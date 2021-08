Täyden matkan valiovauhdilla viilettänyt Järvsö Aron Minna Moilaselle - ”Moottoria on, kunhan se saadaan vain käyntiin”

Anu Leppänen

Monipuolinen hevosalan osaaja Minna Moilanen harrastaa myös perinneajoja. Hänen treenikvartetistaan löytyy nyt kylmäverinen ja suomenhevonen sekä vanhempi ja nuorempi lämminverinen.

7-vuotias Järvsö Aron hakee uutta suuntaa uralleen Minna Moilasen omistuksesta ja valmennuksesta. Ruuna menestyi Ruotsissa mukavasti Jan-Olov Perssonin treenistä käsin. Järvsö Aron on pistellyt täyden matkan voltin aikaan 24,4. Ruunan statistiikka on: 62 5-5-3. Voittosumma kipuaa lukemiin 44 312 euroa.

Juha Länsimäki osti ruunan Suomeen viime vuoden lopulla ASVT:n huutokaupasta. Järvsö Aron kisasi Etelä-Pohjanmaalta käsin kuudesti, mutta tuloksia ei tullut.

”Ruuna oli myytävänä, ja ostin sen itselleni. Järvsö Aron on ollut tässä kaksi viikkoa. Sillä on ollut pientä vaivaa, ja sen vuoksi Suomen-kisoissa ei menestystä ollut irronnut. Juha (Länsimäki) kertoi kaiken rehellisesti, ja tiesin tarkalleen, mihin käteni laitoin. Mitään ylitsepääsemättömiä huolia ei pitäisi olla, koetetaan paikallistaa ongelmat ja hoitaa ne pois”, Minna Moilanen kertoo ensimmäisestä valmentamastaan kylmäverisestä.

”Moottoria on, kunhan se saadaan vain käyntiin. Mitään aikatauluja ei ole laadittu. Ruuna pitää saada paremmaksi, tällaisena sitä ei kannata tuoda radoille.”

Jan-Olov Persson on myös kasvattanut Järvsö Aronin, joka menestyi Ruotsissa montéssakin.

”Juu, Pialla (Minnan ja Arin tytär Pia-Maria Moilanen) oikein sormet syyhyävät, että pääsisi kokeilemaan. Järvsö Aronilla on tarkoitus kisata sekä montéssa että kärrylähdöissä”, Minna Moilanen sanoo.

Miten tallityöt hoituvat Moilasen hevoshenkisessä perheessä?

”Minä teen kaiken, nämä kaksi vain ajavat kilpaa!” Minna Moilanen nauraa ja jatkaa:

”Ei vaiskaan, kyllä Pia hoitaa hevosia, kun me olemme mökillä. Arikin puuhailee tallilla sen minkä ehtii. Mutta mielelläni minä ottaisin jonkun kaverin lenkeille, kun ei Piaa ja Aria oikein tahdo saada mukaan.”

Maamme kaikkien aikojen kolmanneksi voitokkaimman ohjastajan, syyskuun alussa 60 vuotta täyttävän Ari Moilasen työ vie häntä harva se päivä ympäri maata kilvanajoon. Vuositasolla hänen starttimääränsä asettuu tätä nykyä haarukkaan 1 600 – 1 800, mikä tarkoittaa siis noin viittä lähtöä per päivä.

Pia-Maria Moilanen on lahjakas monté-ohjastaja. Hän on voittanut uransa 63:sta kisastaan seitsemän.

Minna Moilasen valmennuksessa on neljä hevosta. Järvsö Aronin tallikavereina asuvat Tohtori, Grouse Man ja 2-vuotias Too Fit For You.

”Tohtori kilpailee tasaisesti. Grouse Man on jatkoajalla, ja katsotaan, startataanko sillä enää. 2-vuotias nestaeffeläinen on nätti katsella. Se tulee erottumaan radoilla ulkonäkönsä osalta mutta toivottavasti myös lahjojensa puolesta. Ori on isänsä kuva: neljä sukkaa, jotka ulottuvat melkein polviin asti, näyttävä rautias ja piirtopää”, kuvailee Moilanen.