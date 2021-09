Uutiset

Hannu-Pekka Korven valmennettavalla Book Sevenilläkin yritetty huijausta Uutiset Ravihevosten huijausmyynnit ulottuvat nyt Suomeenkin. Tällä viikolla selvästikin ulkomainen taho oli yrittänyt saada Ruotsin uutisesta 75-hevosesta Crazy First Lovesta tutulla tavalla saada rahat Book Sevenin myynnistä ilman, että omistaja oikeasti vaihtuu.

Terhi Piispa-Helisten

Hannu-Pekka Korven valmentama Book Seven on ollut tällä viikolla samankaltaisen hevoshuijausyrityksen kohteena, kuin Ruotsissa lauantain 75-suosikki Crazy First Love, josta kerrottiin aiemmissa tämän päivän uutisissa.