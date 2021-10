Heiskaselle ja Halmeelle lentävä lähtö Vermossa - uusi nimiäkin tulee talliin

Vermon uusi ratatallijoukkue Team Halme & Heiskanen on vaikuttanut Suomessa vasta reilun viikon, mutta tehnyt jo kovaa jälkeä. Mikä on meininki tänä tiistaiaamuna, Henna Halme?

Riku Niittynen

Team Halme & Heiskanen on kotiutunut Vermoon hyvin ja menestyksekkäästi. Kelikin tuntuu kotoisalta.

Viikkon mahtui kaksi arvovoittoa ja muitakin hyviä suorituksia. Vermossa Bag's Simoni (San Pellegrino) aloitti komeasti 11-ajalla koko matkan keulajuoksulla ja Celsius Evo (Pilgrims Taj) oli kova kakkonen 12-ajalla täydellä matkalla johtavan rinnalta Juniorikypärissä. Torstaina Don Pedro DK (Manofmanymissions) kiri väsymättä kakkoseksi numerolla 12 ja sunnuntaina Turussa jysähti. Sahara Peyote kiri vaivatta kärkeen kuskiaan Henna Halmetta nappijuoksusta kiittäen viisivuotiskisa L. Fabritius Memorialissa ja nappasi 10000 euroa.

"Kotoisa tunnelma, kun sataa kaatamalla", Henna Halme naureskelee.

"Ihan kuin Göteborgissa hyvin usein. Ihan mukavasti menee, ja muutama uusi hevonenkin on tullut, pari kaksivuotiasta mm. Eilen saapui lisäksi vanha tuttu, Don Pedron isoveli Corleone D.K. (Holiday Road)."

Muhkea Corleone on mennyt 11,5 ja voittanut 11 uransa 41 startista, mutta se on ollut tauolla toista vuotta. Säkäkorkeus on yli 170 senttiä ja muutenkin se on ruunaksi tosi raamikas.

"Corleonen hankosidetta jouduttiin hoitamaan ja ruuna on ollut kuntoutuksessa Janni Matsilla Tampereella. Se on hienossa kunnossa ja toivotaan, että jalka kestää. Kapasiteetiltaan hevonen on ihan tallimme parhaita ja siis aika hyvä hevonen sarjoihinsa."

Miten arkiasiat sujuu?

"Aika hyvin. Pikkuharmeja, muttei vakavaa. Työntekijämme sairastui aika lailla heti alkuun ja posti ei meinaa kulkea oikeaan osoitteeseen. Onneksi on tuttuja täälläkin, jotka ovat voineet autella meitä tallilla. Veijo on kai ollut niin kauan Ruotsissa, ettei hänen sotua ilmeisesti enää tunnisteta. Koitin tehdä hänelle osoitteenmuutoksen postin sivuilla, mutta kone herjasi: 'ilmoittamaasi henkilöä ei löydy'."

Mitä odotuksia on tämän viikon starteista?

"Keskiviikkona Celsius Evo (T65-6) voi pärjätä. Se sai raskaan reissun, mutta ei tuntunut ottaneen itseensä. Se meni treenissä tosi hyvin. Lemieux Boko oli räkäinen ja jää pois Lahdesta. Teivossa pyhänä kaksivuotias BWT Highway Star (lähtö 2) tuntuu lupaavalta. Se lopetti koelähdösä 17 viimeisen kiekan ihan helposti, mutta mihin vastustajat pystyvät? Don Pedro (T5-4) sai taas Teivossakin takarivin. Se on varmaan ihan hyvä tähän porukkaan, mutta juoksunkin pitää jotenkin onnistua."