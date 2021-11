Rautarouva ja derbynelonen vaihtoivat tallia - ”Onhan tämä uskomaton tarina”

Eija Tuomisen pitelemästä Selene Lunesta kasvoi voittaja vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Rautarouvan upean uran 42:stä täysosumasta valtaosa on tullut Olli Koivusen ohjastamana.

Harri Koivusen väreissä menestystä niittäneet Selene Lune ja Making Match ovat vaihtaneet valmentajaa.

”Sanna Kiiski on Selene Lunen ja Making Matchin uusi valmentaja. 2-vuotias Ignacio on minun ravureistani hänellä jo ennestään. Eilen haettiin Selene Lune ja Making Match Harrilta ja vietiin ne Sannan talliin Ypäjälle”, valaisee hevoset yrityksensä Apollo Holding Oy:n kautta omistava Eija Tuominen. Tarkempaa syytä valmentajan vaihtamiseen hän ei halua eritellä.

Making Matchin (Maharajah – Global Ladylove) kirkkain meriitti on tämänvuotisen Derbyn nelossija. Karsinnassa sekä Derby-kenraalissa lahjakkuus sijoittui toiseksi. Making Matchin voittosumma on 54 900 euroa. Ennätyksekseen 12,6 ravanneen orin statistiikka kirjataan numeroin: 26 8-6-4.

Rautarouvana tunnettu Selene Lune on periksiantamaton kilpailija. Tamma on startannut urallaan peräti 161 kertaa. Ykkösiä Selene Lune on takonut 42 kappaletta, ja muita mitalisijoja on plakkarissa 43. Tamman ennätys on 12,0, ja voittosumma kipuaa 145 187 euroon. Tammikuussa 2020 Selene Lune paahtoi tammojen keskipitkän matkan autolähetyksen Suomen ennätyksen 13,5. Sittemmin kyseisen SE:n on ottanut itselleen Willow Pride.

Maan tammaparhaimmistoon kuuluvan Selene Lunen menestyksen takana on tuhkimotarina. Tamman uran alku oli vähemmän lupaava, ja koelähdön läpäisykin tuotti tuskaa. Selene Lunen syntyminenkin oli sattuman satoa, sillä Tuominen hankki tamman emän Reine Nordiquen alunperin ratsujalostusta varten. Sen oli tarkoitus kantaa Tuomisen tähtiratsun alkionsiirtovarsaa.

”Löysin Reine Nordiquen eläinlääkärituttavani kautta edullisesti. Maksoin Reine Nordiquesta 400 euroa. Alkionsiirto oli tarkoitus tehdä Suomessa, mutta täällä ei suoritettu silloin niitä. Ratsutamma oli noihin aikoihin Etelä-Ruotsissa Sebastian Nummisella. Ruotsissa ollaan edellä näissä asioissa, ja ajattelin, että alkionsiirto onnistuu siellä, mutta eipä onnistunutkaan. Ei sittenkään, vaikka soitin maatalousministeriöt ja kaikki läpi. Pitivät alkionsiirtoa epäeettisenä. Saksalainen estehyppääjätuttuni sanoi, että Hampurin ulkopuolella on siittola, jossa kaksi englantilaista naista tekee alkionsiirtoja”, Tuominen kertoo.

”Asian piti olla selvä, ja sovittiin, että Reine Nordique lähtee Suomesta Saksaan. Kävi kuitenkin ilmi, että he tarvitsevat kolme vastaanottajatammaa. Mietin, että herran jestas, pitäisikö minun siis ostaa vielä kaksi tammaa lisää? Saksasta löytyi sitten kuitenkin sopivia tammoja, ja näin Reine Nordique jäi Suomeen. Tamma oli Margit Forsmanin luona, ja hän on kasvattanut suuren määrän ravihevosia. Margit sanoi, että tehdään ravurivarsa. En ymmärtänyt raveista mitään, mutta Margit lupasi, että kyllä apuja riittää. Hän iski orikuvaston pöytään ja sanoi, että valitse sopiva isä. Niinpä katsoin Holiday Creditin Reine Nordiquen partneriksi, ja siitä se raviura lähti.”

Tuominen päivittelee matkaa tuosta kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta tähän hetkeen.

”Onhan tämä uskomaton tarina. En käsittänyt raviasioista mitään, mutta Margit ja hänen puolisonsa olivat suurena apuna. He opettivat varsaa, ja kysyivät sitten, että kenelle Selene viedään valmennukseen? Huudahdin, että tarvitaanko tammalle erikseen valmentajakin? Ajattelin, että pihalla ohjasajetaan viisi vuotta ja sitten ilmoitetaan kisoihin. Selene meni Sampo Kujalalle esikouluun, ja jatkoi sieltä Harrille.”

9-vuotiaan Selene Lunen tulevaisuus on edelleen kilparadoilla.

”Olen ajatellut sillä tavalla, että jos Selene pysyy terveenä, hän saa vielä kilpailla. Eilen just katsoin tammaa, kun hänen silmänsä kiiluivat. Tamma tuntui miettivän, että missä kilpaillaan, missä rata on, olen valmis taistelemaan. Selenellä on suuri into kilpailla, ja niin kauan kuin terveyttä ja mieltä riittää, hän saa jatkaa radoilla. Kilpauran jälkeen toivotaan tietenkin, että tamma varsoisi. Asiat eivät aina kuitenkaan ole ihmisen päätettävissä. Saako Selene sitten varsan ja pysyykö tamma terveenä, luotetaan että näin käy. Tällä hetkellä hän on hyvin motivoitunut kilpailemaan, ja ura jatkuu vielä”, Tuominen sanoo.