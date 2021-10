Superjuoksija Vixus jää Terho Rautiaiselle treeniin - ”Lähdemme käymään Tupamäen Anteron luona kysymässä, josko saisimme hiittiluvan”

Anu Leppänen

Vixus keräsi nelivuotiskauden kisoistaan huiman 140 605 euron potin. Ori voitti Kriteriumin, Oulu Expressin, Pikkupelimanni-ajon, Pikkuprinssin ja Satakunta-ajon. Derbyssä Vixus oli toinen, ja vuoden 2020 kuninkuuskisassa kolmas. Vieskerin kuudenneksi rikkaimman (319 180 euroa) jälkeläisen omistaa Talli Tosivixut.

8-vuotiaaksi varttunut Vixus ei ole päässyt kilpailemaan tällä kaudella lainkaan. Viime vuoden kuninkuuskamppailun kolmonen ja Kriteriumin sekä monen muun ison ikäluokkakisan sankari loukkasi keväällä harjoitustilanteessa etujalan pinnallisen koukistajajänteensä. Vixus on ollut siitä lähtien kuntoutumassa Kangasniemellä Terho Rautiaisen luona.

”Vixus tuli tänne joskus maaliskuussa. Toipuminen on sujunut ihan aikataulussa, ja jalka on nyt sen näköinen, että lähdemme käymään Tupamäen Anteron luona kysymässä, josko saisimme hiittiluvan”, Terho Rautiainen kertoo.

Tähänastisen uransa Katja Melkon valmennuksessa tehnyt Vixus jää Rautiaiselle myös toipumisen jälkeen treeniin.

”Se on hieno juttu. Kyseessä on mukava ori, ja sen kanssa on kiva touhuta. Sehän oli täällä jo viisivuotiaana astumassa.”

Kilpaileminen ei ole Rautiaisen mukaan ajankohtaista tämän kauden puolella.

”Starttaaminen menee varmasti tammi-helmikuulle. Pelataan kaikki varman päälle, eikä aleta rasittaa jalkaa liian aikaisin. Vixus on koko ajan ollut perustreenissä. Ori on vetänyt jarrukärryä. Tähtäimet ovat luonnollisesti tällaisella hevosella korkealla, ja vaikka tästä välivuosi tulikin, niin Vixus on vielä nuori”, Rautiainen sanoo.

19,2-aikainen superjuoksija Vixus kuuluu rautaiseen sisarusparveen (Vixeli 21,0ke, Vixen 20,6aly, Zeus 23,2ake ja 4-vuotias Zelos 27,0ke), mutta siitossuosiossa ei suku ole auttanut.

”Ori sai tänä kesänä vain kahdeksan tammaa. Huhujen mukaan Vixuksella on huono sperma, mutta tammoista kuusi tuli kantavaksi, joten kyllä se ainakin tänä kesänä oli hyvää”, Rautiainen ihmettelee.