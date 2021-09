Ecurie D. aloittaa USA:ssa - Marko Kreivi jännittää huutokauppoja ja matkustamista

Terhi Piispa-Helisten

Ecurie D. ohjissaan Björn Goop veivät lokakuussa 2019 Vermossa kolmevuotaiden EM:n. Nyt ori jatkaa uraansa Pohjois-Amerikassa.

Ecurie D. (Infinitif) muutti Åke Svanstedtin New Jerseyn talliin kesäkuussa. Ensin oli edessä orihevoselle määrätty kuuden viikon karanteeni. Sen jälkeen on treenailtu, ja nyt on aika. Ori on vähän ennen puolta yötä mukana kolmen hevosen koelähdössä Amerikan raviratojen pääareenalla The Meadowlandsissa.

"Niissä ajetan siellä usein ihan kovia aikoja", Kreivi huomauttaa.

"Ecurien treenaamisesta onkin kuulunut pelkkää positiivista, ja ori tähtää seuraavaksi sunnuntaille 10. lokakuuta The Red Milen Kentucky Futurityn avoimeen ryhmään. Sinne ei nyt taideta päästä paikalle katsomaan, vaikka suunnitelmana oli matkustaa. Matkustusrajoituksia ollaan kai lieventämässä lokakuussa, mutta se ei taida ehtiä ajoissa auttamaan meitä - Jorma Kontionhan piti lähteä mukaan."

"Breeders Crown on tänä vuonna Meadowlandsissa, ja sinne on ori maksettu mukaan sakkomaksulla. Finaalit ajetaan 29. lokakuuta, ja sinne voi olla mahdollista matkustaa, mutta sitä saa nyt vielä jännittää."

Mitä muuta Marko Kreivin (Göteborg Smart Repair Center AB) hevoskuvioihin kuuluu?

"Ei suuria muutoksia. Varsoja kasvaa ja nitä myydään. Göteborgin Ruotsin mestaruus- ja UET Grand Prix -viikonlopun huutokaupassa minulla on perjantaina (huutokauppa käydään to-pe) myynnissä neljä Pure-kasvattia. Esimerkiksi perjantaina myydään hiljan kaksivuotiskautensa aluksi Ruotsin ennätyksen 15,7 voltista menneen Pure Countessin (Chapter Seven) täyssisko Pure Cartier. Emä Southwind Cartier on Muscle Hillistä ja mennyt 11,2. Sweden Yearling Salessa myynnissä olleesta ori Pure Chapterista (Chapter Seven) on nyt myös merkittävä kauppa lähellä, mutta katsotaan ensin että se menee maaliin. Huusin oriin Solvallasta 460000 kruunulla sisään. Se on mennyt Per Nordströmin valmenukseen."