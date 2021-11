Video: "Kykyjensä puolesta ori riittäisi Amerikassa" – Tetrick Wania latautuu seuraavaan finaaliin Etelä-Ruotsissa

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Tetrick Wania ja Riina Rekilä tekevät vakuuttavaa jälkeä Ruotsissa. Kuva aiemmasta voitosta Solvallassa.

Riina Rekilän Tetrick Wania (i. Muscle Hill) jatkoi voittokulkuaan Ruotsissa. Tiistai-iltana olivat vuorossa Svenska Uppfödningsloppetin karsinnat Jägersron raviradalla. Kaksivuotislahjakkuus hallitsi ensimmäistä karsintaa Riina Rekilän ohjastamana kirjauttaen hienon voittotuloksen 1.12,8a 1 640 metriä.

”Olisi ori varmasti mennyt kovempaakin. Halusin kuitenkin säästellä vähän finaaliin”, analysoi Riina Rekilä karsinnan loistoesitystä keskiviikkoaamuna.

Lokakuun puolessa välissä Tetrick Wania voitti Örebrossa ajetun kaksivuotiaiden Svampenin. Kilpailun jälkeen ori matkasi takaisin Suomeen. Matka Suomesta kohti Jägersrota alkoi lauantaiaamuna.

"Olimme kaksi yötä Journey-stablen tiloissa Enköpingissä. Maanantaina saavuimme Jägersrohon."

Karsinnan ja 20.11 ajettavan finaalin välisen ajan Riina ja Tetrick Wania viettävät Jägerson raviradan läheisyydessä.

"En ole ihan varma mihin suuntaamme täällä. Ori on tottunut olemaan paljon ulkona, joten sellainen paikka on löydettävä. Nyt olemme vielä radalla, jossa ori on saanut ulkoilla tarhassa koko aamun ajan”, kertoo Rekilä.

Svenska Uppfödningsloppetin voittajalle on Premiechansningin ansiosta tarjolla 1,4 miljoonaa kruunua. Rekilä valitsi finaaliin radan kaksi, ja jatkaa itse oriin rattailla.

"Mukava hevoselle saada vetää henkeä ilman pitkää kuljetusmatkaa. Kyllähän noinkin pitkät kuljetukset aina vähän rasittavat hevosta."

Riinan ollessa Ruotsissa kilpailumatkalla pyörii arki kotitallilla sujuvasti työntekijöiden sekä perheen avustuksella.

”Eilenkin sain ensiluokkaiset raportit Teivon hiittireissusta. Eihän tällaisia reissuja voisi tehdä jollei kotipuolessa asiat hoituisi näin hyvin”, kiittelee Riina ympärillään olevia ihmisiä.

Tetrick Wanian hirmuesitysten jälkeen ovat useat raviasiantuntijat alkaneet spekuloimaan Hambletoniaan osallistumisella. Riina Rekilän mukaan Tetrick Wania on maksettu Amerikan suurimpaan kolmevuotislähtöön, mutta itsestään selvää ei osallistuminen ole.

"Se on aikamoinen ruljanssi sekä taloudellisesti että ajankäytöllisesti lennättää ori sinne. Ruotsin Kriteriumissakin on tarjolla kuitenkin 400 000 euron ykköspalkinto. Kykyjensä puolesta ori riittäisi Amerikassa. Tällä hetkellä Ruotsin ensi vuoden ikäluokkalähdöt tuntuvat todennäköisemmille."

Tetrick Wanian puoliveljen Walnerin (i. Chapter Seven) aloitettua todella mainiosti siitoksessa Pohjois-Amerikassa on kyselyitä Tetrick Wanian siitoskäytöstä jo tullut.

"Vähän olen miettinyt sperman pakastamista. Mutta mitään laajempaa siitoskäyttöä ei ensi vuodelle ole luvassa."

Siitoskyselyiden lisäksi on luonnollisesti ostajaehdokkaita ilmaantunut Tetrick Wanian ympärille.

"Olen aina sanonut, että meidän hevosistamme kaikki muut ovat kaupan paitsi vanhimmat siitostammat. Ainakaan vielä ei ole sellaista tarjousta tullut, että olisimme päässeet yhteisymmärrykseen ostajan kanssa”, hymähtää Rekilä.

Videon eilisestä juoksusta voi katsoa täältä