Kari Lähdekorpi osti Arvo Ylitalon perikunnan osuudet: ”Saatan pitää tamman itselläni ja alkaa kasvattajaksi” - kylmäveritähti Mo Sjurilla suuria jalkamurheita

Kari Lähdekorpi osti entisen kimppakaverinsa Arvo Ylitalon osuudet heidän hevosistaan itselleen. Kauppaan kuului kaiken kaikkiaan 13 ravuria.

Aiemmin Kari Lähdekorven firman KM Hästfarm I Holm AB:n ja Arvo Ylitalon yrityksen Ylitalo Garden's Stable Oy:n yhteisessä omistuksessa olleet hevoset ovat siirtyneet kokonaan Lähdekorven omistukseen. Kimpan ravureista Sobel Conway ja Tito myytiin viime viikolla uusille omistajille.

Näin ollen kauppaan kuului 13 ravuria.

”Hevoset siirtyivät mulle 31. elokuuta. Oli hyvä, että saatiin päätös tehtyä. Tilanne oli sillä tavalla vaikea, kun en tietenkään voinut perikunnalle sanella, mitä hevosten kanssa pitäisi tehdä, eikä heillä vastaavasti ollut kokemusta hevosten omistamisesta. Arvon kanssa oli helppo toimia, vaikka hänellä olikin kova mielipide asioihin. Nytkin on sitten helppoa, kun saa itse päättää”, Kari Lähdekorpi sanoo.

Hevosmäärä väheni heti yhdellä.

”Malfoy oli aiemmin liisattuna Nummen Liisalla. Nyt myin hevosen hänelle”, Lähdekorpi kertoo.

”Laumassa on paitsi starttihevosia myös siitostamma Tea Cake ja sen kaksivuotias varsa. Pitää katsoa, mitä teen niiden kanssa. Maze Runner jatkaa Aholan Kimmolla. Se on mennyt hyvin sieltä, ja Kimmo sanoi, että valmentaa siitä vielä paremman. Matter of Factista tuli asiallinen tarjous Ruotsista, mutta saatan pitää tamman itselläni ja alkaa kasvattajaksi. Matter of Fact on polkenut nyt vähän paikoillaan. Vien sen luultavasti talveksi Hannalle (Lähdekorpi) Halmstadiin, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten keväällä tamman voisi astuttaa.”

Kauppaan kuului myös kylmäverinen Mo Sjur, joka oli keväällä huippukunnossa. 5-vuotias ori noteerasi tuoreimmassa startissaan Hagmyrenissä toukokuun lopulla täydestä voltista ennätyksensä 22,7. Kesällä ori vietti hiljaiseloa. Siihen oli valitettava syy.

”Mo Sjurilla turposivat jalat, ja Elfvingin (Joakim) tallilla epäiltiin syyksi virusinfektiota. Oria sitten treenattiin, mutta jalat alkoivat turvotella uudelleen. Mo Sjurin molemmista etusista olivat jänteet menneet”, Lähdekorpi huokaa.

”Ori on ollut nyt jo pidempään Koskisen Tiinalla Lappajärvellä. Vannotin hänelle, että vaihtaa karsinan oveen nimenkin, ja sanoo, että siinä asuu joku varsa. Kävin aikoinaan tekemässä Tiinasta juttua, ja silloin jäi mieleen, miten hyvin sieltä on tultu loukkaantuneilla takaisin radoille. Pitkä tiehän se on Mo Sjurin kohdalla, ja aikaa menee joka tapauksessa kauan. Tiina on oriilla ajellut, ja jänteet ovat laskeneet. Mo Sjur on onneksi nuori hevonen. Sillä on siitosoriin suku, mutta en tiedä, ollaanko Ruotsissa siitä jalostusmielessä kiinnostuneita. Tuollaisella vammalla oli Mo Sjurille hankala laskea kaupassa mitään hintaa, kun eihän jännevaivaista voi ulkopuolisellekaan myydä.”

Lähdekorven kokonaan itselleen ostamista hevosista ovat huomenna Vincennesissä startissa Kaptah ja Payet. Molemmat debytoivat Jarmo Niskasen treenistä.

”Kumpaakin on treenattu nyt kevyesti, ja Jarmo sanoi, että ne tulivat hyvässä kunnossa hänelle. Tuossa oli sopiva sarja, ja siitä aloitetaan. Payetia kehuivat kovasti jo Baziren tallilla, ja siellä oli välillä ostohalukkuuttakin sen kohdalla.”

Vaikka Lähdekorven ja Ylitalon hevoset Kaptah, Payet ja Sobel Conway niittivät Jean-Michel Baziren treenissä menestystä, Lähdekorpi ei aio enää viedä hevosiaan hänelle valmennukseen.

”On se niin toivotonta, kun et saa mitään tietoa. Et hyvästä etkä pahasta, siis siitä, ovatko hevoset edes starttikunnossa. Sekin selvisi jälkeenpäin, että Sobel Conway oli ollut neljä viikkoa laitumella, ennen kuin ruuna haettiin sieltä pois”, Lähdekorpi päivittelee.

Lauantaina Vermossa ravattavaan Suomen mestaruuteen Lähdekorven omistamista ravureista osallistuu Cameron Evo. Hän omistaa orin mestarihiihtäjä Iivo Niskasen kanssa.

”Cameron Evo jatkaa Janitan (Antti-Roiko) treenissä. Iivo saa sitten miettiä, mitä jatkossa tapahtuu”, Lähdekorpi lausuu.

Hän sanoi aiemmin, että omistamisesta karisi mielekkyyttä Ylitalon poismenon myötä. Lähdekorven hevostutka pyörii silti tuttuun tapaan.

”Kyllä mulla kaikesta huolimatta kiinnostaa etsiä uusia hevosia, ihan niin kuin ennenkin. En kuitenkaan niitä Suomeen laittaisi treeniin, vaan varmastikin Halmstadiin Hannalle.”