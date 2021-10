Oili Kauppinen päätyi eläinlääkäriksi Ruotsiin insinööriopintojen ja hevosenhoitajan työn kautta: "Työ on todella monipuolista, asiakaskäynnit talleilla tarjoavat mukavaa vaihtelua poliklinikkatyöskentelyyn"

"Ruotsissa asuminen on kompromissiratkaisu suomalais-norjalaisen parin kohdalla. Asumme lähellä Arlandaa, ja näin ollen meidän on helppo matkustaa sekä Norjaan että Suomeen."

Oili Kauppinen

Oili Kauppinen ja Rocking Speed, jota Oili kuvailee terapiahevosekseen. "Käyn harjailemassa sitä ja syöttelemässä porkkanoita. Ei töiden ohella paljoa muuta oikein ehtisikään."

Useimmalle meistä tuleva ammatti valkenee vasta vuosien saatossa. Suonenjoelta lähtöisin oleva Oili Kauppisella kesti hieman tavanomaista pidempää keksiä, kuten hän itse sanoo ”mitä sitä aikuisena tekisikään työkseen."

Suoritettuaan ylioppilastutkinnon Oili aloitti opinnot Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa.

"Ensimmäiset vuodet kävin jotakuinkin ahkerasti koulussa. Kävin kuitenkin samalla auttelemassa Hannu Kamppurin tallilla Teivossa”, kertaa Oili parinkymmenen vuoden takaisia aikoja.

Muutaman vuoden jälkeen tilanne kääntyi päälaelleen Oilin työskennellessä päätoimisesti Kamppurin tallilla ja käydessä silloin tällöin koulussa.

"Sen verran ryhdistäydyin, että suoritin koulussa alemman korkeakoulututkinnon”, nauraa Oili.

Oili ehti työskennellä lähes kymmenen vuotta hevosenhoitajana varsojen opettamiseen erikoistuneen Hannu Kamppurin palveluksessa.

"Viihdyin todella hyvin Kamppurilla. Nuorten hevosten kanssa touhuaminen oli oikein mukavaa. Usein tuli ravien tuloksia lukiessa bongattua vanhoja passihevosia joille olin opettanut raviuran alkeet”.

Vajaat kymmenen vuotta sitten Oili päätti jättää hevosenhoitajan uran. Haaveissa siinsi eläinlääkärin työ. Hän luki iltaisin töiden jälkeen Helsingin yliopiston pääsykokeisiin ja ovet opiskelijamaailmaan aukenivatkin.

"Näin jälkikäteen miettiessä tuntuu vähän hurjalle, miten sitä jaksoi lukea täyden työpäivän jälkeen. Itsensä koville laittaminen kannatti”, hymähtää Oili.

Oilin elämä ei ole kulkenut aina aivan tavanomaisimpia teitä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen hän päätti lähteä Ruotsiin Björn Goopin tallille töihin. Työ uudessa maassa ja ruotsin kielen oppiminen olivat ensisijaiset tavoitteet.

"Kyllähän nekin tavoitteet tuli täytettyä. Tapasin myös samaisena kesänä nykyisen puolisoni Stig Rune Selen Goopin tallissa. Sen jälkeen olinkin vähän kuin kahden maan loukussa”, naurahtaa Oili.

Oili Kauppinen on kuten monet hevosenhoitajina työskennelleet henkilöt ratkaisukeskeinen ihminen. Kahden maan tai lopulta kolmen maan välillä matkustelut sujui Oililta hyvällä rutiinilla.

"Olin Ruotsissa kaikki vähänkin pitemmät lomat ja vapaat. Stig Rune oli Ranskassa Björnin hevosten kanssa parina talvena. Sain sovittua koulun kanssa kurssit sillä tavoin, että pystyin olemaan kuukauden kumpanakin talvena Ranskassa."

Vaikka Oili matkustikin tiuhaan Suomen ja Ruotsin väliä, valmistui hän ajallaan eläinlääkäriksi. Nykyään Ruotsissa asuvan Oilin ensimmäinen varsinainen eläinlääkärin toimi oli kandikesänä kuitenkin vanhassa kotikaupungissa Tampereella.

"Kristiina Ertola on ollut minulle aina tietyllä tapaa esikuva. Oli todella hienoa saada tehdä kandina kesä hänen kanssaan töitä Teivon klinikalla. Ympyrä sulkeutui."

