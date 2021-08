Hetviina aloittaa Helätin-ajossa, Polara etsii tappamisen meininkiä – ”Voihan se vielä innostuakin”

Terhi Piispa-Helisten

Antti Tupamäki odottaa mielenkiinnolla Polaran panosta viikonlopun Ruunaruhtinaassa. Polara on kisan kaksinkertainen voittaja.

Ruunaruhtinas-kilpailun vuosina 2018 ja 2019 voittanut Polara on tämän vuoden kisassa mustan hevosen roolissa. Teräsruuna ei ole voittanut tällä kaudella kertaakaan, mutta Antti Tupamäki suhtautuu ruunansa nykytilanteeseen varoivaisen toiveikkaasti.

”Viimeinen startti oli ihan hyvä. Se ravasi aiempaa paremmin”, Antti Tupamäki aloittaa. ”Starttiväli on nyt vähän pitkä, tässä olisi saanut olla yksi kisa välissä. Sarjoja vaan ei ole ollut, kun Polaralla on ajaa mieluummin autolähtöjä, eikä avoimia ryhmiä ole ollut missään. Kotona se on kyllä saanut liikettä, eli ei starttivälin pitäisi hirveästi vaikuttaa.”

Polara on perjantain avausmatkalla radalla yhdeksän ja lauantaina radalla neljä.

”Ihan hauska lähteä kokeilemaan, minne asti Polara nyt piisaa. Tämä on ollut meille aikaisemmin hyvä kilpailu, ja muutenkin kisalle on selvästi tilausta. Katsotaan mitä nyt saadaan, mutta ainakin paikat ovat oikeastaan parhaat mahdolliset.”

Polara on jo tähänastisilla meriiteillään yksi kaikkien aikojen parhaista suomenhevosista. 485 000 euron voittosummallaan se on kaikkien aikojen eniten ansainnut suomenhevosruuna, ja koko rodun historiatilastossa on vain yhdeksän sitä enemmän ansainnutta hevosta. Polara on voittanut Ruunaruhtinas-kisojen lisäksi mm. Solvallan Elitkampenin ja Oslon kylmäveriottelun.

Ruunan parasta lentoa nähtiin kausilla 2017 ja 2018. Polaraa saattaa äkkiä pitää vanhempanakin, mutta ruuna on kuitenkin vasta 11-vuotias, eli suomenhevonen parhaassa iässään.

”Kunhan pystyisi pyörimään rahasijoilla avoimissa lähdöissä”, Antti Tupamäki toteaa Polaran jatkosta.

”Sinne on noussut paljon uusia hevosia ja taso on kova, mutta jos tämän saisi ihan parhaimmilleen, ei se häpeäisi niillekään. Saa kuitenkin nähdä, saako sille enää sellaista kunnon tappofiilinkiä. Sillä on ajettu niin paljon raskaita reissuja, eikä se enää ole ihan sellainen kuin aikanaan oli. Silloin se vaan runttasi menemään, ja voihan se vielä innostuakin menemään. Sehän on ollut koko ikänsä ihmeen terve, ja siinä mielessä ei pitäisi olla estettä pärjätä jatkossakin.”

Lauantain 75-kierroksella tallista on tulessa myös Hetviina, joka palaa radoille kuningatarkisan nelossijan jälkeen.

”Hetviina on ollut paljon laitumella ja kahlannut. Ei se ottanut itseensä kuningatarkisasta, ja sen pitäisi olla ihan hyvä”, Tupamäki kuvailee. ”Ehkä se voisi olla parempikin kuin viime vuonna. Nyt se oli Seinäjoella parempi kuin vuosi sitten, meni minkä pystyi ja kantoi itsensä hyvällä ravilla maaliin pitkälläkin matkalla.”

Tupamäen tallista on lähipäivinä muutenkin ahkerasti hevosia starttiviivalla. Valmentaja kertoo olevansa kaikkiaan hieman epävarmoin mielin, vaikka hevoset ovatkin treenanneet normaalisti.

”Meillä on ollut pirun monta hevosta räkäisenä, varmaan jo kymmenkunta. Toivotaan, että tauti ei iske näihin.”

