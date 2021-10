Esa Pehkonen satsaa Orimattilaan - Amerikassa menestystä toi tuoreimpana Temporal Hanover

AMG Stableta ja Stall Adoresta tuttu Esa Pehkonen on satsannut kotimaassa Orimattilaan, mistä on nyt hevoskylästä hankittu 11 karsinan talli ja valmentajaksi on siirtynyt Timo Nurmoksella työskennellyt Tommi Mäenpää.

Jennifer Booth

Hambon suosikeihin kuulunut Long Tom 09,7 ja 410513 dollaria (Muscle Hill) oli AMG Stable Oy:n osaomistama. Nykyään Long Tom on siitosoriina Ohiossa.

Pehkonen on tunnettu menestyvistä hevosistaan Amerikassa, mm. veljeksistä Long Tom (Muscle Hill) ja In Range (Bar Hopping). Myös Pohjoismaissa ja kotimaassa on ollut sekä on kovia. Nyt vantaalainen satsaa Orimattilan talliinsa.

Viime viikko oli varsinaista kärryurheiluilotulitusta Lexingtonissa Kentuckyssä, eikä AMG Stable Oy jäänyt osattomaksi. Tallin osaomistama In Range (Bar Hopping) jäi päätapahtumassa Kentucky Futurityssä kahdeksanneksi kilometriajalla 09,6. AMG Stablen kaksivuotislupaus Temporal Hanover (Walner) sen sijaan otti perjantain International Stallion Stakesin divisioonastaan 37500 dollarin arvoisen voiton ennätysajallaan 10,5. Ori on ottanut nyt viisi ykköstä 10:stä ja tienannut 198666 dollaria. Marcus Melander valmentaa ja Brian Sears ohjasti. Temporal Hanover yllätti 1,4:ään pelatun Slayn (Chapter Seven) ohittaessaan helposti.

Tästä voi katsoa Temporal Hanoverin juoksun.

Suomessa Pehkonen satsaa siis nyt Orimattilan hevoskylään. Mikä on suunnitelma ja mitä tallissa nyt tapahtuu?

"Tommi Mäenpää (26) on tullut tallin valmentajaksi", kertoo Pehkonen.

"Toistaiseksi meidän hevosista on siellä vasta kaksi, kolmevuotias tamma Meadow Miracle 15,3 voltista sekä 6350 euroa (i. Please Poppy) ja viisivuotias jenkkiori Livinonthedash 11,3 ja 184650 euroa (Muscle Mass). Borin T.N. (Joke Face) esimerkiksi on Turussa toipumassa leikkauksesta. Kuitenkin jatkossa sinne siirtyy lisää ja samoin Tommin on tarkoitus ottaa vieraita hevosia myös treeniin. Kun niitä tulee, hän saa avukseen Timo Nurmoksella työskentelevän tyttöystävänsä."

"Muutenkin toimintaa on tarkoitus kehittää: hankkia mm. laser ja vesikävelytyskone, jollaisia ei hevoskylästä vielä löydy."