Lahtelaisen Kimmo Kempin kasvatti ehdolla Amerikan aikakirjoihin

Ravimaailman arvostetuimmassa nuorten hevosten kilpailussa The Hambletonianissa on tänä vuonna vahva suomalaismauste. Avainhevosiin kuuluvan Veneraten osakasvattaja Kimmo Kemppi tavoittelee jo toista voittoa USA:n tärkeimmästä ravikilpailusta.

Adam Ström/Stalltz.se

Andy Miller ohjastaa Veneratea myös Hambletonianin finaalissa. Hevosen omistavat Pinske Stables ja Andy Miller Stable.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa New Jerseyssä ajettava The Hambletonian on ravimaailman todellinen merkkitapaus. Hambovoittajat ovat lajin suuria nimiä, jotka jäävät ikuisesti aikakirjoihin.

The Hambletonian on monelle maailman selvä ykköskilpailu, ja joka tapauksessa se on yksi kolmesta suuresta klassikosta. Hambosta puhutaan usein samaan hengenvetoon Pariisin Prix d’Amériquen ja Tukholman Elitloppetin kanssa. The Hambletonianin ominaispiirre on, että kisa on rajattu kolmevuotiaille ravureille.

Viime viikonloppuna ajettiin kisan karsinnat, ja lauantaina lähtöauton taakse kokoontuu kymmenen ravuria kamppailemaan 500 000 dollarin ykkösrahoista.

Suomalaisittain erityisen mielenkiintoinen osallistuja on ori Venerate, jonka ovat kasvattaneet Steve Stewart sekä Kemppi Stable, jonka takana on lahtelainen Kimmo Kemppi.

Venerate ei ole vain osallistumassa The Hambletonianiin, vaan se on ennakkoon yksi kisan avainhevosista. Viime vuonna Pohjois-Amerikan parhaaksi kaksivuotiaaksi valittu ori oli karsinnassaan hyvä kolmas melko varovaisen taktiikan jälkeen. Oritta ohjastaa Andy Miller, ja sen valmentaja on Julie Miller.

”Jos Venerate on finaalissa normaali, sillä on mielestäni erittäin hyvät mahdollisuudet olla voittotaistossa”, Kemppi arvioi.

”Näytti siltä, että karsinta ajettiin varman päälle, ainoastaan finaalipaikka mielessä. Hevonen tuli tosi vahvasti loppuun, ja olen itse aika luottavaisin mielin. Venerate on muutaman kerran laukannut, mutta jos se ravaa ja kaikki on muuten hyvin, se voi kamppailla kärkisijoista.”

Veneraten kasvattajilla on kokemusta The Hambletonianissa menestymisestä. Vuonna 2014 kisan voitti Trixton (alkuperäiseltä nimeltään Monarch Kemp), joka on Veneraten emän Peaceful Kempin täysveli.

”Jos ensimmäinen voitto oli tosi erikoista, niin olisihan se jo ihan erikoisen erikoista, jos seitsemän vuoden päästä saataisiin jo toinen voitto”, Kemppi kuvailee.

”Tuollaisen kilpailun voittaminen on äärettömän vaikeaa, ja me operoimme hyvin pienellä materiaalilla Amerikan suuriin kasvattajiin verrattuna. Todennäköisyys sille, että kymmenen varsan ikäluokista saa noilla markkinoilla tuollaisia hevosia, on aika pieni.”

Kemppi kertoo olevansa erityisen ylpeä siitä, että Venerate on syntynyt hänen oman jalostuspäätöksensä tuloksena. Oriin isä on ranskalainen siitosjätti Love You, joka on vasta viime vuosina tehnyt nousua myös USA:n markkinoille.

Euroopassa ranskalaisen ja amerikkalaisen ravurin risteytys on toiminut jo pitkään, mutta USA:ssa niin sanottu outcross-jalostus on paljon tuoreempi asia.

”Orivalinta oli amerikkalaisittain poikkeuksellinen. Love You oli vielä silloin tuntematon suuruus amerikkalaisille, ja se näkyi myös huutokauppahinnassa. Venerate maksoi 90 000 dollaria, mikä oli aika vähäinen hinta siitä. Varsassa ei ollut mitään vikaa, mutta Love You ei vielä silloin ollut niin myyvä isäori.”

USA:ssa kasvattajapalkintoja maksetaan vain tietyissä osavaltioissa tietyin ehdoin. Vaikka Venerate saisi viikonloppuna jättipotin, kasvattajille ei makseta ylimääräistä. Toki voitto olisi merkittävä Veneraten sisarusten arvonnousun sekä kasvavan maineen myötä.

Kempillä on tällä hetkellä noin 25 siitostammaa, joista puolet USA:ssa ja puolet Suomessa. Koronapandemia on vaikeuttanut kansainvälisen hevoskasvattajan työtä monella tavalla.

”En ole nähnyt syntyneitä varsoja pariin vuoteen kuin kuvien ja filmien välityksellä. On paljon vaikeampi arvioida hevosia pelkkien kuvien perusteella, ja vaikeuttaahan se kaikenlaisten päätösten tekemistä. Olisi tärkeää nähdä varsoja niiden eri kehitysvaiheissa, että pystyisi arvioimaan niitä paremmin.”

Myös The Hambletoniania Kimmo Kemppi seuraa Suomesta.

”Meidän mökille tulee kavereita katsomaan ensin Tampereen ja sitten Amerikan raveja. Ruokaa, raveja, saunaa ja uimista, siinähän päivä menee mukavasti.”

Lue myös:

Petri Salmelan napakymppiviikon New Yorkin matka vaihtuikin Mallorcaksi

Adam Ström/Stalltz.se

Veneratea valmentaa Julie Miller.