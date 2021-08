”Kun ei kuningatarkisaan päästy, yritetään tehdä Härmästä ruhtinaskunta” – Antti Ala-Rantala tulee Haukeli Expressenin kanssa toiveikkaana Ruunaruhtinas-kisaan

Terhi Piispa-Helisten

Antti Ala-Rantalan tallin hevoset juoksevat perjantain ja lauantain aikana yhteensä yhdeksän starttia Power Parkin radalla ja Ylivieskan Keskisessä.

Härmäläisvalmentajalla on perjantaina hevosia startissa sekä Powerparkin radalla Härmässä että Ylivieskassa. Perjantaina tulessa on yhteensä neljä hevosta, ja lauantaina Antti Ala-Rantalan karavaani suuntaa Ylivieskaan viiden hevosen voimin.

”Vähän kurja homma kun Powerpark ja Ylivieska ajavat samana päivänä”, Ala-Rantala aloittaa. ”On tässä oma säätämisensä, että pysyy kaikki langat käsissä. Logistiikan kanssa saa olla aika tarkkana, että on oikeat vehkeet oikeassa paikassa, ja vaikka lauantaina mennään viiden hevosen kanssa raveihin, kotiinkin jää vielä 13 hevosta, ja jonkun pitää huolehtia niistäkin.”

Kiireisimpänä on Haukeli Expressen, joka juoksee perjantaina ja lauantaina Ruunaruhtinas-kilpailussa. Ruuna ei ole voittosummaltaan kisan kovimpia, mutta siltä odotetaan vahvaa panosta.

”Kun ei Tutun Impillä päästy kuningatarkilpailuun, yritetään tehdä Härmästä ruhtinaskunta”, Antti Ala-Rantala aloittaa nauraen. ”Jos asiaa puhutaan, niin jos en laukkuuta sitä maililla, mielestäni kokonaiskisassakin on mahdollisuudet pärjätä. Lauantain 2 600 metrillä se pystyy mielestäni mihin tahansa. Kun listaa katsoo, ei vastustajista oikein mikään ole pitkän matkan jyrääjiä, ja siinä voi tulla isompiakin eroja.”

Haukeli Expressen on tehnyt Ala-Rantalan käsissä vahvan nousun. Loppukeväästä Härmään muuttanut ruuna ei ollut voittanut Norjassa viime vuonna kertaakaan, mutta Suomessa ykkösiä on tullut kymmenellä yrityksellä jo viisi.

”Norjassa se meni 1.27-kyytejä eikä paljon sen kovempaa, ja tietysti se on yllättänyt. Paikanvaihdos varmaan on piristänyt, kun hevonen oli ollut koko ikänsä samassa paikassa ja juossut sieltä yli sata starttia kilpaa. Jotkut Norjasta tulevat hevoset piristyvät siitä, kun Suomessa saa starteissa olla ajovitsa mukana, mutta tämän kohdalla se ei ole vaikuttanut. Tämä on pyrkivä kaveri, ja enemmän sitä pitää starteissakin pidätellä kuin pyytää lisää.”

Haukeli Expressen on juossut Suomessa pääasiassa volttilähtöjä. Sen ainoa autolähtö on Kymi GP -päivältä Kouvolasta. Ylivieskassa Haukeli Expressen lähtee mailille radalta kolme ja 2 600 metrille radalta kymmenen.

”Autolähtöjä ei ole mitenkään vältetty, sarjat vaan ovat sattuneet olemaan voltteja”, Ala-Rantala kertoo. ”Ei se varmasti nopeimpien matkaan ehdi alussa, mutta eiköhän se kohtuullisesti lähde. Jos vaikka kuolemanpaikalle päästäisiin, niin sehän olisi ihan hyvä. Maili ei varmasti ole paraatimatka, mutta kyllä sen pitäisi alle 1.23 mennä.”

Viime startissaan Teivossa Haukeli Expressen laukkasi loppukaarteessa kirikaistoilta.

”Se otti yhden huonon askeleen. Etujalka nytkähti ja sitten mentiin, mutta hevonen oli hyvän tuntuinen ja sellainen tuntuma jäi, että se olisi ollut lähellä voittoa. Harmittava laukka.”

Ala-Rantalalla on Ylivieskan 75-kierroksella startissa muutenkin tallin ykkösketju. Valmentaja odottaa suojateiltaan hyvää panosta, mutta Haukeli Expressen on etukäteen selvästi vahvin voittosauma.

”Kleppe Spödålla on taas Parvelan Retu kiusana, ja eihän sille tietenkään pärjätä, jos kaikki menee normaalisti. Kolmas sija voisi olla realismia Retun ja Säihkeen Sähinän takana”, Ala-Rantala arvioi.

”Tutun Impi oli keskiviikkona hyvä kakkonen. Olin jo vähän tuudittautunut voittoon, mutta kaverilla tuli loppumetrit niin pirun lujaa, että jäätiin kakkosiksi. Volttilähtö ei ole sille mikään etu, eikä se varmaan aivan kärkeen nouse. Rahasija ja pikkusauma neljän sakkiin.”

Malja-ajossa juokseva Farzad Boko sai radan kahdeksan ja kylmäveristen kovassa voltissa Nyland kohtaa ravikuningas Evartin.

”Nylandilla ajetaan kakkosrahoista. Evartti pääsee varmaan hyvin läpi ja ehkä keulaan asti, mutta yritetään me sitten ohittaa muut. Ori on hyvässä kunnossa ja meni Oulussa 23,9 täydestä voltista pintakaasulla”, Ala-Rantala kertoo.

”Farzad Boko on vahvasti tulon päällä. Sillä oli ensimmäisissä starteissaan limaa, joka on nyt saatu pois. Kokkolan startissa se oli hyvä, ja paremmalta paikalta olisi voitu kamppailla kolmosrahoista. Kasiradalta on hyvä, jos rahaa saadaan, mutta jatkossa Farzad Bokoa kannattaa seurata.”

Perjantaina tallista on kaksi hevosta sekä Ylivieskassa että Härmässä. Haukeli Expressenin ohella Ylivieskassa juoksee Cazorla Byd.

”Se tuntuu paljon paremmalta kuin mitä se on starteissa meiltä esittänyt”, Ala-Rantala painottaa. ”Se paransi toissa startista viime starttiin selvästi, mutta on vähän ylivirtainen ja kuluttaa itseään jo ennen lähtöä. Sen ruokintaa muutetaan, jos se vaikka rauhoittuisi, kun jätetään kaura ruokinnasta pois. Lähtö ei näytä paperilla mahdottomalta, ja ainakin kolmen sakkiin pitäisi olla mahdollisuudet. Vähän rauhallisemmaksi se vaan pitäisi saada.”

Powerparkissa viivalla ovat Larvan Pramia ja Very Gone Face, joiden ohjissa on Jani Peräsalo.

”Very Gone Facella on tarkoitus ladata kaikki peliin. Otetaan kengät taas pois ja hyvältä paikalta panostetaan alkuun”, valmentaja kertoo. ”Se on hyvä tamma. Olen ollut siihen tosi tyytyväinen, ja jos se nyt saa keulat, odotan siltä paljon. Luulisi sillä olevan hyvät saumat, odotan sitä vähintään kolmen sakkiin.”

”Larvan Pramian viimeisen startin saa unohtaa kokonaan. Laitoin sille painoputsin takajalkaan, ja se oli ihan katastrofi. Startin jälkeen on ollut kaikki ok, ja varmaan se menee 1.29-1.30. Voittaminen voi olla lujassa, mutta neljän sakkiin se voisi tulla.”