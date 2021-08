Kari Lähdekorpi ja Antti Ojanperä solmivat suurkaupan: Suomen kärkinimiin kuuluva Sobel Conway muuttaa Pihtiputaalle

Terhi Piispa-Helisten

Au revoir France, tervehdys Pihtipudas. Sobel Conway suuntaan pian takaisin Suomeen ja Antti Ojanperän talliin.

MT Ravinetti uutisoi 8-vuotiaan 09,7-aikaisen Sobel Conwayn vaihtaneen hiljattain Jean-Michel Baziren valmennuksesta Jarmo Niskasen talliin. Nyt ruunan kohdalla tapahtuu taas: Antti Ojanperä osti Sobel Conwayn Kari Lähdekorvelta ja Arvo Ylitalon perikunnalta kimppansa omistukseen.

Sobel Conway oli Lähdekorven firman KM Hästfarm i Holm AB:n ja Ylitalo Garden's Stable Oy:n omistuksessa runsaat kaksi vuotta.

”Mukavasti päästiin Karin kanssa pikku neuvottelujen jälkeen kauppoihin”, Antti Ojanperä kommentoi.

Sobel Conway on tienannut Ranskassa 20:ssa kisassaan yli 155 000 euroa. Ykkössijoja ruuna on ravannut Ranskasta kolme kappaletta. Yhteensä uran voittosaldo on 20. Sobel Conway oli alkukeväästä huippulyönnissä, mutta kesän kisoissa tulosta ei ole tullut samaan tahtiin.

”Ruuna oli tosiaan keväällä terävä, eikä se tuossa viime startissakaan huono mun mielestä ollut. Kuskilla ei vain mennyt ajo putkeen. Lujissa paikoissa Sobel on Ranskassa ollut. Annetaan hevosen vetää henkeä, ja mietitään jatkoa kaikessa rauhassa”, Ojanperä summaa.

Yhteensä liki 365 000 euroa ansainnut Sobel Conway on tällä hetkellä Niskasen merenrantatallissa huilaamassa, mutta Ojanperä suunnittelee siirtävänsä ruunan pian Suomeen.

”En jätä Sobelia sinne, kun en itse pääse korona-aikana matkustamaan mutkattomasti paikalle. En ole vielä tarkempaa aikataulua ehtinyt tehdä, mutta eiköhän ruuna tässä jo kohta lähde tännepäin tulemaan. Meille on tullut nuoria hevosia tähän reilusti, joten on hyvä saada vastapainoksi kokeneempaakin kaartia”, Ojanperä miettii.

EDIT: Tekstiä muokattu kello 10.35. Lisätty Lähdekorven firman nimi.