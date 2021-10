Voitokas Zetaime Tamara Skutnabbille – Timo Hulkkosen Edima debytoi sunnuntaina Tamaran käsistä

Kuva: Anu Leppänen

Tamara Skutnabbin Östersundin raviradalla sijaitseva talli on täyttymään päin.

Tuoreen lisenssivalmentajan Tamara Skutnabbin valmennustalli vahvistui mielenkiintoisella tulokkaalla. Aiemmin Tommi Kylliäisen valmennuksesta kilpailut Zetaime (i. Je T’aime) vaihtoi viimeisen startin jälkeen osoitteensa Östersundiin.

”Tamma on tässä ollut reilun viikon verran. Kuten usein hevosten tullessa uuteen paikkaan, tuli Zetaimekin kipeäksi. Annetaan sen parannella kaikessa rauhassa”, kertoo Tamara Skutnabb.



Zetaimen kaksi vuotta vanhempi veli on Miia Salmisen Zumuman (i. Domingo Ors). Kuusivuotias ruuna on voittanut tänä vuonna Suomessa jo 12 kertaa.

”Krista tarjosi aiemmin Zumumania minulle. Jälkikäteen harmittaa, kun en innostunut hevosesta”, naurahtaa Tamara.



Neljävuotias Zetaime vaikuttaa seuraavan isoveljensä jalanjäljissä. Uran 12 startista kolme on päättynyt voittoon. Näistä kaksi tuli syyskuussa. Rahaa tilillä on kruunuissa hieman alle 40 000.

”Eihän tämän kapasiteettisia hevosia saisi helpolla ostaa. Nyt myyjänä oli kuitenkin siskoni Krista, ja mukava että hän haluaa tukea aloittelevaa ammattivalmentajaa.”



Zetaime tulee aluksi kolmen kuukauden liisinkiin Tamaralle. Tämän jälkeen tamman ympärille on tarkoitus kerätä kimppaporukka.

”Zetaimelle on tarjolla hyvin lähtöjä talvellakin. Tarkoitus on starta heti, kunhan tamma tervehtyy vilustumisestaan.”



Kolmeatoista hevosta Östersundin raviradalla valmentavan Tamaran hevosmäärä lisääntynee viikonloppuna.

”Kaksi uutta hevosta olisi näillä näkymin tulossa talliin. Kyseessä on ruotsalainen omistaja. On tärkeää saada uusia paikallisia omistajia mukaan.”



Suomalaisten omistamista hevosista Timo Hulkkosen Jalohepo Oy:n Ediman (i. Love You) on tarkoitus debytoida Tamaran valmennuksesta sunnuntaina Hagmyrenissä. Kolmevuotias tamma on nyt tervehtynyt sairastuttuaan tallia vaihtaessaan.

”Ajoin tammalla viime viikon lopulla kovemman hiitin. Sen perusteella uskalsin ilmoittaa sen starttiin. Aloitetaan tavallisesta lähdöstä. Sunnuntain jälkeen on tarkoitus miettiä tulevaa kilpailuttamista”, kertoo Skutnabb Mika Forssin ohjastamasta Edimasta.