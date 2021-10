Haimoon kova ulosmitattu ravitila siirtyi kiinteistövälittäjälle

Vihdin Haimoossa Hanko-Hyvinkää -tien tuntumassa on historialtaan kuuluisa vajaan 50 hehtaarin hevostila myynnissä. Viikko sitten netissä pidetty pakkohuutokauppa ei tuottanut tulosta ja nyt valmennuskeskus on kiinteistönvälittäjän työn alla.

Rami Marjamäki

Kuvan hevostila ei liity Haimoossa myytävään perinteikkääseen Karlsbergin tilaan.

Aikansa BlueWhiteTrottersin suuruuden tyyssijan kauppa ei viime viikolla mennyt netissä n. puolen miljoonan tarjouksella läpi. Hinta oli Ulosottoviraston kihlakunnan voudin Juha Penttilän mukaan liian alhainen. Nyt Haimoonraitilla sijaitsevan Karlsbergin tilan myyntiä koitetaan toista kautta. Kahdeksas päivä -välitysyrityksen kiinteistönvälittäjä Ulla Becker on saanut ja ottanut tilan välitettäväkseen.

"Näin on", myöntää Becker.

"Se ilmestyy joidenkin päivien kuluttua sivuillemme myyntiin ja pyyntihinnaksi on sovittu 887000 euroa. Alue koostuu siis kahdesta alunperin erillisestä tilasta, ja käsittää näin esimerkiksi koko harjoitusradan alueen. Itsekin hevosihmisenä olen aika innoissani tästä haasteesta."

Becker harrastaa enemmän ratsastusta, mutta myös ravureista ja myynnissä olevasta tilastakin on kokemusta.

"Olen jopa ajanut itse hevosella kyseistä harjoitusrataa pitkin, ja meillä oli aikanaan Pekka Korvella siellä aika hyvä ravuri, Guiding Star, valmennuksessa. Se voitti monet suurkilpailut, mm. Kriteriumin, Kymenlaakso-ajon ja Suur-Hollola-ajonkin. Paikka on muutenkin tuttu. Paljon löytyy fiksaamista mutta myös toimiva ja hieno aihio. Mikään ei ole toivottomassa kunnossa. Hevosalan ihmisille tai yrittäjälle tämä varmaankin täytyy myydä. Se on ravipaikka historialtaan, mutta sopisi myös ratsastustoimintaan. Toisaalta historia on tärkeä osa tuotetta."

