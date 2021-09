Jarmo Saarela elämänsä hommassa An-Dorran kärryillä: "Ei anneta Pekan hevosen lallatella keulassa"

Jarmo "Jamppa" Saarela on ottanut kivikovan nelivuotisikäluokan kuningatarkandidaatin An-Dorran ohjat kesästä alkaen ja menestystä on tullut. Kuinka käy työn sankareiden huomenna Villinmiehen Tammakilpailussa?

Terhi Piispa-Helisten

An-Dorra ja Jarmo Saarela olivat lähellä täysosumaa Vermon Derbyssä. Valjakko yrittää revanssia Magical Princessistä Villinmiehen Tammakilpailussa lauantaina.

Jarmo Saarela, 56, on varsinainen raviurheilun työn sankari. Kilometrejä tulee, sillä asiakkaita riittää Lappia myöten. Raviohjastajan ammatti ei muutenkaan ole kuuluisa vähästä autolla-ajostaan ja Saarelan toimintasäde jatkuu välillä Jäämerelle asti, Norjan Harstadiin. Hyviä hevosia Saarelalla on ollut ajettavana ennenkin monia, mutta ei ehkä yhtä hyvää kuin tänä kesänä ja syksynä. An-Dorra jäi kivikovista tammoista kakkoseksi Derbyssä, mutta ei paljoa. Muuten Saarelan ja Reino Palomäen kultakimpaleen yhteystyö on tuottanut lähinnä tolppia.

MT Ravinetti tavoitti hänet ajamasta Vermosta Suomen Hippoksen sääntövaliokunnasta, johon hän kuuluu, kohti Porin perjantai-iltaa. Saarela tunnetaan myös avuliaisuudestaan, huumoristaan ja hyväntuulisuudestaan. Jos autoissa on vikaa ja Saarela ei osaa auttaa, tilanne on paha. Ja apua löytyy myös. Ei ole yksi eikä kaksi hevosihmistä vuosien varrella, joka on saanut apua autoasioissa Jampalta - hevosasioista puhumattakaan! Yksi kysymys kuuluu, saako Hämeenkosken miestä pahalle päälle ollenkaan?

"Ei ehkä usein, mutta yksi asia alkaa joskus nakertaa", Saarela kertoo.

"Jos jää koko ajan kakkoseksi, niin se syö miestä. Voitostahan kilpailuissa ajetaan. Toisaalta Derbyn kakkonen tyydyttääkin vähän. Hevonen oli tosi hyvä, enkä itsekään voisi tehdä paljoa toisin. Toisaalta se korpeaa karusti: minulla oli riittävä hevonen, pääsimme lähelle ja hieman sujuvimmilla vaiheilla kirikierroksella olisimme tainneet ehtiä. Sitä ei nyt pääse yrittämään uudestaan, sekin on noissa isoissa kisoissa harmina, mutta koitetaan Lappeenrannassa revanssia."

"Moottorit ovat aina olleet myös kiinnostuksen kohteena ja se tuntuu periytyvänkin. Vanhempi poikani on työnjohtajana autokorjaamolla ja nuorin nykyisestä liitosta Mira Lehdon kanssa, kahdeksanvuotias, tuntuu osaavan traktorit. Kaikki merkit ja mallit tunnetaan. Toisaalta aikuiset poikani ovat kiinnostuneita myös hevosista. Saa nähdä miten pitkälle heidän kiinnostuksensa johtaa?"

"Minulle hevoset ovat tietenkin vielä lähempänä. Ja kaveritkin. Täällä raviurheilun kentällä on upeaa, että apua saa ja sitä annetaan. Siinä An-Dorran tulossa ajokikseni ehkä harmittavinta oli, että ollaan kuskien kanssa aika tiivis yhteisö, ja se oli tietty kollegalta Jukka Torviselta pois. Ollaan esimerkiksi autettu toisiamme Torvisen veljekset ja minä. Välillä Hannu esimerkiksi on ajattanut minulla jotain hevosta, josta on halunnut toisen mielipiteen, kun vikaa ei ole tahtonut löytää. Joskus tuntuu, että me kuskit voisimme auttaa valmentajia ja eläinlääkäreitä paljonkin, kun etsitään vikaa. Ideahan on nimenomaan hakea se alkuperäinen ongelma, ei pelkästään niitä paikkoja, mistä hevonen on tullut kipeäksi alkuperäisen ongelman takia. Kärryiltä näkee ja tuntee aika hyvin."

"Kuitenkin meillä oli Reino Palomäen kanssa ollut yhteistyötä aiemminkin ja Reino oli joka tapauksessa vaihtamassa kuskia, joten ei siinä kauaa tarvinnut harkita. Reijo soitti ja sovittiin näin. Olen käynyt ajamassa hiittiäkin An-Dorralla Reinon kanssa, mutta mitään ajo-ohjeita häneltä ei näihin startteihin ole tullut, ei ollenkaan. Tai no, Mikkelissä hän sanoi, että aja maailmanennätys! Ei se Reino aina sano kaikkea ihan tosissankaan. Hänellä on vain sellainen oma rämäkkä tyylinsä."

Miten käy Villinmiehen kisassa ja onko muita menestyjiä ajokkeina perjataina tai lauantaina?

"An-Dorran (75-5) kanssa on kyllä hyvä fiilis. Hevonen on vain parempi ja parempi. Se on rento ja letkeä. Pekka varmaankin pääsee keulaan varmaan aika pian, mutta kuinka paljon Hannu Torvinen ajattaa Ava Di Emelinillä Pekkaa - saa nähdä. Kuitenkaan An-Dorralla ei pääse noista alussa ohi. Mutta ei ole ollut tarvekaan, hevonen pysyy rauhallisempana näin. Eikä sillä pääsekään alussa tarpeeksi lujaa noita vastaan. Ne kerrat jolloin se on keulaan päässyt, niin se on melkein päästetty sinne. Tai sitten vastus on ollut sellaista että nopeus onkin piisannut, mutta Magical Princess on kyllä tosi nopea startista!"

"Toisaalta se pystyy avaamaan viime aikoina nähtyä kovempaakin, mutta tuskin siis ohi päästään alussa. Jos Pekka pääsee ottamaan vauhtia pois, meidän on melkein pakko ottaa aika hyvissä ajoin aloite käsiin. Meillä on niin vahva hevonen ja Pekalla on niin nopea, että ei vain voi päästää Korpea taikomaan osaa lähdöstä pois."

"Olen optimisti An-Dorran kanssa. Se on paras lämminverinen, jolla olen ajanut. Tosin An-Andree, joka alunperin oli ajokkini Reinon tämän ikäluokan hevosista, oli todella lupaava myös. Mutta sille kävi sitten niin kuin kävi. Kyllä An-Dorra on selvästi paras kapasiteetiltaan ajokeistani, ja on jännä nähdä, mitä sillä tulevaisuudessakin tapahtuu. Kylmäverisissä olen ajanut tosi montaa hyvää, mutta Sekottaja tietysti voittajana kuningatarkilpailun päätösmatkalla ME-tuloksella oli tosi makea juttu. Kyllä tämä An-Dorra silti on urani huippukohta."

"Mitä tulee muihin ajokeihin viikonloppuna, niissä on monta hyvää, mutta ei oikein mitään muuta, jolla uskoisin voittavani. Valitettavasti ei ole tämän parempia tipsejä nyt. An-Dorraan uskotaan!"