Kai Jussilan Ruotsin varsafirma laajeni pärjääväksi kilpatalliksi

Lena Kjällman

Kuvan Marres Diva antoi Oulun seudulta lähtöisin olevalle Kai Jussilalle monta syytä hymyyn. Tamma muutti hiljan Suomeen, mutta itsenäiseksi varsatreenariksi siirtynyt Jussila on saanut myös uusia starttihevosia.

Kai Jussila on kotoisin Haukiputaalta Oulun kupeesta. Hän aloitti valmentajauransa Suomessa ja ehti olla Vermon ratavalmentajanakin, mutta nyt hän on viihtynyt jo yli parikymmentä vuotta naapurimaan hevostöissä.

Varsoja uuteen yritykseen on tullut opetukseen mukavasti: jo 12. Yllätyksekseen Jussila sai muutama viikko sitten tarjouksen ottaa treeniin myös neljä starttihevosta, mm. kolme Esa Himasen Stilla Alive Media Oy:n osaomistamaa menijää, joista kaksi on jo startannut ja kaksi juoksee lähipäivinä avauksensa Jussilan käsistä. Kaikki tulivat Katja Melkon valmennuksesta. Team Melkko & Soronen on toisaalta Jussilan suurin yhteistyökumppani, ei kilpailija, sillä opetettavista varsoista suuri osa on juuri em. tallin toimeksiantona.

"Varsatalli tässä oli ideana, vaikka olenhan minä aina pitänyt jotain omaa starttihevostakin työn ohella", aktiivisesti ja menestyksellä kilpaa ajava Kai Jussila toteaa.

"Himasen yhteydenotto tuli siksi vähän yllätyksenä, mutta otin sitten nuo ihan mielenkiintoiset hevoset treeniin ihan yhteisymmärryksessä Katjan ja Jannen kanssa. Kävin siellä Julmyrassa keikkatyöläisenä kesällä ajamassa hiittiä ja kengittämässä, kun olin jäänyt Nurmokselta pois. Sitä perua yhteistyö on."

Uudet hevoset ovat aloittaneet upeasti ykkösellä ja kakkosella - tuleeko illalla ja jatkossa lisää menestystä?

"Kolmevuotias Vincent C.D. (Orlando Vici) aloitti mukavasti keulavoitolla viime viikon tiistaina kotiradallani Eskilstunassa ja edellisessä lähdössä vuotta vanhempi Readly Eagle aloitti uransa täyden voltin ajalla 15,8, niin ikään keulasta. Se ei edes voittanut vaikka tulos oli kova. Daniel Redénin kolmevuotias Makian Degato (Raja Mirchi) tuli ihan viimeisellä askeleella ohi."

"Illalla Galileo Journey (Andover Hall) starttaa myös Ekilstunassa. Lähtö on sopiva kyvykkäälle mutta hieman turhan innokkaalle ruunalle. Koitetaan saada se oppimaan menemään selissä, niin kehitys voisi jatkua vaikka pitkällekin. Big Shot (Maharajahin poika, emä Suomen Derbynsä voittanut Target Hoss) on myös pätevä ravuri. Se starttaa lauantain Färjestadin 75-ravien tavallisessa lähdössä. Mietin pronssidivisioonan ja tämän mailin välillä, ja varmaan tuli valittua oikein. Sekä Redén että Robert Bergh olivat jättäneet hevosensa tästä ja menneet pronssiin, joten tehtävästä ainakin tuli sopivampi. Ihan mielenkiintoista."

Miten kaiken ehtii?

"Apua saa ja eilen minulla aloitti uusi varsin kokenut työntekijä. Minulla oli jopa kuusi tarjokasta töihin. Tiedän että isoille talleille on nyt välillä vaikea saada henkilökuntaa, mutta tällainen varsatalli on ehkä vähän helpompi tapaus. Työajat ovat oletuksena inhimillisemmät, kun ei tule kilpailureissuja."

