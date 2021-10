Ella Pace uusin Ruotsin tulokas menestysvalmentaja Palmroosin tallissa: "Saimme paperiasiatkin kuntoon, ja eiköhän me kohta aleta katselemaan sopivaa Suomen-uran avausstarttia”

Ville Toivonen

Dimitri Palmroosilla pitää kiirettä, sillä hevosia on kolmessa maassa. Etsinnässä on sopiva maapaikka.

Kesällä mainiosti Pippi Rocilla ja Lady Luckilla menestynyt Dimitri Palmroos on saanut valmennukseensa uuden Ruotsissa syntyneen tamman. Kyseessä on seitsemänvuotias Ella Pace (i. Gift Kronos). Oskar Kylin Blomin valmennuksessa kilpailleen tamman voittosumma on reilut 40 000 euroa, ja tamma on ravannut sekä auto- että volttilähdöllä 12-alkuiset tulokset.

Dimitri Palmroos hankki tamman syyskuussa Traveran internethuutokaupasta. Viimeksi kesäkuun lopulla kilpaillut Ella Pace lähestyy starttikuntoa.

"Se on ollut meillä vajaan kuukauden verran. Saimme paperiasiatkin kuntoon, ja eiköhän me kohta aleta katselemaan sopivaa Suomen uran avausstarttia”, kaavailee valmentaja.

Kesän menestystammoista Lady Luck on siirtynyt siitokseen ja Pippi Rocin veriarvoissa on sanomista. Tekemisen puute ei kuitenkaan pääse yllätämään Palmroosia.

”Minulla on neljä kesällistä varsaa omasta 10-aikaisesta Toast Of Lindystä (i. Cantab Hall). Sen lisäksi hevosia on Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. Ensi viikolla pitäisi muutaman kaksivuotiaan juosta opetuslähdöt Ruotsissa. Kiirettä pitää, mutta mielenkiintoisia hevosia löytyy useampi."

Viime talven Virossa hevostensa kanssa ollut Palmroos myi aikaisemmin pois tallinsa Jyväskylästä.

"Olemme tällä hetkellä Forssan seudulla hevosten kanssa. Hevoset ovat kahdessa eri paikassa. Haluaisin kaikki hevoset saman katon alle. Etsinnässä on sopiva maapaikka, niitä ei ole kuitenkaan tarjolla kovin useasti."