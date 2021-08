Leo Mönttinen lähtee Pyörylän Paronin kanssa Ruunaruhtinas-kisaan voitto mielessä: ”Hyvän ja terävän tuntuinen” – Hissun Turboa on huollettu

Pyörylän Paroni kuuluu perjantaina ja lauantaina ajettavan Ruunaruhtinas-kisan avainhevosiin. Vaikka alla on poisjäänti, Leo Mönttinen odottaa suojattinsa olevan viikonloppuna hyvässä vireessä.

Terhi Piispa-Helisten

Leo Mönttisen valmentama Pyörylän Paroni on marinoitu kovissa lähdöissä. Ylivieskassa ruunaa ohjastaa Santtu Raitala.

Ruunaruhtinas-kisassa lähtöpaikat arvottiin perjantaina ajettavalle 1 600 metrin osamatkalle. Lauantaina ohjelmassa on 2 600 metrin kisa, jossa hevosten radat käännetään perjantailta niin, että perjantain numero 1 on lauantaina numero 12 ja niin edelleen.

Nopealle Pyörylän Paronille rata-arvonta oli suotuisa. Mailille se sai radan neljä, joka kääntäen tarkoittaa pitkälle matkalle rataa yhdeksän.

”Paikat ovat hyvät, ja ehdottomasti mieluummin noin päin”, Leo Mönttinen kiteyttää. ”Maililla on hyvä lähteä pikkunumerolla, ja tämähän lähtee niin hyvin, että taktiikka jää kuskin ratkaistavaksi. Santtu Raitala on huippuammattilainen, enkä ala hänelle ohjeita antamaan, ajakoon sen mukaan miltä hevonen tuntuu.”

Pyörylän Paronilla on monesti ajettu korostetun varovaisesti, minkä ruuna onkin palkinnut hyvällä menestyksellä. Leo Mönttisen mukaan myös keulajuoksu on hyvin mahdollinen.

”Se jää kuskin ratkaistavaksi, mutta ei siinä monta sellaista hevosta taida olla, jolle keulapaikkaa voisi antaakaan. Tilanteen mukaan pitää mennä, mutta eikö tämä ainakin maililla ole yksi suosikeista, ja kyllä sillä voi lähteä ajamaan voitosta.”

Pyörylän Paronin piti juosta kuukausi sitten pari starttia lyhyellä välillä, mutta Mönttinen jätti sen pois Suurmestaruudesta.

”Se teki Porissa hyvän startin, mutta joi ja sen myötä palautui vähän huonosti. Seuraavana päivänä se oli jo ihan ok, mutta parempi oli jättää startti väliin”, hän kertaa. ”Nyt on muutaman viikon starttiväli, mutta en usko sen vaikuttavan. Ei startista kuitenkaan ole kuin neljä viikkoa, joten ei se mikään varsinainen tauko ole. Hevonen on ollut treeneissä hyvän ja terävän tuntuinen.”

Rata-arvonnassa huonompi tuuri oli Hissun Turbolla, joka lähtee mailille radalta seitsemän ja 2 600 metrille radalta kuusi.

”Lähtönopeus ei meinaa riittää varsinkaan auton takaa, ja tuolta jää varmaan aika kauas”, Mikko Väisänen olettaa suojatistaan. ”Se lähtee kyllä paremmin, kun molemmilla puolilla on hevonen, ja toivottavasti sentään parijonoon pääsisi.”

Hissun Turbolla on Pyörylän Paronin tavoin alla poisjäänti. Hissun Turbo starttasi Vieremällä ja Joensuussa peräkkäisinä päivinä, ja jäi viikkoa myöhemmin pois Seinäjoelta.

”Huoltohommia tehtiin”, Mikko Väisänen summaa. ”Se meni sekä Vieremällä että Joensuussa ennätyksensä, ja olisi sillä voinut ajaa Seinäjoellakin, mutta meinattiin että saataisiin se vähän suoremmaksi. Vaikea siitä on treenien perusteella sanoa mitään, ihan suoralta se kotona vaikuttaa, mutta startissahan se nähdään.”

Odotuksissaan Mikko Väisänen on maltillinen. Vaikka Hissun Turbolla on tältä kaudelta jo yhdeksän voittoa, hän ei odota ruunaansa terävimpään kärkeen.

”Tuuria tarvitaan, jos korotetuilla rahoilla tahtoo olla”, hän arvelee. ”Hissun Turbo on noussut hyvin sarjoissaan, mutta lähdötkin kovenevat koko ajan.”

MT on tapahtuman yhteistyökumppani

Terhi Piispa-Helisten

Hissun Turbon rattailla on perjantain ja lauantain koitoksissa tuttuun tyyliin Tuomas Pakkanen.