hallinnassa”, Ojanperä sanoo.

”Vointia kontrolloidaan verikokeilla, ja itse seurailen verenpaineita. Ensi viikolla otetaan tikit pois ja käsi tsekataan. Pitkävaikutteisia opiaatteja syön pari kertaa päivässä, ja rinnalla on verenohennus- ja verenpainelääkkeitä. Jälkimmäisiä en ole nyt ottanut, etteivät paineet painu liian alas. Ei sekään hyvä ole. Fysioterapeutin ohjeiden mukaan tässä kotosalla jumppailen. Vointi on koko ajan parempi.”

Ojanperä jatkaa, että käsi on suhteellisen kivuton, eikä sydänalassa ole tuntemuksia.

”Häpyluu on kaikista kipein, ja se vaikuttaa kävelyyn. Muutamassa päivässä sekin on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan. Rintalasta on asiallinen, mutta yskiä ei kärsi.”

Ojanperälle määrättiin kolmen kuukauden sairausloma. Hän kertoo käyneensä tänään tallilla käyskentelemässä tunnin verran ja hengästyneensä nopeasti.

”Kyllä joudun lusimaan tuon sairausloman loppuun. Jotain pientä tässä voi hiljalleen alkaa tehdä voinnin mukaan, mutta sitä näkyä saa odottaa, että hevosella ajaisin”, Ojanperä miettii.

”Ei tässä tietenkään samanlainen vire ole kuin ennen tätä kaikkea. Varuillaan saa olla koko ajan, ja äkkinäisiä liikkeita pitää välttää. Hyvillä mielin kuitenkin olen, ja pikkuhiljaa taaperran eteenpäin.”

Tallilla hommat pyörivät oman väen ja tilapäisjärjestelyjen voimin. Ojanperä on seurannut toimintaa hyvillään.

”Porukka on ottanut hienosti roolia ja vastuuta. Santtu (Raitala) on ollut ahkerana. Hän on käynyt tässä kolmena-neljänä päivänä viikossa ajamassa hevosia. Santun sisällä asuu pieni, tai oikeastaan isokin treenari. Poltetta löytyy. Ei hän ole ensimmäisenä lenkiltä palaamassa. Nytkin oli pitkän matkaa toista tuntia hevosta ajamassa”, Ojanperä nauraa.

”Toiminta on suunnitelmallista, enkä ole hirveänä puuttunut asioihin. Joistakin tulevista isoista kisoista joidenkin hevosten kohdalla on keskusteltu ja mietitty yhdessä sitä, miten niihin valmistaudutaan. Santtu sitten toteuttaa ne miten parhaaksi näkee.”

Tapahtumaketju on laittanut Ojanperän ajattelemaan tulevaa. Hän sanoo, ettei katso elämää enää samoin silmin kuin ennen heinäkuun ensimmäistä päivää. Ojanperä pohtii, että työtaakkaa pitää keventää ja hevosmäärää vähentää.

”Valmennettavien pääluku lasketaan sinne kolmeenkymmeneen, eikä siitä sitten rönsyillä. Tarkoitus on antaa enempi aikaa itselle, terveydestä huolehtimiselle ja perheelle. Jos hevosia on se kymmenenkin enemmän, niin se lisää huomattavasti työmäärää ja sitoo viikonloppuisinkin. Silloin lapsilla on vapaata, ja on tarkoitus olla heidänkin elämässään enemmän läsnä. Työt jatkuvat, mutta kohtuuden rajoissa, ja keskitytään paremmin olennaiseen.”

Toiminnan laajentaminen ravi-Euroopan suurmaahan Ranskaan on kuulunut Team Ojanperän lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Ojanperä linjaa, että ulkomaan kuviot eivät tällä hetkellä ole päällimmäisinä hänen mielessään.

”Ranskan osalta ensi talvi on tietenkin haasteellinen, mutta niitäkin suunnitelmia voi toteuttaa monella eri tavalla. Nämä jutut eivät ole tärkeysjärjestyksessä korkealla, keskitytään nyt vain toipumiseen.”

Ojanperä sanoo, että ihmisiltä on tullut runsaasti kannustavia viestejä ja soittoja.

”Ne ovat lämmittäneet. Mulla on huolettomampi olo, kun tällainen vika löytyi ajoissa. Nyt tuntuu, että palaset ovat kunnossa kropassa. Vaikuttaa siltä, että tässä kävi kaikki lopulta oikein päin.”

