Varsavalmentaja Kai Jussila takoo Solvallan voittoja - vuorossa Big Shot

Tänä syyskesänä itsenäiseksi valmentajaksi palannut Kai Jussila on saanut lentävän lähdön. Varsatreenariksi itsensä profiloinut Jussila on tallin 12 ensimmäisestä startista ottanut kolme tolppaa, joista kaksi Solvallassa. Tuorein tuli iltapäivällä Big Shotilla kovassa porukassa.

Lena Kjällman

Kai Jussila ja aiempi starttihevosensa Marres Diva, joka on sittemmin ehtinyt tulla jo myydyksi Suomeen.

Solvallan valmentajiin lukeutuva Jussila on marssinut syksyn aikana vahvasti esiin suomalaisomistuksessa olevilla kilpahevosilla Big Shotilla (Maharajah), Vincent C.D.:llä (Orlando Vici) ja Readly Eaglella (Readly Express). Kaikissa on osaomistajana Esa Himasen Still Alive Media Oy. Tiliä näillä on lyhyessä ajassa tullut melkein 180000 kruunua, joten alku on vähintäänkin lupaava. Toiminta nojautuu kuitenkin enemmän varsojen opetukseen ja treenaamiseen. Varsavalmentajan toimessa Jussila oli myös Timo Nurmoksen tallissa yli kymmenen vuotta.

Tänään Solvallan T65-raveissa Jussila oli kuitenkin kahdella valmennettavalla raveissa liikkeellä. Tuomisina oli siis Big Shotin (Suomen Derbyn ja monen muun ison kisan ykkösen tamma Target Hossin poika) komea keulavoitto.

"Varaakin jäi - Big Shot oli kyllä tänään tosi hyvä vähän vaativissa olosuhteissa", Kai Jussila iloitsee.

"Starttihevosista Vincent C.D.:llä (tänään laukan kera 15,3 täysi matka), Big Shot ja Readly Eagle pärjäävät kyllä jatkossakin. Nyt ei tule starttia pariin viikkoon noilla. Seuraavaksi ollaan liikkeellä Readly Eaglella sitten parin viikon päästä Solvallassa taas. En halua ajaa sillä liikaa, vaan saada kestävän starttihevosen. Oriin polvea operoitiin viime syksynä, ja mennään nyt rauhassa eteenpäin."

Päähuomio on siis Jussilan Taxingen tallissa varsoissa?

"Todellakin, sillä tallissa on 12 yksivuotiasta ja vain neljä starttihevosta. Mietin aluksi että mennään vain varsoilla, mutta tarjotut starttarit olivat sen verran mielenkiintoisia, että lupasin koittaa noilla. Alku on ollut mukava, ja puhelinkin on soinut, mutta harkiten mennään edelleen. Yksi mielenkiintoinen starttihevonen lisää tässä saattaa tulla, mutta en uskalla sanoa enempää vielä. Toisaalta Galileo Journeyta (Andover Hall) ollaan starttihevosista näillä näkymin liisaamassa pois."

Lähtevätkö kaikki varsat alkuopetuksen jälkeen pois?

"Ei. Mikä mukavinta, ainakin neljä varsoista on jäämässä minulle jatkossakin, ja joukossa on lupaavaa materiaalia kummassakin porukassa. Esimerkiksi kimppahevosemme ori No Frickin Way (S.J.'s Caviar) on hauska tapaus. Siinä on kimpassa kavereitani Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Olin hakemassa treeniini ihan eri hevosta vinkan kanssa, kun tuota tarjottiin sopivaan hintaan. En ollut ostamassa hevosta ja olin jo ajamassa pois, kun oli pakko kääntyä takaisin ja hakea ori pois kuljeksimasta. Se on lupaava ja moni muu on meidän tallissamme, mutta niinhän monet ovat tässä vaiheessa. Kyllä ne hyvin ovat edistyneet, kun aloitettiin jo elokuussa ja ovat pysyneet terveinä koko ajan. Oikein lupaava alku silläkin rintamalla."

"Hevosenomistajatilannekin on aika ok. Mukana siinä kaartissa on mm. Ruotsin rikkaimpien listalla oleva Christer Brandberg, joka kasvattaa Roc-sukunimisiä hevosia."