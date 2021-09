Antti Ojanperän tallin lämminveriässät kävivät leikkauksissa - ”Radoille palataan vasta ensi keväänä”

Suur-Hollola-ajon voittaja MAS Champ ja Etain Royal Stayerin ykkönen Main Stage joutuivat jalkaoperaatioihin, ja kummankin kausi on ohi.

Terhi Piispa-Helisten

Suur-Hollola-ajon sankari MAS Champ ottelee maamme parhaan lämminverisen asemasta. Ruuna nähdään kuitenkin seuraavan kerran tositoimissa aikaisintaan ensi keväänä.

6-vuotias MAS Champ ja sen vuotta nuorempi seurakaveri Main Stage kävivät maanantaina jalkaleikkauksissa Tampereen Hevosklinikalla. Suur-Hollola-ajon sankari MAS Champiltä operoitiin polvikanava. Main Stagelta leikattiin polvikanava ja puikkoluusta luuliika.

”MAS Champillä oli yksi polvikanavista pikkuisen täydempi. Se ilmoitteli itsestään jo keväällä, vaikka ei sitä ravista huomannut. Oikean takajalan kuormittuminen selittyy tällä. Leikkaus vaikuttaa menneen hyvin, ruuna saa toipua kaikessa rauhassa. Kunhan tikit otetaan pois, niin aletaan kahlailemaan ja edetään askel kerrallaan. Kolme kuukautta näissä yleensä menee, ja joulukuussa päästään varmasti jo normaaliin treeniin. Radoille palataan vasta ensi keväänä”, valmentaja Antti Ojanperä valaisee.

”Main Stagelta operoitiin puikkoluusta pieni luuliika, joka oli napsahtanut irti. Kyseessä oli ihan nätti leikkaus. Samalla oriilta leikattiin polvikanava. Se oli hiertänyt jännettä. Siinä oli kyhmy, ja se oli jollain tasolla ärsyttänyt. Mulla oli olo, että jotain siellä on, mutta kynnys lähteä sörkkimään on korkea, niin kuin pitää ollakin. Main Stage etenee MAS Champin kanssa samalla aikataululla, eli joulukuussa normaaliin treeniin ja keväällä kaviourille.”

MAS Champin kausi oli kaksijakoinen. Ruuna ei saanut keväällä päälle parasta rytmiään, mutta toukokuussa alkoivat tutut tehot löytyä. Väliin mahtui vielä pari tasaisempaa starttia, mutta heinäkuun alun kauden päätavoitteesta Suur-Hollola-ajosta tärähti täyspotti. Kaiken kaikkiaan MAS Champin sesonki 2021 käsitti 11 kisaa, joista voittoon päättyi viisi. Ruunan vuositienestit olivat 147 200 euroa. Kauden päätöskisaksi jäi Suur-Hollola-ajon finaali.

”Massi lähti sitten kauden avauskisojen jälkeen onneksi menemään, ja ruuna teki monta hyvää juoksua. Kymi GP oli mahalasku, mutta Suur-Hollola sujui mahtavasti. Operaatio on pieni takapakki, mutta eiköhän me tästä selvitä ja palata radoille entistä ehompana. Kun Massi voitti Suur-Hollolan, mikä on group 1 -tason lähtö, niin se sulki Ranskan ovia. Ensi vuonnakin tähtäillään kotimaan kisoihin”, Ojanperä pohtii.

Main Stage kilpaili tällä sesongilla kymmenen kertaa. Ori ravasi kuudesti ykkösenä ja kolmesti kakkosena maaliin. Kausiansiot nousivat 33 200 euroon. Main Stagen vuoden kohokohta oli huhtikuisen Etain Royal Stayerin ykkössija.

”Kausi alkoi loisteliaasti, mutta jatkossa puuttui yksi pykälä. Ori ei enää ollut ihan yhtä hyvä kuin Etain Royal Stayerissa, eikä ravi ollut niin sulavaa kuin tuolloin. Kutina tosiaan oli, että jotain siellä on hoidettavaa. Main Stagen kausi oli kuitenkin hyvä. Hevonen osoitti venymiskykyä ja juoksupäätä. Ensi kaudesta odotetaan paljon. Oriilla pitää ilman muuta tähdätä Ranskaan, sen ominaisuudet sopivat sinne”, Ojanperä näkee.

Tallin lämminverisistä myös voimanpesä Exaudo Vici operoitiin hiljattain.

”Siltä leikattiin etuvuohiset pari viikkoa sitten. Toisesta vuohisnivelestä oli irronnut pala, ja toiseenkin niveleen tehtiin operaatio. Siellä oli kovettuma, joka hiottiin, jotta nivelet pääsevät toimimaan normaalisti. Exaudio Vici on jo palannut tänne kahlailemaan. Tässä vaiheessa vuotta, kun kelit alkavat mennä kehnoiksi, on hyvä hetki huoltaa ja hoitaa hevosia ja tsekata kaikki perusteellisesti läpi.”

Ojanperä osti elokuun lopussa kokeneempaa lämminverikaartiaan vahvistamaan Sobel Conwayn. Ruuna on näillä näkymin jatkamassa Ranskassa.

”Sobel on nyt Philippe Daugeardilla. Olen kuullut hänestä hyvää Hulkkosen Timolta. Hänellä on ollut Daugeardilla muun muassa Big Headache. Katsotaan jatkoa rauhassa, Daugeard saa miettiä ratkaisut. Ei Sobelia ollut järkeä tuoda tänne syksyn rämpsykeleihin. Ennen pitkää ruuna palaa Suomeen, mutta se ei ole lähiaikojen juttu, ellei valmentaja Ranskan päässä sitten näe sitä parhaaksi ratkaisuksi. Katsotaan miten Sobel lähtee menemään, ja mietitään lisää sen perusteella”, Ojanperä sanoo.