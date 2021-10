Kaustisella satsataan nuoriin hevosiin ja ihmisiin - ensi raveissa kolmevuotiaille lämpöisille ja nelivuotiaille suomenhevosille tuplapalkinnot

Kaustinen on vireä ravipaikkakunta. Tällä kertaa Keski-Pohjanmaalla on satsattu nuorten hevosten saamiseen raveihin. Ensi raveihin seitsemäs marraskuuta on kehitetty tuplapalkinnot kolmevuotiaille lämminverisille ja nelivuotiaille suomenhevosille.

Ville Toivonen

Kaustisen ratavalmentaja ja voimahahmo Veli-Erkki Paavola on nuorten hevosten tuplapalkintojen idean isä.

Homma toimii siten, että hevosia voi ilmoitta mihin tahansa sarjaan seitsemäs marraskuuta raveihin, jotka ovat avoimina (ei sarja yhdeksän), ja palkinnoille päästessään nuori hevonen saa palkintonsa tuplana. Kaustisen meininki on vilkasta muutenkin, sillä raviradallehan ollaan juuri nyt perustamassa kuntoutustalliyritystä ja toisaalta suuren suosion saanutta pehmeää treenirataa ollan parantamassa. Hevosenhoitajakoulutushan rullaa Kpedun Kaustisen radalla olevassa toimipisteessä myös koko ajan.

"Tämä ravirata on elävä paikka ihan oikeasti", iloitsee radan toiminnanjohtaja Jyri Ahonen.

"Täällä on melkein vilkkaampaa muina päivinä kuin ravipäivinä. Veli-Erkki Paavola oli tässä suunnittelupalaverissa tuosta pehmeästä treeniradasta, ja tuli puhetta tällaisesta. Hänen ideansa se oli. Seudulla on paljon nuoria hevosia. Hevostoimintaa pitäisi saada tuettua ja edistettyä monella eri tavalla. Kokeillaan nyt tätä ja saattaa olla että homma jatkuu, jos vastaanotto on hyvä noiden ensi ravien kokemuksenkin perusteella. Loppuvuoden palkintobudjetissa on mahdollisuus tähän, ja kilpailupäivän sisälläkin panoksia voi ohjailla hieman."

Nuorten hevosten tuplapalkintoravit ajetaan sunnuntaina 7.11.2021 ja ilmoittautuminen päättyy maanantaiaamuna 1.11. kello yhdeksän.