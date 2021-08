Lähdekorven hevoset perjantaina Vincennesissä - Sobel Conway edelleen merenrantatreenissä

Gerard Forní

Jarmo Niskanen valmentaa nyt kolmea "suomalaishevosta", kahta Lähdekorven kilpahevosta ja yhtä entistä Karin hevosta, nykyään Antti Ojanperän ja kimpan omistamaa Sobel Conwayta.

Kolmaskin Lähdekorven ja hiljattain edesmenneen Arvo Ylitalon Bazírelta Niskaselle siirtynyt kova hevonen, Sobel Conway, on edelleen jälkimmäisen valmennuslistoilla, vaikka Pihtiputaan menestysvalmentaja Antti Ojanperä teki viime viikolla ruunasta kaupat. Niskanen puolestaan valmentaa Grosboisin valmennuskeskuksessa Pariisin lähellä 20 hevosta. Sobel Conway tosin on tällä hetkellä latautumassa Omaha Beachillä Normandian rannikolla. Niskanen on nimestään huolimatta enemmän ruotsalaistaustainen, vaikka juurensa ovatkin Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla.

"En ole kuullut Sobel Conwayn uusien omistajien tarkemmista suunnitelmista ja jatkan sen kanssa parhaani mukaan", Jarmo Niskanen.

"Nämä Lähdekorven hevoset ovat kaikki kolme kiinnostavia Ranskan lähtöihin, ja niillä on mahdollista tienata hyviä palkintoja jatkossakin. Sobel Conway oli vain vähän kuivunut ja stressaantunut. Päädyimme tuollaiseen ratkaisuun eli annoimme sille vähän aikaa kerätä voimia uusissa maisemissa. Nämä kaksi muuta ovat perjantaina startissa. Lähdekorpi on antanut minulle vapaat kädet, ja ilmoitin ne kun on sopiva lähtö lähellä. Se on ihan nappisarjakin, ja kumpikin pääsee kyllä mukaan."

"Payet D.E. tuntuu aika hyvältäkin, Kaptah vähän kankeammalta, mutta vasta startti kertoo, missä niiden kanssa mennään. Ne ovat olleet vasta sen verran vähän aikaa tallissa, että en tunne niiden kaikkia ominaisuuksia. Tämä on testistarttikin niille."

Kysyimme Sobel Conwayn uudelta omistaja-valmentajalta Antti Ojanperältä, mikä on Sobel Conwayn suunnitelma?

"En ole vielä päättänyt", Ojaperä toteaa.

"Se voi nyt ainakin vähän latautua siellä rannalla. Suunnitelma alkaa sitten muotoutua, kun saadaan vähän lisää informaatiota. Myin siitä kaksi osuutta ja omistan tällä hetkellä kolmasosan itse. Voi olla että se jää Ranskaan tai sitten ei, en yksinkertaisesti tiedä vielä."

Payet D.E.:n ja Kaptahin perjantain lähtö on 19.40 Suomen aikaa alkavien ravien ykköslähtö. Kisa ajetaan 2700 metrillä isolla radalla volttilähetyksellä ja ykköspalkinto on 19350 euroa.