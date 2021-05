Kai Jussila palaa valmentajakaartiin - Nurmoksen töissä kului yli 10 vuotta

Yksi Timo Nurmoksen tallin menestyksen tekijöistä, varsavalmentaja Kai Jussila, on palaamassa itsenäiseksi yrittäjäksi. Jussila on ollut Nurmoksella nimenomaan varsatallin pyörittäjä, ja samaa työtä hän on jatkamassa omiin nimiinsäkin.

Lena Kjällman

Kai Jussila ajaa itsekin kilpaa aktiivisesti. Kuvassa Marres Diva, jolla Jussila ajaa tiistaina Eskilstunassa taas kilpaa.

Kai Jussila tai Kai P Jussila, kuten hänet Ruotsissa tunnetaan, on ollut viime vuosikymmenet naapurimaan hevosmieskaartia. Hän on ehtinyt myös pitää ratatallia Vermossa ja työskennellä monessa muussakin isossa tallissa kuin Nurmoksella. Nyt 52-vuotias on päättänyt alkaa itsenäiseksi yrittäjäksi jälleen.

"Timo oli tosihyvä työnantaja ja siksi viihdyinkin siellä 10 ja puoli vuotta", Jussila toteaa.

"Timolla kaikki asiat hoidettiin ja hevoskalusto on ainutlaatuinen. Välillä oli minun käytävälläni melkein pelkästään Muscle Hillin ja Ready Cashin jälkeläisiä. Jo jonkin aikaa on ollut kuitenkin mielessä aloittaa vielä oma talli, ja nyt tein sen ratkaisun. Taxingessa, missä olin vuosia Timon töissä, on varattu tallipaikat syksyksi varsatallin aloittamiseen. Siellä on loistavat olosuhteet, sanoisin parhaat, varsojen tekoon: harvinainen mailin rata ja muutenkin erinomaiset systeemit. Paikat on pantu viimeisen päälle kuntoon vielä juuri nyt. Syksy on avainhetki siksi, koska varsat tulevat silloin opetukseen."

"Taxingeen avattava talli on pelkkä varsojen valmennuspaikka minulle. Tavoite on hankkia asiakkaita, jotka haluavat varsat opetettuina ja mielellään jo jonkin matkaa treenattuinakin. Sitä homma juuri tein Nurmoksellakin ja koen sen sujuvan. Ajatus on että teen varsojen ensimmäisen vuoden ja asiakkaat saavat sitten suhteellisen valmiin tuotteen. Lisäksi tosiaan tuntuu, että tuollaiselle mallille olisi valmis kysyntäkin, mutta katsotaan kuinka käy."

"Toki voin pitää muutamaa starttihevostakin, kuten tähänkin asti, mutta niille on eri maapaikka lyhyen matkan päässä Taxingesta. Haluan pitää varsat erillään kilpahevosista ja toisaalta työn päivätyönä, kuten tähän astikin. Hommat tehdään valmiiksi, mutta ei sentään koko yötä jatkuvasti resuta raveissa kuitenkaan."

Mistä tuo Kai P Jussilan P tulee?

"Kun otin lisenssin Ruotsista, olin ajanut aiemmin yhden startin Ruotsin puolella. Keskusjärjestössä katsoivat, että on toinenkin Kai Jussila, ja laittoivat toisen nimeni, Paavo, alkukirjaimen mukaan tavallaan ihan turhaan, sama mies."

"Nyt on oma a-lisenssi taas valmiina odottamassa käyttöönottoa ja kaikki sovittu syksyyn, jolloin toivottavasti saadaan sopiva varsakatras työn alle."

Mitä tapahtuu ennen syksyä?

"Huomenna ajetaan taas kilpaa kotiradalla Eskilstunassa Marres Divalla. Teen nyt freelancerina hommia siihen asti. Katja Melkolla ja Jörgen S Erikssonilla olen käynyt tilattuja päiviä ajamassa hiittiä ja kengittämässä."