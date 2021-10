An-Dorran suunnitelmat alkavat selkiintyä: Ranskaan joulukuussa - ”Unelmilla ei ole hintaa, ja tämä on mun unelmani”

Reino Palomäki on suuren unelmansa toteutumisen äärellä. Hänen pitkän jalostustyönsä palkinto An-Dorra tähtää joulukuussa Ranskaan.

Villinmiehen Tammakilvan valovoimaisen voittajan An-Dorran askelmerkit alkavat olla selvillä. Tamma ilahduttaa kotimaista raviyleisöä loppukaudesta vielä St. Legerissä ja Kasvattajakruunussa. Ensin mainitun karsinnat ajetaan tulevana perjantaina ja finaali 23. lokakuuta. Kasvattajakruunun välierät ovat edessä 11. marraskuuta, ja loppukisa ravataan 20. marraskuuta.

Sitten An-Dorralla alkaa uusi seikkailu. Tammaa odottavat Ranskan radat, joskin matkassa on vielä yksi mutka.

”Ranskaan lähdetään vain, jos mun henkilökohtainen lääkärini antaa luvan. Koronaa tai muuta en pelkää, mutta mulla on kasvain sydämessä, ja se on vaarallinen. Jos lääkäriltä tulee lupa, niin ilman muuta lähdetään. Mut on rokotettu monta kertaa, ja rokotetaan vielä influenssan varalta. Uusi passikin on tilattu, ja se tulee näinä päivinä”, An-Dorran kasvattaja, omistaja ja valmentaja Reino Palomäki, 86, kertoo.

Hän jatkaa, että suunnitelmissa on kahden kuukauden mittainen Ranskan-kiertue.

”Joulu- ja tammikuu oltaisiin siellä. Jennin (Sorjonen) kanssa on kaikki sovittu. Hän on Ranskassa taas töissä, ja Jenni sanoi, että tulee vaikka Itämeren rannalta hakemaan meidät. Jenni on katsellut Dorralle ranskalaiskuskinkin valmiiksi, mutta hänen nimeään en muista. Sanoin, että Jennikin saa ajaa Dorralla yhden startin, jos haluaa.”

Jenni Sorjonen muistetaan muun muassa Up And Quickin hoitajana hänen työskennellessään Franck Leblancin tallilla.

”Vaikka Dorra voittaisi kaikki Suomen loppukauden startit, niin sen voittosumma jäisi alle puoleen miljoonaan, ja tamma pääsee Ranskassa mukaan hyviin lähtöihin. Mulle on ollut yksi meriitti se, että Dorra ylittää puolen miljoonan rajapyykin. Olisi hienoa, jos se tapahtuisi Ranskassa. Olen siellä omieni joukossa. Kun rekkaa ajoin, kävin Ranskassa, mutta hevosen kanssa en ole maahan aiemmin päässyt”, Palomäki kertoo.

Hän suunnittelee, että An-Dorra lennätetään Ranskaan. Perillä liikkumista varten vuokrataan hevoskuljetuskalustoa.

”Sen verran on tilillä rahaa, että siitä ei tule puutetta. Unelmilla ei ole hintaa, ja tämä on mun unelmani. Ei tässä jaksaisi elää, jos ei olisi unelmia. Ranskaan lähteminen on mulle sydämen asia.”

An-Dorralle kuuluu pelkkää hyvää.

”Eilen ajoin tammalla lenkin, ja se meinasi lähteä käsistä. Siinä nuortuu, kun Dorralla ajaa. Hartioissa pitää olla voimaa”, Palomäki lausuu.

Hän kiittelee, että huippuravurin ympärillä on iso tiimi.

”Siihen kuuluu kymmenen ihmistä. Mä vaan ajan ja laitan ruokaa. Kun me lähdetään Dorran kanssa Ranskaan, niin Anna (Hiltunen) jää tänne. Aluksi mietittiin, että Anna lähtee mukaan, mutta jonkun on oltava kotitallillakin. Anna sanoi, että eihän täällä ole edes tehtävää. Sanoin, että ostetaan pari hevosta, niin riittää työtä”, Palomäki nauraa.