Ertolalla oli sormet pelissä myös Oilin ensimmäisessä Ruotsin työpaikassa. Ertola suositteli Marjaana Alaviuhkolalle Oilin palkkaamista valmistumisen jälkeen. Vuosi vierähtikin Halmstadissa Hallands Djursjukhusetin palveluksessa.

"Sain laillistettua eläinlääkärintutkintoni Ruotsiin melko helposti. EU:n sisäisesti se on melko helppo prosessi. Pohjoismaiden välillä laillistamisprosessi on vielä helpompi hoitaa”.

Kolmisen kuukautta sitten pariskunta muutti Tukholman seudulle. Oili työskentelee eläinlääkärinä Mälarklinikenillä. Viidellä paikkakunnalla klinikoita pyörittävä yritys työllistää parisenkymmentä eläinlääkäriä.

Oili hoitaa pelkästään hevospotilaita. Työ on hyvin vaihtelevaa. Päivästä kahteen viikossa hän kiertää talleilla hoitamassa hevosia. Sen lisäksi yritys tarjoaa ympärivuorokautisesti päivystyspalveluja. Näin ollen osa potilaista vaatii akuuttia hoitoa.

"Työ on todella monipuolista, asiakaskäynnit talleilla tarjoavat mukavaa vaihtelua poliklinikkatyöskentelyyn."

Vaikka Oili viihtyi hyvin Halmstadissa, oli asuinpaikan vaihdossa Tukholman seudulle taustalla osittain käytännön syyt.

"Ruotsissa asuminen on kompromissiratkaisu suomalais-norjalaisen parin kohdalla. Asumme lähellä Arlandaa, ja näin ollen meidän on helppo matkustaa sekä Norjaan että Suomeen. Toki Tukholman seutu on töidenkin puolesta oivallinen paikka asua”, kertoo Oili hymyillen.

Oilin puoliso aloitti juuri työt Brick-kasvateistaan tunnetussa Norrbyn-siittolassa nuorten hevosten parissa. Oili itse on periaatteessa jättänyt käytännön ravimaailman. Mukana Ruotsiin lähti kuitenkin nyt jo 18 vuoden ikään ehtinyt Rocking Speed Hannu Kamppurin ajoilta.

"Se on lähinnä sellainen terapiahevonen. Käyn harjailemassa sitä ja syöttelemässä porkkanoita. Ei töiden ohella paljoa muuta oikein ehtisikään."

Täysin oman hevosen lisäksi Oililla on osuus hyvän ystävän Jonna Irrin valmennuksessa olevasta 2020 syntyneestä tammavarsa Cuelebresta (Love You – Stone Capes Megy). Omistajakimpan jäsenet ovat suurimmalta osin Oilin kurssikavereita eläinlääkiksestä.

"Love You on ollut aina suosikkioriini. Varsan synnyttyä Jonna laittoi viestiä, että nyt olisi loveyoulaisesta varsasta osuuksia kaupan. Sanoin Jonnalle kysyväni muutamaa kaveria mukaan. Laitoin meidän opiskelijaryhmämme Whatsapp-ryhmässä viestiä. Kohta 30 vastavalmistunutta eläinlääkäriä halusi lunastaa osuuden."

Oili korostaakin kimppahevosen olevan oivallinen tapa pitää yhteyttä vanhoihin luokkakavereihin opiskelujen päätyttyä. Samassa yhteydessä Oilin nostaa esiin hauskan yksityiskohdan hänen ja Jonnan elämästä.

"Yhtenä päivänä aloimme miettimään Jonnan luona käydessäni, kuinka kohtalo kuljettaa meitä elämässä samansuuntaisesti. Ensin olimme paljon tekemisissä Teivon aikana, sitten olimme yhden talven Ranskassa samanaikaisesti. Nyt kumpikin meistä luo työuraa Ruotsissa."

Oililla on pitkän linjan hevosammattilaisena muodostunut hyvä kuva suomalaisen ja ruotsalaisen hevostalouden eroista.

"Suomi ja Ruotsi ovat yhteiskuntina melko samanlaisia asua. Mutta kyllähän resurssit hevospuolella, oli sitten kyse ravureista tai ratsuista, ovat joka tasolla suuremmat Ruotsissa."